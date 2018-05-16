NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE 2018

NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE – платформа, яка забезпечує комунікацію між інвесторами, корпораціями та урядом для обговорення потенційного партнерства, співпраці, а також соціально-економічних проблем держави з метою покращення інвестиційного клімату та створення успішної Нової України.

Міжнародна інвестиційна конференція «New Ukraine 2018» - це найкраща можливість зустрітися особисто з керівництвом українських корпорацій та політичними лідерами, а також налагодити відносини для поточних та майбутніх проектів.

Впродовж конференції:

Панельні дискусії з основними представниками міжнародної та місцевої політичної та бізнес-спільнот.

Зустріч один на один з інвесторами та керівниками компаній.

Групові зустрічі та презентації найбільших корпорацій України, США, Канади, Ізраїля, країн Центральної та Східної Європи.

Презентація найкращих інвестиційних проектів.

Гала-вечір наприкінці першого дня конференції.

Відвідування підприємств на другий день конференції.

Серед запланованих тем для обговорення:

Сільське господарство та харчова промисловість.

Макроекономіка й геополітика.

Енергетика: нафта, газ, вугілля та відновлювальні джерела енергії.

Приватизація й регіональний розвиток.

Венчурний капітал, інформаційні технології та блокчейн.

Оборонна й аерокосмічна промисловість.

Більш детальна інформація за посиланням: newukraineevents.com

https://www.facebook.com/events/230926480977132/