Юридичний аутсорсинг: Юридичний спецназ викликали?

Звернення до зовнішньої юридичної експертизи, юридичний аутсорсинг, технічно мало відрізняється від інших галузей. Наприклад, з ним так само можна потрапити у пастку хибної уяви, що аутсорсинг полегшує “управлінську ношу” для менеджменту компанії. Це не так. Юридичний аутсорсинг — як війська спеціального призначення. Він призначений спеціально для виконання конкретних вузькопрофесійних завдань. Але вміння розпізнати ці завдання та сформувати команду для їх виконання — справа лідера компанії.

Притча з IT-світу

Сюзан Крам, провідний коуч і президент компанії Valuedance, розповідає про компанію, яка вирішила заради економії не створювати програмний продукт самостійно, а передати цю роботу на аутсорсинг. Було знайдено найкращого за співвідношенням “ціна — якість” підрядника, створено технічне завдання та підписано контракт. За два місяці до закінчення строку дії контракту виявилось, що користувачі ненавидять продукт, а потрібні їм зміни означають переробку проекту заново. Замість переробки компанія була змушена робити кволі спроби переконати користувачів, що все нормально, та вносити мікроскопічні “покращення” в продукт.

Здається, цей приклад з IT-сфери говорить про небезпеку аутсорсингу. Але насправді ні. В наведеному кейсі найважливіше те, що менеджмент компанії кинув проект повністю сам на себе і не тримав “руку на пульсі”. Проте це точно не означає, що співробітники компанії зробили б все краще або що аутсорсингова компанія мала менш якісну експертизу. Власне, все це треба пам’ятати й у випадку аутсорсингу юридичних послуг.

Навіщо юридичний аутсорсинг

Є два типи компаній, яким потрібна така послуга. Перші — це невеликі фірми, які мають налагоджені та “невибагливі” робочі процеси. Власних юристів чи відділів вони не мають, тому що потребують кваліфікованої експертизи час від часу.

Проте, як не дивно, юридичний аутсорсинг часом потрібен навіть компаніям, які жити не можуть без багатолюдного юридичного відділу. Справа в тому, що чисельний персонал юристів працює з шаблонними кейсами. У випадку банку це зазвичай проблемні боржники. Ці клієнти та їхні кейси здебільшого схожі між собою, тому персонал справляється з навантаженням.

Але якщо проблемний кредит має людина з українського списку “Forbes”? Ви довіряєте своїм фахівцям, це правильно. Інакше, чому б вони у вас працювали? Але чи впевнені ви, що досвіду роботи з кейсами на сотні тисяч гривень достатньо, коли йдеться про сотні мільйонів? Тут потрібні люди, які мають досвід такого ж “калібру”.

“Спецназ”

Як казав кіноактор Брюс Лі, “я боюсь не ту людину, яка знає 10 тисяч ударів, а ту, яка відпрацювала один удар 10 тисяч разів”. Перевага зовнішніх юридичних консультантів у тому, що вони зазвичай вузькоспеціалізовані. Хтось спеціалізується на захисті проти рейдерів, хтось на авторських правах, хтось на антимонопольному законодавстві.

У зовнішніх компаній можуть бути десятки, сотні, а то й тисячі успішних кейсів щодо викликів, з якими ваша компанія стикнулась вперше. Компанії не в змозі тримати таких працівників постійно. По-перше, це дорого. По-друге, навички потребують вдосконалення. Без постійної практики їх можна втратити. Якщо йдеться про специфічні напрями права, то в межах однієї компанії кількість кейсів буде мінімальною.

Кваліфікованому та мотивованому правнику, який прагне розвитку, такий стан речей буде нецікавим. Отже, виникнуть проблеми і з утриманням талантів. З огляду на це юридичний аутсорсинг виглядає цілком природним для унікальних викликів, які постали перед компанією.

Вигідна співпраця

Якщо ваша компанія невелика, то можна залучати зовнішніх юристів для експертизи її документації та договорів чи консультацій щодо здійснення бізнес-процесів. Але для великих компаній причини працювати з партнерською юридичною компанією є вагомішими.

Твереза оцінка правової ситуації. Яким би якісним не був ваш юридичний персонал, він може прикрашати реальний стан речей. Це не обов’язково якийсь злий умисел юриста — це може статись через “напад корпоративної лояльності”, коли підбираються лише аргументи на користь компанії та нехтуються інші. Хоча не варто виключати й те, що у надзвичайну ситуацію компанія потрапила через помилку юридичного відділу, яку співробітники намагатимуться приховати.

Судові справи. Не кожен юрист має достатньо досвіду, щоб супроводжувати справи у господарському суді чи в судах загальної юрисдикції. Йдеться не про особисте знайомство з конкретними суддями, а про знання “пов­ного циклу” процедур та необхідного вмісту нормативних актів, щоб зупинити, наприклад, рейдерську атаку. Така діяльність, як досудова підготовка, створення позовів, апеляційних та касаційних скарг, не є рутиною для компанії. Її варто довірити тим, хто має у своєму “багажу” достатньо успішних прикладів участі в судових процесах.

Залучення міжнародної експертизи. Чи вдасться вам найняти в Україні на постійну роботу британського чи американського адвоката для діяльності за кордоном? Питання не лише в грошах, а й у наявності кадрів. Проте в юридичних компанія, навіть українських, такі спеціалісти є: наприклад, Джеймс Харт, партнер юридичної компанії Hillmont Partners. Співпрацюючи із зовнішньою компанією, ви можете отримати доступ до глобальної юридичної експертизи, яку навряд чи вдасться створити всередині організації.

Ефективність капіталовкладень. У довгостроковій перспективі якісний юридичний “спецназ” коштуватиме менше, ніж створення аналогічної експертизи всередині компанії.

Ще одна притча

В одній з провідних юридичний компаній на умовах анонімності розповіли історію, як вони отримали свого найлояльнішого клієнта. Це сталось завдяки судовим справам, в яких компанія та майбутній клієнт, в даному контексті — опонент, були по різні боки. Опонент мав репутацію непереможного в судах. Але коли до справи долучили фахівців компанії, він почав програвати. Після чергового програшу попросив про зустріч. На зустрічі розповів без прикрас “все, що думає” про компанію, але визнав її сильні сторони та запропонував співпрацю.

Що поєднує історію про юридичний аутсорсинг із кейсом з IT-сфери? Це те, наскільки важливою є роль керівника. Можна передати назовні виробництво, конструкторські розробки, юридичний супровід. Але не можна віддати на аутсорсинг лідерство.