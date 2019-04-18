Бізнес-захист як місія

Останні п’ять років багаті на приклади, коли українці беруть на себе відповідальність, виконуючи важливі функції держави, захищаючи саме її існування. Найефективнішими є підприємці, які мають відповідний ресурс. Вони підставили плече і допомогли відбити агресора. Але навіть досвідченим бізнесменам важко відбивати атаки агресора внутрішнього — рейдерів та нечистих на руку фіскалів і силовиків. Проблема вийшла з-під контролю і стала економічною загрозою.
В умовах інституційної неспроможності правоохоронної системи бізнесу потрібен новий аргумент. І цей аргумент — публічність. Факти та професійна їх інтерпретація зроблять "героїв" відомими. І я не про вашого комерційного опонента. Ми цілимося не в нього (в нього своя правда), а в осіб, які приймають рішення не на вашу користь. Це судді, прокурори, слідчі, представники влади. Публічні персони за своїм статусом є вразливими до медійних інструментів.
Ми професійно цілимось в систему. У такий спосіб ми допомагаємо підприємцям у конкретній ситуації та крок за кроком міняємо Державу. Говоримо про її неефективність та корумпованість. Називаємо прізвища і схеми. Систему можна міняти.
Бути просто медіа та писати про ці проблеми — замало… Настав час їх вирішувати.
Саме тому восени ми оновили команду редакції журналу БІЗНЕС, яку очолив Володимир Полевий — фахівець-інформаційник з 16-річним досвідом служби в СБУ, РНБО та НАБУ. Під час Революції гідності ми разом ризикували життям на Майдані, а влітку 2014 р. спільно будували Інформаційно-аналітичний центр РНБО.
Півроку роботи редакції дали змогу створити "Центр журналістських розслідувань", навчити журналістів-розслідувачів, відпрацювати десятки кейсів складних рейдерських конфліктів у Києві. Отримавши унікальний досвід вирішення проблем бізнесу в столиці, ми готові мультиплікувати модель БІЗНЕС-ЗАХИСТ по всій країні. Створити мережу наших кореспондентів — бізнес-шерифів.
Що треба, щоб БІЗНЕС-ЗАХИСТ з’явився у вашому місті? Найкращою передумовою для його запуску є існування у вашому місті живої ділової спільноти, зацікавленої у появі незалежного журналіста загальноукраїнського ЗМІ. Ми фінансово забезпечимо нашу присутність через продаж 12 річних передплат пакетів "преміум" на журнал БІЗНЕС у регіоні. Це і є принцип системи колективного захисту та імпакт-інвестування, де ми спільно вкладемо свої ресурси й компетенції та змінимо бізнес-клімат у рідному місті разом.
Регіональний журналіст у прямій комунікації з редакцією та "Центром журналістських розслідувань" зможе оперативно реагувати на всі конфліктні ситуації, вести розслідування, готувати аналітику, оперативно розміщувати ділові новини регіону.
У наших силах розгортання мережі БІЗНЕС-ЗАХИСТ у три етапи: у Києві (зроблено), містах-мільйонниках, а далі — в усіх обласних центрах України. Мережеве покриття всієї країни дозволить швидко й ефективно вирішувати конфлікти, а бізнес отримає досвід взаємодії та впевненість у своїх силах.
Якщо вас цікавить БІЗНЕС-ЗАХИСТ у вашому місті, проаналізуйте дієвість вашої бізнес-спільноти, знайдіть кандидатів на посаду журналіста-розслідувача та зв’язуйтесь з нами за тел. 0 800 21 54 95.