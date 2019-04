Топ-5 бек-офісів на аутсорсингу

Бізнес найчастіше віддає на аутсорсинг IT-процеси, юридичні завдання, управління нерухомістю та об’єктами, податкову звітність, кадрові, фінансові та закупівельні питання. За оцінками експертів, ринок BPO-послуг (Business Process Outsourcing) в Україні склав 2,9 млрд грн.

БІЗНЕС визначив кращих гравців аутсорсингу процесів бек-офісу. Бек-офіс — це допоміжні служби в компанії, які безпосередньо не пов’язані з продажами, але без яких не може обійтися жодна компанія — юристи, бухгалтери, кур’єри, а також кадрові працівники. Цей Топ-5 саме про тих, без кого компаніям неможливо обійтися.

При складанні цього ренкінгу БІЗНЕС використовував дані з відкритих джерел, зокрема офіційну інформацію компаній, повідомлення ЗМІ. Ми проаналізували ринок аутсорсингових послуг в Україні та компанії, які надають максимальну кількість таких послуг. Ми обирали компанії за кількістю клієнтів та сервісів, тривалістю роботи на ринку та їхніми досягненнями.

Nota Group

Nota Group — компанія, що спеціалізується на комплексному правовому, фінансовому, бухгалтерському, кадровому операційному супроводі бізнесу, а також на побудові функції корпоративної безпеки та форензику (розслідування корпоративних шайхрайств). Команда Nota Group — експерти з різними компетенціями, що дозволяє надавати максимально широкий спектр послуг і підходити до вирішення питань комплексно та всебічно, опрацьовуючи всі можливі варіанти.

Nota Group — не консультанти, а компанія, що повністю бере на себе роботу неприбуткових підрозділів, а це вивільнює у клієнта фінансові ресурси, а також час та енергію для розвитку його бізнесу. Компанія надає повний спектр послуг для бек-офісу, курує всі запити клієнта і доступна цілодобово. Також компанія надає юридичний супровід, фінансовий менеджмент, кадрове діловодство, впровадження корпоративної безпеки та форензик.

Nota Group може похизуватись більш ніж 600 виграними справами, що зберегло клієнтам $900 млн.

Дата заснування: 2007 р.

Кількість клієнтів: 100+.

Послуги: юридичний супровід, супровід 1C, впровадження стандартів GDPR, фінансовий менеджмент, кадрове діловодство, корпоративна безпека та форензик, бухгалтерський супровід.

Міжнародна консалтингова компанія “Бондар”

З 2007 р. займає впевнену позицію на ринку надання бухгалтерських та юридичних послуг. Компанія успішно представлена на ринку консалтингових послуг вже багато років, і їй добре відомо, з якими труднощами доводиться стикатися суб’єктам господарювання, здійснюючи свою діяльність, щоб повністю відповідати вимогам національного податкового законодавства і стандартів бухгалтерського обліку. Група компаній “Бондар” надає юридичні послуги: реєстрація та ліквідація підприємств, розробка типових договорів, зовнішньоекономічні контракти, консультації щодо ведення господарської діяльності тощо.

Дата заснування: 2007 р.

Кількість клієнтів: 100+.

Послуги: аудиторські, бухгалтерські, юридичні.

Kreston GCG

Представляє в Україні міжнародну мережу Kreston International — одну з найбільших світових організацій у сфері аудиторських та консалтингових послуг з більш ніж 25 тис. фахівців у 125 країнах. Акредитована в Раді з нагляду за аудитом та бухгалтерським обліком в публічних компаніях США (PCAOB) та Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) на реалізацію аудиторських проектів. Kreston GCG співпрацює з багатьма міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD), європейськими та азійськими експортно-кредитними агентствами. Компетентність міжнародної аудиторської мережі Kreston International підтверджується високим рівнем визнання й довіри з боку кредиторів, інвесторів, участю в Forum of Firms (IFAC) тощо.

У квітні 2019 р. Kreston GCG стала членом Американської торговельної палати в Україні (The American Chamber of Commerce in Ukraine, ACC). Членство в АСС дасть можливість експертам Kreston GCG долучатися до комітетів та робочих груп, сформованих Палатою для вирішення проблем бізнес-середовища.

Дата заснування: 2001 р.

Кількість клієнтів: 200+.

Послуги: аудиторські, оціночні, податкові, з супроводу угод, консультаційні, юридичні.

Компанія Intercomp

Заснована 1994 р., компанія є визнаним лідером в аутсорсингу непрофільних бізнес-процесів. Надає послуги з розрахунку заробітної плати, кадрового діловодства і ведення бухгалтерії для організацій різного масштабу. Щомісяця Intercomp здійснює розрахунок заробітної платні для більш ніж 70 тис. співробітників компаній-клієнтів.

Накопичений за два десятиліття досвід і використання найсучасніших технологічних рішень з автоматизації процесів дозволили компанії сформувати унікальну методологію фінансового і кадрового аутсорсингу. Завдяки експертизі Intercomp були реалізовані проекти з оптимізації бізнес-процесів для іноземних та українських компаній різного профілю, масштабу та територіального розташування.

Дата заснування: 1996 р., в Україні — з 2007 р.

Кількість клієнтів: 110+.

Послуги: розрахунок заробітної плати, кадрове адміністрування, бухгалтерські послуги, аутстаффінг.

“Міллім”

Надає широкий спектр послуг з вирішення проблем клієнтів — від локальних суто економічних питань, що включають бухгалтерські, юридичні послуги, аудит, оподаткування, фінансовий аналіз, до глобальних управлінських проблем, таких як стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес. Компанія орієнтована як на підприємців з невеликим обсягом діяльності, так і на організації з великою кількістю операцій. Досвід роботи компанії заснований на обслуговуванні підприємств, які працюють в різноманітних напрямках економіки: торгівля, харчова промисловість, сфера послуг, виробництво, будівництво, інформаційні технології, зовнішньоекономічна діяльність тощо.

Дата заснування: 2014 р.

Кількість клієнтів: 100+.

Послуги: бухгалтерські, юридичні, аудиторські послуги, супровід 1С.