Як успішні компанії використовують аутсорсинг для підвищення своєї ефективності

Наразі делегування виконання окремих завдань розглядається не лише як інструмент оптимізації витрат, а й як потужний стимул розвитку бізнесу, підвищення ефективності персоналу та активізації просування компанії і послуг.

Рятівна бізнес-стратегія

Отже, що прийнято називати “аутсорсингом”? Це практика виконання певних робочих завдань за межами компанії замість делегування їх внутрішнім структурам. Подібні функції можуть бути передані як компанії, так і приватній особі.

Аутсорсинг було вперше визнано бізнес-стратегією у 1989 р. Його активне застосування припало на початок 1990-х років. Відтоді цей підхід до реалізації завдань лише зміцнив свої позиції. До 2000 р. обсяг робіт, які реалізовуються на аутсорсингу, досяг позначки $45,6 млрд. Більше половини з них були замовлені на американському континенті.

За даними американської інвестиційної компанії Betterment, кожен третій працівник у США — фрілансер. Очікується, що до 2020 р. цей показник зросте до 40%.

Найбільша частка доходів цієї галузі приходить з країн Америки, за якими слідують Європа, Близький Схід та Африка. Набагато менше вдаються до аутсорсингу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

2018 р. аутсорсинг бізнес-процесів забезпечив набагато меншу частку глобального доходу галузі, ніж аутсорсинг інформаційних технологій. Інші сегменти аутсорсингу в світовій індустрії охоплюють такі галузі, як бізнес-послуги, енергетика, охорона здоров’я та фармацевтика, роздрібна торгівля, подорожі і транспорт, а також телекомунікації та медіа.

Активному поширенню такого типу робочих відносин сприяє інтенсивний розвиток технологій, що дозволяє значно зменшувати організаційні витрати. Відсутність необхідності проведення численних зустрічей “тет-а-тет”, фінансування відряджень, тривалого пошуку партнерів, а також можливість передавати готову продукцію швидко та якісно дозволяють отримувати очікуваний результат.

На думку директора з розвитку бізнесу американської консалтингової компанії CBIZ Inc. Грега Дендерса, всі завдання, які варто передавати на аутсорсинг, можна розділити на три групи:

висококваліфікована експертиза . Прикладом може бути залучення зовнішнього фахівця для виконання послуг фінансового директора;

. Прикладом може бути залучення зовнішнього фахівця для виконання послуг фінансового директора; завдання, що часто повторюються. До них можуть належати питання бухгалтерського обліку, створення баз даних, логістики тощо;

До них можуть належати питання бухгалтерського обліку, створення баз даних, логістики тощо; спеціалізовані знання. Яскравим прикладом може стати надання IT-підтримки.

Фахівці також виділяють кілька видів аутсорсингу:

аутсорсинг бізнес-процесів, що передбачає передачу завдань, не пов’язаних з основним видом діяльності, для реалізації сторонній компанії;

виробничий аутсорсинг. Наприклад, використання послуг друкарні або дизайнерів для створення рекламної продукції;

IT-аутсорсинг;

виробничо-господарський аутсорсинг;

бухгалтерський аутсорсинг;

аутстаффінг (надання співробітників для виконання робіт на певний період) тощо.

У пошуках прориву

Активному розвитку аутсорсингу як бізнес-стратегії сприяє низка істотних переваг, які одержують представники як великого, так і малого бізнесу. Насамперед, це економія витрат на виконання низки функцій та уникнення необов’язкових постійних витрат. Не менш важливими є економія часу та можливість сконцентруватися на основній діяльності.

Раціональне використання людських ресурсів — одна з найважливіших задач менеджменту, тому залучення наявних фахівців для вирішення “непрофільних” завдань помітно знижує їхні ефективність і мотивацію. Залучення “зовнішніх” професіоналів дозволяє підвищити якість запропонованих послуг та налагодити нові ділові зв’язки. В окремих випадках можна розраховувати на залучення нових знань і фінансових ресурсів.

Аутсорсинг певних напрямків дозволяє також знижувати навантаження на менеджмент і зменшувати операційні ризики. Такий підхід може бути корисним при реорганізації бізнесу та для поліпшення доступу до зовнішніх ринків.

Разом з тим при розгляді можливості використання аутсорсингових послуг слід звернути увагу на окремі недоліки і можливі ризики. Серед них невідповідність отриманого результату очікуваному рівню якості. Співпраця з недобросовісним підрядником може призвести до додаткових збитків і витрат часу.

Крім того, значну небезпеку становить можливий витік закритої інформації та конфіденційних даних. Ця ймовірність визнана експертами Reputation Institute одним з десяти найзначніших репутаційних ризиків 2019 р. Минулого року витік даних становив особливі ризики для сфери технологій, фінансових послуг і роздрібної торгівлі.

Одним з головних висновків дослідження The Deloitte Global Outsourcing Survey 2018 став висновок щодо активного розвитку “проривного аутсорсингу”. Опитавши більш ніж 500 керівників провідних компаній, організатори проекту з’ясували, що “проривні” аутсорсингові рішення, які багато в чому пов’язані з автоматизацією та хмарними технологіями, фундаментально змінюють традиційний аутсорсинг.

На думку експертів, принциповою відмінністю між традиційним аутсорсингом, спрямованим на оптимізацію роботи офісу та підвищення продуктивності, та новітніми підходами з використанням найпрогресивніших технологічних рішень є можливість забезпечити фундаментальну конкурентну перевагу.

Учасники дослідження, що представляють 25 різних галузей, назвали три ключових тренди розвитку аутсорсингу.

Аутсорсинг забезпечує конкурентну перевагу. Хоча оптимізація витрат залишається критично важливим критерієм для аутсорсингу, вона більше не є головною метою. Тепер важливо забезпечити конкурентну перевагу, змінивши методи роботи організацій і зробивши їх більш гнучкими, ефективними і дієвими. 84% респондентів ініціювали дискусії, здійснювали пілотні проекти або застосовували, принаймні, деякі з “проривних” рішень.

У фокусі “проривного” аут­сорсингу перебуватимуть новаторські рішення, пов’язані з роботизованими процесами або хмарними технологіями. 70% респондентів вважають, що їхні постачальники послуг мають розумні або розширені можливості для впровадження “проривних” рішень.

Рішення технічних проблем стане важливою частиною впровадження процесів “проривного” аутсорсингу. При переході на хмарні технології серйозними ризиками вважаються перенесення даних, забезпечення їхньої безпеки, оптимізація пов’язаних додатків. Опір персоналу та регуляторні обмеження також можуть стати перешкодою у впровадженні автоматизованих процесів.

Цільове застосування

Для багатьох компаній аутсорсинг давно є незмінною частиною бізнес-стратегії. Одним з головних запорук успіху Lego Group є унікальна система взаємодії зі споживачами. Перші спроби спільної творчості компанія зробила в 1990-х роках при створенні Lego Mindstorms. Розробники усвідомили, що спільна розробка інноваційного продукту із “завзятими” шанувальниками ігор принесе більше користі, ніж їх відсторонення від виробничого процесу. Також топ-менеджмент дізнався про існування безлічі онлайн-спільнот користувачів продукції Lego, які стали основою для подальшого нетворкінгу.

Не зупиняючись перед ризиками у пошуку нових форм і типів продукції, компанія змогла досягти видатних успіхів. Запущена 2017 р. відеогра Lego Worlds стала частиною довгої низки експериментів, серед яких — тематичні парки, кінопродукція, ігрові майданчики та проекти в цифрових технологіях. На думку Девіда Робертсона, автора книг про феномен данської компанії, саме аутсорсинговий розвиток таких проектів, як Lego Worlds, й особливо кінонапрямок дозволили їй суттєво зміцнити позиції на ринку та поліпшити фінансові показники.

Зараз Lego Group — це приватна данська компанія, другий за величиною виробник іграшок у світі. Кількість персоналу в усьому світі, що представляють 70 різних національностей, перевищує 18 тис. осіб. Унікальна продукція продається більш ніж у 140 країнах. Вибір концепції і розробка нової продукції здійснюються у штаб-квартирі Lego у Біллунді зусиллями 120 дизайнерів. За підрахунками експертів, на кожного жителя планети припадає 102 елементи конструктора Lego.

Видатний автовиробник і відданий прихильник власного стилю виробництва Генрі Форд при створенні своєї бізнес-імперії також зіткнувся з необхідністю залучення до співпраці зовнішніх фахівців і компаній. Зараз корпорація Ford самостійно виробляє не більше 30% комплектуючих, передавши інше виробництво на аутсорсинг.

Один з провідних світових творців меблів, шведська компанія IKEA практично не має власного виробництва, а всі популярні моделі її товарів створюються зусиллями 2500 партнерів. Такий важливий елемент, як логістика, також делегований компанією аутсорсинговим організаціям.

Лідерами в наданні аутсорсингових послуг можуть бути не лише компанії, а й країни. Однією з таких держав є Індія. На початку 2010-х років 2,5 млн місцевих фахівців забезпечували більше половини послуг у напрямках глобального аутсорсингу бізнес-процесів (BPO) та IT. Щорічний дохід від такої діяльності сягав $47 млрд. Більше 60% клієнтів становили американські компанії.

Успіх Індії в аутсорсингу має кілька фундаментальних причин:

нижчий рівень зарплат фахівців;

велика кількість кваліфікованого персоналу. Вищі навчальні заклади країни щорічно випускають близько 3 млн фахівців, 16% з яких пов’язують свою діяльність з наукою та технологіями;

високий рівень володіння англійською мовою. Приблизно 20% працюючого населення Індії мають хороші знання у цьому напрямку;

доступ до технологій. Незважаючи на невисоке проникнення інтернету в країні, кваліфіковані фахівці є досвідченими “юзерами”.

На старті

Перш ніж передавати на аутсорсинг робочі завдання, необхідно відповісти на наступні питання.

Чи сприятиме цей крок розвитку бізнесу? Згідно з висновками дослідження The Deloitte Global Outsourcing Survey 2018 оптимізація витрат і раніше була основною перевагою аутсорсингу, але мотивація при прийнятті рішення про аутсорсинг змінилася. Компанії все більше надають перевагу використанню цієї стратегії в якості ефективного способу роботи з партнерами, а також для інтеграції послуг, які вони не можуть надати самостійно.

Для підприємців, наприклад, аутсорсинг може бути ключем до швидшого й ефективного просування своїх стартапів. Існують також приклади успішної передачі на аутсорсинг розробки нової продукції.

Чи збільшить аутсорсинг можливості персоналу? Аутсорсинг здатний розширити спектр професійних навичок вашої команди. Інколи один або кілька напрямків у діяльності компанії вимагають додаткових знань і, в такому випадку, їхній аутсорсинг може завершити створення необхідної екосистеми. Особ­ливою популярністю користуються управління фінансами, маркетинг і виконання завдань у сфері IT.

Наскільки аутсорсинг збільшить ефективність роботи персоналу? Не слід розглядати аутсорсинг лише як спосіб вирішення “непрофільних” або мало зрозумілих завдань. Іноді передача основних компетенцій в “чужі руки” може вивільнити додатковий час та значно підвищити ефективність і продуктивність персоналу. Таке рішення дозволяє не витрачати час на другорядні завдання і сконцентруватися на головному.