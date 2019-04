Назустріч арабському світу: Як Українські компанії підкорюють арабський світ

Згідно з прогнозом офіційно опублікованого глобального звіту Euromonitor International про галузеву перспективу Gulfood 2019 продажі F&B у регіоні Близького Сходу та Північної Африки (MENA) збільшаться з $145,4 млрд 2018 р. до $171,2 млрд 2023 р. при сукупному річному темпі зростання (CAGR) в 3,33%.

Такі тенденції підвищують зацікавленість українських товаровиробників щодо регіону Перської затоки і, серед іншого, до Gulfood, що входить у п’ятірку світових майданчиків для виробників продуктів харчування. Головна на Близькому Сході щорічна виставка продуктів харчування і напоїв відбулась 17-21 лютого в Дубайському всесвітньому торговому центрі (DWTC). Gulfood 2019 відкрив Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум, прем'єр-міністр і віце-президент Об'єднаних Арабських Еміратів, правитель (емір) Дубаю.

П’ятиденна мегавиставка, до речі, вже 24-та, знову викликала великий інтерес з боку урядовців, провідних міжнародних торгових компаній та національних виробників з усіх куточків планети. Для участі в її роботі прибули представники 198 країн. Виставка працювала на площі 1 млн кв.м і вже традиційно є платформою для ділових угод, нових ринкових можливостей і нових тенденцій. Gulfood 2019 стала свідком запуску нових продуктів та провідних інноваційних проривів, спрямованих на задоволення стрімкого попиту з продажу F&B у регіоні MENA, що оцінюється в $2317,2 млрд на період до 2023 р.

Україна на Gulfood

Україна представила на Gulfood 2019 різноманітну продукцію з високим рівнем переробки, адже поступовий перехід від продажу сировини до реалізації на міжнародному ринку продукції з високою доданою вартістю є запорукою динамічного розвитку економіки та експорту України.

Як повідомив Святослав Дубина, керівник проекту “Ukrainian Business Hub in GCC” (платформа для українських виробників, які прагнуть вийти на арабський ринок), за останні роки кількість українських компаній на виставці помітно збільшилася: торік їх було 34, цьогоріч — понад 60. Це свідчить про збільшення зацікавленості українських виробників у розвитку та просуванні товарів на ринок Близького Сходу.

Загалом, для українських експортерів участь у такій мегавиставці розцінюється як чудова можливість знайти нових партнерів, дослідити одночасно кілька зовнішніх ринків, адже на заході присутні компанії з майже 200 країн.

Офіційне відкриття українських стендів

Українські стенди на продуктовій виставці у Дубаї офіційно відкрилися 18 лютого за участі в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольги Трофімцевої, а також Посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах Юрія Полуреза. Українські експозиції відвідали власники та баєри супер- та гіпермаркетів, виробники, імпортери, експортери, дистриб’ютори продуктів і напоїв, ресторатори (зокрема із закладів швидкого харчування) з багатьох країн.

Стенд Ukraine Business Hub представляв 16 українських компаній з продукцією різних товарних груп та одну компанію з Азербайджану.

Серед них: ТОВ “Петрус-Кондитер” (кондитерські вироби), компанія “Еконія” (дитяче харчування), ТОВ “Фенікс Інвест Трейд” (кава), група фармацевтичних компаній “Лекхим” (вода), корпорація “Бісквіт-Шоколад” (кондитерська продукція), компанія “Лідер Продукт Плюс” (виробництво та експорт м’яса і м’ясних продуктів), компанія “Тянь-Шань” (чай), група компаній “МаревенФуд” (ТМ “Ролтон”, вермішель швидкого приготування), Хорольський завод дитячого харчування (дитяче харчування), фабрика “Житомирські ласощі” (кондитерська продукція), компанія “Агросільпром” (олійна продукція), ТОВ “Українська горіхова компанія” (волоські горіхи), компанія “Юка М” (холодильне обладнання), ТОВ “Турбота”, ТМ “А-Деліс” (кондитерські вироби), компанія “Три Ведмеді” (морозиво), компанія “Агро-Рось” (виробництво м’яса птиці), компанія “Саме пластик” (пакети, Азербайджан).

Усі учасники виставки Gulfood вбачають значні перспективи розвитку на арабському ринку, адже він є досить великим і платоспроможним. Аналізуючи відгуки потенційних покупців з регіону, можна сказати, що їх цікавить високоякісна продукція: вода, злаки, дитяче харчування, молочні продукти й солодощі. Араби виявляють величезний інтерес до України, вони готові працювати з нашими виробниками. Важливе питання, над яким варто продовжувати продуктивно працювати, — це створення цінності бренда “Made in Ukraine” на міжнародному ринку. Саме це й є пріоритетним завданням проекту “Ukraine Business Hub in GCC”, який надає ексклюзивні преференції й гарантії успішної роботи на ринку Близького Сходу.

Україна — Арабський світ

У рамках виставки Gulfood 19 лютого відбулася гала-вечеря “Україна — Арабський світ”. Захід відвідали близько 80 гостей: представники уряду України, бізнес-спільноти України та регіону MENA, а також представники уряду ОАЕ. Організували захід представники проекту “Ukraine Business Hub in GCC” у стратегічному партнерстві з відділом сприяння інвестиціям Агентства інвестиційного розвитку Дубая (Dubai FDI) та компанією Mojay Corporate Services.

Офіційна частина заходу під назвою “Україна — Арабський світ: крок назустріч” була розділена на дві панелі. На першій панельній дискусії “Україна — шлях на Схід”, яку модерувала Ольга Трофімцева, спікерами виступили Людмила Русаліна, співвласник холдингової компанії “ПетРус”, Ірина Варагаш, президент компанії “Еконія”, та Сергій Вовченко, генеральний директор, голова ради директорів ПрАТ “Молочний Альянс”.

Учасниками другої панельної дискусії “ОАЕ — як бізнес-хаб регіону MENA” стали: Ібрахім Ахлі, директор відділу сприяння інвестиціям Агентства інвестиційного розвитку Дубая Агентства сприяння іноземним інвестиціям у Департаменті економічного розвитку уряду м.Дубая, Маргарита Скавронська, генеральний менеджер компанії Mojay Corporate Services, а також Ельджаз Мохамед, генеральний менеджер Dhabyan Traiding FZE. Модерував другу панель журналіст, міжнародний оглядач, сходознавець Андрій Бузаров.

Після офіційної частини гості провели продуктивний нетворкінг. Наразі не можемо розкрити усі результати переговорів, адже на арабському ринку варто дотримуватися двох принципів: “Схід — справа тонка” та “Гроші люблять тишу”. Але приємно констатувати той факт, що учасники заходу залишились задоволені, отримавши безцінний досвід, знання, нові знайомства, налагодили діалог, результатом якого, ми переконані, стануть контракти про співпрацю.

Аграрна співпраця

Зазначимо, що 20 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів.

З боку України Меморандум підписала Ольга Трофімцева, а з боку ОАЕ — міністр з питань зміни клімату та навколишнього середовища Тані Аль Зеюді.

Пані Трофімцева, зокрема, зауважила, що ОАЕ є важливим партнером України в аграрному та харчовому секторах. Україна має намір стати стратегічним партнером Еміратів. Вона також відзначила позитивну динаміку двосторонньої торгівлі товарами АПК між Україною й ОАЕ. Так, якщо 2015 р. товарообіг аграрних та харчових товарів між країнами складав $142 млн, то за підсумками 2018 р. цей показник перевищив $204 млн.

Міністр Аль Зеюді, відвідавши український національний стенд, відзначив високий рівень презентації нашої країни та галузі. Він запевнив у зацікавленості розширювати торговельно-економічні відносини сторін та у готовності поглиблювати інвестиційне співробітництво та сприяти представникам українського малого та середнього бізнесу в галузі АПК у знаходженні надійних каналів дистрибуції для збуту товарів у ОАЕ.

В рамках виставки відбулися також двосторонні зустрічі з представниками уряду та бізнесу ОАЕ. Так, Ольга Трофімцева розкрила на Gulfood Innovation Summit конкурентні переваги українського ринку, представила експортну стратегію та інвестиційні можливості. Ця інформація викликала ділову зацікавленість у багатьох компаній. Про це свідчить, зокрема, загальна кількість контактів (1500!), отриманих всіма українськими компаніями на колективному стенді за кілька днів виставки. Якщо навіть 3% з них дадуть позитивний результат, це вже буде успіхом українських експортерів.

Gulfood: to be continued

Для українських експортерів Gulfood — це чудова можливість знайти нових партнерів за кордоном, дослідити одночасно кілька зовнішніх ринків, адже на виставці присутні компанії з майже 200 країн!

Як повідомила Оксана Каракоц, представник проекту “Ukrainе Business Hub in GCC” в ОАЕ, впродовж виставки на стенді компанії було проведено цілу низку “теплих” зустрічей і переговорів. Зустрічі попередньо готувалися ще до виставки саме для учасників стенда Ukrainе Business Hub. Загалом відбулося 75 зустрічей. Наразі 10% з них вже мають продовження у вигляді обговорення умов контрактів. Ольга Мартинюк, представник проекту “Ukrainе Business Hub in GCC”, переконана, що виходити на арабський ринок треба добре підготовленим і бути готовим до конкурентної боротьби з представниками США, Німеччини, Іспанії, які присутні там вже десятки років. Для цього недостатньо лише тієї продукції, яка вже відома в регіоні (олія, борошно, солодощі, крупи та бобові, насіння та горіхи, зернові культури, яйця, молочні та м’ясні продукти). Україна може запропонувати ринку регіону GCC значно більше якісних товарів. Але важливо до цього прагнути. Разом з тим важливо обрати правильну стратегію роботи в регіоні. На думку керівника проекту “Ukrainе Business Hub in GCC”, найкраща стратегія розвитку на цьому ринку — поєднання фізичної присутності офісу, виставкової діяльності, особистого контакту власників бізнесу та професійної команди.