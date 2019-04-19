Індустрія делегування: Огляд глобального аутсорсу

Ринок аутсорсингових послуг демонструє значне зростання у світовому масштабі майже в усіх галузях економіки. Проте експерти попереджають про ризики для галузі через глобальну автоматизацію процесів

Уявіть собі, аутсорсинг може існувати не лише в межах бізнесу, а й навіть у духовній сфері. Наприклад, 2004 р. Ватикан удостоївся Шнобелівської премії за "аутсорсинг молитов" в Індію. Індійські священики отримують з Ватикану колективні молитви католиків, ще й оплату за це.

Якщо таке можливе в релігійних службах, то аутсорсингом послуг уже нікого не здивуєш.

Ринок цих послуг знач­но збільшується у світовому масштабі майже в усіх галузях економіки. Однозначної думки, відбудеться його спад чи підйом у наступні роки, серед гравців ринку немає. Ба більше, статистика щодо доходів індустрії послуг аутсорсингу є нестабільною впродовж останніх років.

Починаючи з 2000 р., коли дохід світового аутсорсингу сягнув $45,6 млрд, ринок щорічно зростав на 14-15% (див. “Доходи глобального ринку…”).

2013 р. розмір ринку аут­сор­­сингових послуг різко зменшився на 14,91%, але 2014 р. взяв реванш, досягнувши пікового показника в $104,6 млрд. 2016 р. дохід галузі знизився до $76,9 млрд, що є найнижчим показником за десятиліття.

За даними ресурсу Statista, торік глобальний дохід ринку аутсорсингу склав $85,6 млрд. І, як і передбачалося, аутсорсинг бізнес-процесів дає галузі значно меншу частку глобального доходу, ніж IT-аутсорсинг, генеруючи, відповідно, $23,6 млрд та $62 млрд. Провідним фактором, що стимулює використання послуг аутсорсингу, на думку керівників бізнесу, як 2016 р., так і 2018 р. лишається зниження витрат компанії.

Згідно з даними, опублікованими компанією Deloitte, 2017 р. 31% ІТ-послуг у світі були надані на основі аутсорсингу. Вражає, чи не так? Серед найбільших споживачів — сектори охорони здоров’я та управління персоналом, де збільшення обсягу послуг, переданих на аутсорсинг, минулого року становило, відповідно, 36% та 32%. Якщо перераховані вище галузі показують таке знач­не зростання лише в останні роки, то темпи розвитку сфери управління інфраструктурою організації (facility management) є постійними вже більше 10 років і збільшуються на 10-15% щорічно. У дослідженні Deloitte Global Outsourcing Survey 2018 компанія виділяє серед затребуваних аутсорсингових сегментів IT, податкову службу, HR, фінансові послуги. Більшість респондентів з цих галузей збираються підтримувати або підвищувати поточний рівень аутсорсингу в своїх компаніях, а також більшість з них планує змінити своїх постачальників послуг або рішень.

Якщо в середині 1990-х років компанії з розвинених країн з обережністю ставилися до використання аутсорсингу в сфері забезпечення бізнес-процесів (ВРО), то вже з кінця 1990-х років міжнародний аутсорсинг функцій і бізнес-процесів (послуги в сферах бухгалтерського обліку, найму персоналу, маркетингових досліджень, обробки первинної інформації) має високі темпи зростання. Журнал “Fortune” стверджує: як мінімум, 90% сучасних підприємств використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу.

Це, певно, породжує страх серед співробітників щодо того, що їхні функції просто можуть “віддати на аутсорсинг”. Навіть ті, хто безпосередньо здійснює таку функцію, як найм персоналу, припускають, що за 10-20 років функція HR в її нинішньому вигляді зникне або значно звузиться: її поступово замінять автоматизація та аутсорсингові команди.

Експерти відзначають, що форми залучення і мотивації персоналу стануть гнучкішими й різноманітнішими. Спираючись на вже існуючі тренди, дослідники пророкують ринку праці бурхливе зростання віддаленої роботи, фрілансу, самозайнятості, аутсорсингу, тимчасових проектних команд.

Проте не поспішайте робити висновки щодо свого HR-менеджера. Згідно з дослідженням компанії KPMG, на просторі Східної Європи HR-погода поки стабільна: 2018 р. 80% респондентів заявили, що не планують передавати функції управління персоналом на аутсорсинг, тоді як 2017 р. цю відповідь обрали 83%. Що не можна сказати про плани власників компаній щодо виведення HR-функції в спеціально створений підрозділ в структурі компанії — загальний центр обслуговування (ЗЦО). Тут зміни помітніші: у порівнянні з показником минулого року частка компаній, які планують вивести будь-які HR-функціі в ЗЦО, збільшилась з 10% до 15%. При цьому частка компаній, які не планують виводити функції управління персоналом в ЗЦО, зменшилась на 9 в.п. і склала 67% — здебільшого це компанії зі штатом до 1 тис. співробітників, де подібний захід є економічно недоцільним. І вони зазвичай віддають перевагу аутсорсингу.

Серед функцій, які здійснює ЗЦО компаній, лідирують такі: кадрове адміністрування, розрахунок заробітної плати, управління компенсаціями та пільгами і пошук персоналу. Найчастіше виводяться на аутсорсинг такі функції, як розрахунок заробітної плати, кадрове діловодство й пошук персоналу.

Загалом, за оцінками експертів компанії Gartner, на ринку аутсорсингу ВРО фіксується щорічне зростання на 10-12%. Найдинамічніше цей ринок розвивається в Європі (14,7% щорічно). За іншими оцінками, щорічне світове звернення до послуг аутсорсингу бізнес-процесів зростає на 16,5%.

Торік глобальний дохід від аутсорсингу бізнес-процесів та аутсорсингу IT склав близько $85,6 млрд, з яких більше половини було сформовано в Америці. Південна Європа була регіоном з найбільшою часткою підприємств, які практикують або планують практикувати аутсорсинг ВРО. Латинська Америка та Південна Африка також мали високі показники. Набагато менша частка світового доходу припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

2017 р. Індія була найкращою країною для аутсорсингу послуг, адже її фінансова привабливість, навички й доступність спеціалістів та бізнес-середовища спрацювали у комплексі. Серед Топ-5 країн у рейтингу A.T. Kearney Global Services Location Index 2017 за показниками фінансової привабливості, навичок та доступності людей та бізнес-середовища за Індією (1-ше місце) слідують Китай, Малайзія, Індонезія та Бразилія. Україна у цьому рейтингу посідає 24-те місце.

IT-аутсорсинг

Найбільша частка аутсорсингу припадає на послуги ІТ-індустрії (дохід 2018 р. — $62 млрд), що заслуговує окремої уваги. Аутсорсинг інформаційних технологій (ITO) тісно пов’язаний з аутсорсингом ВРО, оскільки багато бізнес-процесів засновані на технології.

Цікаво, що IT-ринок, багатий на різноманітні сервіси, має величезний попит на послуги із забезпечення кібербезпеки. Минулого року обсяг продажів обладнання, програмного забезпечення та сервісів, призначених для інформаційної безпеки (ІБ), досяг $37 млрд, збільшившись на 9% порівняно з показником 2017 р. ($34 млрд).

За словами аналітиків компанії Canalys, незважаючи на те що багато компаній приділяють першорядну увагу захисту своїх активів, даних, мереж, співробітників і клієнтів, 2018 р. на кібербезпеку припало лише 2% загальних витрат бізнесу на ІТ. Однак з’являється все більше нових загроз, вони стають складнішими і виникають частіше, що надає розробникам ІБ-рішень нові можливості для зростання. Очікується, що 2020 р. сумарні витрати на кібербезпеку перевищать $42 млрд. Аналітик Canalys Метью Болл вважає, що перехід на нові моделі впровадження інформаційної безпеки прискориться. Клієнти змінюють структуру своїх ІТ-бюджетів, використовуючи публічні хмарні сервіси та гнучкі сервіси на основі передплати.

2018 р. зареєстровано найбільший обсяг угод зі злиттів і поглинань на ринку кібербезпеки — 183 договори на $15,5 млрд. Причому в 96% угод брали участь приватні компанії. Про це повідомили в консалтинговій компанії Momentum Cyber, що спеціалізується на галузі інформаційної безпеки.

Проте сфера IT-аутсорсингу в майбутньому може пережити кризу. Треба зважати на те, що світ активно розвиває автоматизацію виробництва. Наприклад, Індія, яка лишається на першому місці з аутсорсингу та офшорингу, зараз звільняє програмістів. Минулого року без роботи залишилися 2% індійських ІТ-фахівців, які були зайняті в розробці програм для іноземних компаній. За результатами дослідження, проведеного Національною асоціацією компаній з розробки програмного забезпечення та послуг, до 2020 р. без роботи можуть лишитися до 60% індійських програмістів.

Нині IT-галузь переорієнтовується на машинне навчання, роботизацію, автоматичний аналіз великих даних, що в майбутньому може призвести до заміщення програмістів.

Віддавати на аутсорсинг чи ні: от у чому питання

Кожен бізнес думає про збільшення доходів з меншими витратами. Тому очевидно, що зниження витрат залишається ключовим фактором у прийнятті рішень про передачу внутрішніх процесів у компаніях на аутсорсинг. Ледве можна знайти компанію, яка вирішила б укласти контракт на розробку програмного забезпечення, коли власні спеціалісти зможуть це зробити за нижчими тарифами. Це зростання є закономірним наслідком дефіциту професіоналів, що підвищує погодинні ставки і змушує підприємства збільшувати бюджети на розробку програмного забезпечення цього року.

В умовах дефіциту кадрів чи для зниження витрат аутсорсинг все ж таки має свої переваги. Опитані компанією Deloitte респонденти бачать, що аутсорсинг допомагає кращому управлінню (56%), а 36% респондентів вважають, що інтеграція інших постачальників послуг допомагає досягати цілей в інновації та трансформує середовище компанії.

Аналітики ринку технічного дослідження компанії Technavio прогнозують майбутнє ринку послуг IT та BPO в Індії: "Послуги ІТ-аутсорсингу сприяють досягненню оптимізації потужності, скороченню витрат часу та фінансових витрат, а також збільшенню прибутку. Ці послуги збільшують ефективність процесів шляхом поліпшення контролю за ресурсами, що підвищує продуктивність й ефективність роботи фірми. Багато підприємств шукають послуги ІТ-аутсорсингу, які можуть прискорити їхнє зростання завдяки зростаючому значенню ІТ-систем. Тому очікується, що підвищені вимоги до оптимізації управління проектами та бізнес-процесами в організаціях сприятимуть зростанню глобального ринку аутсорсингу ІТ впродовж прогнозного періоду".