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LIM-2018
Среда, 16 мая 2018 08:00

NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE 2018

NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE 2018

16 травня КВЦ «Парковий» приймає Шосту Міжнародну Інвестиційну Конференцію «Нова Україна»

NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE – платформа, яка забезпечує комунікацію між інвесторами, корпораціями та урядом для обговорення потенційного партнерства, співпраці, а також соціально-економічних проблем держави з метою покращення інвестиційного клімату та створення успішної Нової України.

Міжнародна інвестиційна конференція «New Ukraine 2018» - це найкраща можливість зустрітися особисто з керівництвом українських корпорацій та політичними лідерами, а також налагодити відносини для поточних та майбутніх проектів.

Впродовж конференції:

  • Панельні дискусії з основними представниками міжнародної та місцевої політичної та бізнес-спільнот.
  • Зустріч один на один з інвесторами та керівниками компаній.
  • Групові зустрічі та презентації найбільших корпорацій України, США, Канади, Ізраїля, країн Центральної та Східної Європи.
  • Презентація найкращих інвестиційних проектів.
  • Гала-вечір наприкінці першого дня конференції.
  • Відвідування підприємств на другий день конференції.

Серед запланованих тем для обговорення:

  • Сільське господарство та харчова промисловість.
  • Макроекономіка й геополітика.
  • Енергетика: нафта, газ, вугілля та відновлювальні джерела енергії.
  • Приватизація й регіональний розвиток.
  • Венчурний капітал, інформаційні технології та блокчейн.
  • Оборонна й аерокосмічна промисловість.

Більш детальна інформація за посиланням: newukraineevents.com

https://www.facebook.com/events/230926480977132/

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Опубликовано в Бизнес календарь
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