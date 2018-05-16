NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE 2018

NEW UKRAINE INVESTMENT CONFERENCE – платформа, яка забезпечує комунікацію між інвесторами, корпораціями та урядом для обговорення потенційного партнерства, співпраці, а також соціально-економічних проблем держави з метою покращення інвестиційного клімату та створення успішної Нової України.
Міжнародна інвестиційна конференція «New Ukraine 2018» - це найкраща можливість зустрітися особисто з керівництвом українських корпорацій та політичними лідерами, а також налагодити відносини для поточних та майбутніх проектів.
Впродовж конференції:
- Панельні дискусії з основними представниками міжнародної та місцевої політичної та бізнес-спільнот.
- Зустріч один на один з інвесторами та керівниками компаній.
- Групові зустрічі та презентації найбільших корпорацій України, США, Канади, Ізраїля, країн Центральної та Східної Європи.
- Презентація найкращих інвестиційних проектів.
- Гала-вечір наприкінці першого дня конференції.
- Відвідування підприємств на другий день конференції.
Серед запланованих тем для обговорення:
- Сільське господарство та харчова промисловість.
- Макроекономіка й геополітика.
- Енергетика: нафта, газ, вугілля та відновлювальні джерела енергії.
- Приватизація й регіональний розвиток.
- Венчурний капітал, інформаційні технології та блокчейн.
- Оборонна й аерокосмічна промисловість.
Більш детальна інформація за посиланням: newukraineevents.com