Тотальний аутсорс: Що таке бек-офіс аутсорсинг

Новий тренд “бек-офіс аутсорсинг” передбачає відмову від усіх супровідних функцій і можливість зосередитись виключно на стратегічних цілях та тому, що безпосередньо приносить прибуток

Бек-офісом прийнято називати відділи чи департаменти компанії, які виконують рутинні, адміністративні та обслуговуючі функції управління бізнесом. До них відносять IT-адміністрування баз даних, службу підтримки, бухгалтерію, роботу з персоналом, статистичний та аналітичний облік продажів, закупівель тощо. Тобто бек-офіс — це всі допоміжні служби в компанії, які безпосередньо не приносять прибуток.

Зараз як в Україні, так і в усьому світі активно розвивається тренд передачі таких функцій на аутсорсинг. І недарма, адже ця модель побудови бізнес-процесів має велику кількість переваг для власника чи керівника підприємства. Вона дозволяє сконцентруватися на головному, на тому, в чому бізнес перевищує конкурентів, має унікальну пропозицію та високий рівень компетентності. Все інше передається професіоналам, чиї найсильніші якості сконцентрувалися саме в цих рутинних для окремого бізнесу областях.

Ще одна перевага аутсорсингу бек-офісу — це практично цілодобовий доступ до необхідних послуг і технічних рішень. Тобто замість того, щоб витрачати власні ресурси на придбання нового програмного та апаратного забезпечення, підприємство просто передає завдання на аутсорсинг сторонній фірмі, яка має у своєму розпорядженні все необхідне.

Переваги даного виду аутсорсингу також дуже відчутні для іноземних компаній чи їхніх представництв. Цей інструмент дозволяє відкривати та підтримувати повноцінний офіс, наприклад, в Україні без будь-яких юридичних проблем, передаючи адміністративні завдання, бухгалтерський облік, оподаткування, банківські платежі та інше місцевим професійним підрядникам.

І, власне, одна з найбільших вигод аутсорсингу бек-офісу полягає в тому, що підприємство витрачає знач­но менше на внутрішні завдання. У фірми-підрядника є штат працівників, які націлені на виконання низки конкретних задач. Вони мають справу з однаковими процесами для різних компаній-замовників, тому виконання такої роботи певною мірою автоматизується, час скорочується, а відповідно, і вартість виконаної роботи. Підприємство-замовник, у свою чергу, може зосередити свої внутрішні зусилля на процесах, в яких власні працівники є фахівцями, і відмовитись від найму нових робітників. Це також дає більшу гнучкість у керуванні ресурсами, дозволяючи приймати швидші та кращі рішення щодо розподілу бюджетів праці та маркетингу.

У глобальному розрізі

У світовому масштабі ринок аутсорсингових послуг останнім часом показує значне зростання практично в усіх секторах економіки, але цю динаміку однозначно не можна назвати передбачуваною чи рівномірною. Очевидною є висхідна тенденція, але розвивається вона ривками. Пояснити це можна тим, що аутсорсинг сам по собі досить сильно залежить від низки зовнішніх факторів.

Залучення фахівців нерідко відбувається для певних проектних або ж разових робіт. Значну частку в світовій структурі аутсорсингу займають саме такі сервіси. Наприклад, близько половини виробничих підприємств залучають зовнішніх фахівців не на постійній основі, а час від часу.

До того ж збільшення потреби в аутсорсингу часто спостерігається в кризові періоди. Використання аутсорсингових послуг веде до відчутної оптимізації витрат на робочу силу та інші ресурси, що дозволяє компанії залишитися на плаву.

Свою роль відіграє й наявність великої кількості маленьких аутсорсингових компаній і фрілансерів. Ринок зовнішніх послуг дуже фрагментований, кількість маленьких організацій і окремих аутсорсингових фахівців та послуг, що надаються постійно, коливається в досить широких межах.

У найближчому майбутньому ринок аутсорсингу теж, найвірогідніше, зростатиме. Цьому, безумовно, сприятиме розвиток хмарних технологій, що створює великі можливості для віддаленої роботи та залучення сторонніх підрядників шляхом підключення їх до єдиної системи з можливістю моніторингу та контролю всіх процесів.

Наздоганяємо тренди

Якщо в багатьох країнах послуга бек-офісу доступна і користується популярністю вже певний час, то вітчизняний ринок лише зараз поступово приходить до розуміння всіх переваг такого інструменту.

В Україні наразі все ж більше поширені аутсорсингові практики за конкретним напрямком, як от IT чи управління кадрами. Але, тим не менше, як замовники, так і аутсорсингові компанії вже усвідомлюють перспективність даного напрямку і найсміливіші вже ввели до переліку послуг “бек-офіс”.