Україна увійшла до кола країн — лідерів у сфері IT-аутсорсингу

Зараз аутсорсинг — це звичайна частина будь-якого швидко зростаючого бізнесу, і ви нікого не здивуєте, визнав­ши, що ваша компанія керує R&D-центром у Китаї або запускає програму у співпраці з компанією з розробки програмного забезпечення зі Східної Європи.

Роль аутсорсингових постачальників у сфері високих технологій перейшла від ручної праці до верхніх рішень щодо архітектури програмного забезпечення та розробки продукту повного циклу.

І все ж досі існує упередження до ІТ-аутсорсингу як до чогось тіньового та нестабільного. Але це давно вже не відповідає дійсності. Оскільки суб’єкти господарювання відтепер довіряють деякі з найважливіших процесів, необхідних для їхнього майбутнього успіху, постачальникам аутсорсингу, вони стануть повномасштабними стратегічними партнерами для підприємців, що залишають позаду будь-які помилки щодо аутсорсингу ІТ як бізнес-моделі.

IT від UA

Український ІТ-ринок демонструє стабільне зростання з року в рік. Згідно з аналізом компанії PwC, вітчизняний ІТ-ринок нещодавно збільшився в 2,5 раза. Впродовж 2011-2015 рр. він зріс на 150%, і передбачається, що до 2020 р. сягне $5,7 млрд.

Україна є лідером серед країн — аутсорсерів в Європі. На думку українських фахівців, 90% наших ІТ-спеціалістів працюють саме на засадах аутсорсингу, а не як розробники власних ІТ-продуктів. У другій половині лютого у вітчиз­няній пресі активно обговорювалася новина про те, що зі 100 кращих світових постачальників аутсорсингових послуг, яких ретельно відбирає Міжнародна асоціація професіоналів аутсорсингу (IAOP) для свого щорічного рейтингу Global Outsourcing 100 (GO100), цього року 18 місць забрали компанії з R&D-офісами в Україні. Серед них 12 українських роботодавців і шість “легіонерів” — міжнародних компаній, що мають в Україні свої центри розробки.

Українська галузь ІТ-аут­сор­сингу продовжує завойовувати позиції на світовому ринку. І хоча хвалитися темпами зростання на тлі кращих світових показників поки зарано, українські провайдери вже встигли зарекомендувати себе як одні з найбільш соціально відповідальних, а головне — здатних забезпечити безпрецедентний рівень успішності своїх проектів: 94% клієнтів повністю задоволені рівнем українського сервісу, тоді як в кращих іноземних компаній цей показник становить лише 84%. Це пояснюється, зокрема, тим, що 72% українських провайдерів активно займаються інноваціями. Власне, 1 червня 2018 р. про це відзвітувала IAOP.

Згідно з прогнозами галузі, до 2020 р. в Україні буде близько 240 тис. ІТ-фахівців. Таке швидке зростання легко пояснюється перспективністю, престижністю та динамічністю ІТ-сфери в Україні. Існують також певні переваги з точки зору робочого середовища: від доступу до передових технологій до гнучкого графіка роботи в більшості офісів.

Зіта vs Гіта

В IT-аутсорсингу Україна поступається лише Індії. Така діяльність щорічно приносить нашій країні до $2,5 млрд. Наступного року очікується подальший розвиток експорту ІТ-послуг та інновацій. Цього року Україна набрала ще 7 балів у Глобальному інноваційному індексі та посіла

43-ге місце серед 125 країн. Що стосується внутрішнього ринку, то необхідно враховувати політичні фактори, пов’язані з виборами, можливі коливання курсу гривні, поліпшення інвестиційної привабливості до кінця року за сприятливих умов і змін у правовому полі. За даними Gartner, Україна посідає 1-ше місце у Східній Європі за співвідношенням “ціна — якість”.

Індійський ринок аутсорсингу ІТ приваблює компанії з усього світу своєю низькою вартістю та величезною кількістю розробників програмного забезпечення. З точки зору розміру ринку 2017 р. Індія наблизилася до США зі своїми 2,75 млн місцевих фахівців з розробки програмного забезпечення (США мають приблизно 3,5 млн розробників). До кінця минулого року в індійському секторі розробки програмного забезпечення були зайняті близько 5 млн професіоналів.

Україна та Індія є хорошими аутсорсинговими країнами. Вони мають висококваліфікованих технічних фахівців, які добре володіють англійською, і досить помірні погодинні ставки. Проте часто-густо індійські IT-команди практикують один і той же технологічний стек роками (стек в інформатиці та програмуванні — різновид лінійного списку, структура даних, яка працює за принципом (дисципліною). — Ред.).

Юрій Сивицький, один із засновників Intecracy group та IT Ukraine Association, на питання, чи є у нас шанси обійти в IT-сфері ту саму Індію, відповів так: “Так, звичайно, є. Але для цього необхідно створювати продукти. Індійські продукти дуже слабенькі, можливо, це пов’язано з освітою та культурою. Їхні коди дуже сирі й важкі, в наших програмістів коди витончені. Але, наприклад, рівень польських програмістів нічим не гірший за наш і за ціною їхні спеціалісти не дорожчі за наших. Наш імідж — це Україна як хороша аутсорсингова країна, але всередині себе вона не створила набір сервісів і продуктів, які викликають wow-ефект, як це зробили естонці”. Звичайно, порівнювати Україну з країною, що в 6 разів більша за територією і в 30 разів більша за чисельністю населення, досить незручно. У той час як українські ІТ-компанії демонструють дохід у $3,6 млрд, Індія заробляє $150 млрд, посідаючи 1-ше місце в Global Services Location Index з величезним пулом молодих фахівців.

На 2019 р. прогнози глобальних аналітичних видань дуже оптимістичні. Основними рушіями розвитку ринку будуть “хмарні” технології. Згідно з прогнозами, приблизно за п’ять років близько 80% підприємств перенесуть свою діяльність у “хмари”. Це дає великі можливості для віддаленої роботи та залучення сторонніх підрядників, підключення їх до єдиної системи з можливістю контролювати і координувати всі процеси. Штучний інтелект набирає величезну популярність. Водночас для розробки індивідуальних рішень потрібно все більше фахівців. Роботизація може забрати частину “хліба” в аутсорсингових компаній, оскільки вони замінюють здебільшого низькокваліфіковану робочу силу у виробництві, логістиці тощо. Розвиток кібербезпеки не йде в ногу зі швидким технологічним прогресом. Тут необхідно залучати додаткових фахівців для організації ефективних засобів захисту даних.

Також у майбутньому зміняться відносини між аутсорсинговими командами та їхніми клієнтами. Йдеться не про вражаючі цифри та багатообіцяючу статистику, а про посилену трудову етику та зростаючу важливість soft skills, які були недооціненими впродовж останніх кількох років. Підприємці, нарешті, почали визнавати важливість аутсорсингу для бізнесу, і це відкриття означає, що в ІТ буде багато змін. Поряд зі зміною відносин люди, що працюють у сфері технічного аутсорсингу, матимуть справу зі спритним вилученням людських ресурсів, збільшенням погодинних тарифів, а також з автоматизацією бізнес-процесів, які проникають у практично всі технологічні компанії. Якщо ви шукаєте компанію, яка не лише знає тенденції ІТ-сфери, а й не має жодних проблем, спробуйте налагодити співпрацю негайно.

“Торік частка ІТ у ВВП країни становила 4%”

Юрій Антонюк, голова компанії EPAM Ukraine

— Завдяки чому Україна є лідером серед країн-аутсорсерів у Європі?

— Завдяки високій концентрації талановитих та освічених людей у багатьох сферах, зокрема й в ІТ. Підтвердження цьому — включення України до першої двадцятки країн за кількістю населення з вищою освітою і за рівнем людського капіталу. Зараз ми можемо нарікати на нашу освітню систему, але варто пам’ятати, що за часів СРСР були сформовані сильні математична та інженерна школи, здобутками яких IT-ринок користується й досі. Наразі в Україні налічується понад 140 тис. спеціалістів, і ця кількість щороку збільшується приблизно на 20% через приплив нових фахівців, які формують потужний креативний клас. Річард Флоріда, автор світового бестселера “Homo creativus. Як новий клас завойовує світ”, називає ІТ-індустрію однією зі складових ядра креативного класу. В ІТ-галузі — це архітектори та дизайнери, консультанти та інженери — люди, які створюють нові форми та продукують ідеї, які щодня змінюють світ.

— Чи можемо ми позбавитися від репутації лише аутсорсингової країни? Якщо так, то як?

— Країна вже позбавляється цієї репутації. Наш інтелектуальний потенціал та впровадження інновацій формують нове сприйняття. ІТ-бізнес в Україні поступово трансформується у сервісний консалтинг, це стосується й нашої компанії. Ми вміємо реалізовувати складні розробки краще за інших та постійно вдосконалюємось, змінюємось на вимогу часу, ділимось власним досвідом з нашими партнерами — це ключові драйвери для зміни бізнесу та сприйняття. Цей еволюційний шлях успішно пройшов або проходить бізнес в інших країнах. Переконаний, що і ми впораємось.

— Чи є у нас шанси обійти в ІТ-сфері ту саму Індію і як вам конкурентка у вигляді Польщі?

— Індію, гадаю, навряд чи можна обійти. Ця країна в ІТ-сфері бере кількістю спеціалістів та доступністю послуг. Україна ж не має такої кількості молоді, яка з часом приєднається до ІТ-індустрії. Вартість послуг програмістів в Україні наразі зрівнялась з європейською, тому замовники обирають Індію за ціновим критерієм. Але наших спеціалістів цінують за якісний підхід. Це наша конкурентна перевага.

Якщо подивитись на Польщу у розрізі агресивної освітньої та міграційної політики, то ця країна має усі шанси стати лідером не лише в ІТ, а й в інших сферах. Польща вже вступила у глобальну боротьбу за таланти. Україна, на жаль, поки поза цим процесом, адже на порядку денному стоять такі питання, як цілісність країни та економічна стабільність.

— За вашими оцінками, який внесок сфера ІТ робить в економіку України?

— Цей внесок вже давно є оцифрованим. Торік частка ІТ у ВВП країни становила 4%.

IT створює додаткові робочі місця у супутніх індустріях (один програміст створює два-чотири додаткових робочих місця), генерує постійні валютні надходження в економіку країни, стабільно сплачує податки (за даними Державної фіскальної служби, сума сплачених ІТ-компаніями податків у 2014-2017 рр. зростала щороку на 27% і досягла 4,1 млрд грн) тощо.