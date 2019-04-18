Бізнес-захист як місія

Про нову функцію журналістів БІЗНЕСу та важливий аутсорсинг для підприємців

Останні п’ять років багаті на приклади, коли українці беруть на себе відповідальність, виконуючи важливі функції держави, захищаючи саме її існування. Найефективнішими є підприємці, які мають відповідний ресурс. Вони підставили плече і допомогли відбити агресора. Але навіть досвідченим бізнесменам важко відбивати атаки агресора внутрішнього — рейдерів та нечистих на руку фіскалів і силовиків. Проблема вийшла з-під контролю і стала економічною загрозою.

В умовах інституційної неспроможності правоохоронної системи бізнесу потрібен новий аргумент. І цей аргумент — публічність. Факти та професійна їх інтерпретація зроблять "героїв" відомими. І я не про вашого комерційного опонента. Ми цілимося не в нього (в нього своя правда), а в осіб, які приймають рішення не на вашу користь. Це судді, прокурори, слідчі, представники влади. Публічні персони за своїм статусом є вразливими до медійних інструментів.

Ми професійно цілимось в систему. У такий спосіб ми допомагаємо підприємцям у конкретній ситуації та крок за кроком міняємо Державу. Говоримо про її неефективність та корумпованість. Називаємо прізвища і схеми. Систему можна міняти.

Бути просто медіа та писати про ці проблеми — замало… Настав час їх вирішувати.

Саме тому восени ми оновили команду редакції журналу БІЗНЕС, яку очолив Володимир Полевий — фахівець-інформаційник з 16-річним досвідом служби в СБУ, РНБО та НАБУ. Під час Революції гідності ми разом ризикували життям на Майдані, а влітку 2014 р. спільно будували Інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Півроку роботи редакції дали змогу створити "Центр журналістських розслідувань", навчити журналістів-розслідувачів, відпрацювати десятки кейсів складних рейдерських конфліктів у Києві. Отримавши унікальний досвід вирішення проблем бізнесу в столиці, ми готові мультиплікувати модель БІЗНЕС-ЗАХИСТ по всій країні. Створити мережу наших кореспондентів — бізнес-шерифів.

Що треба, щоб БІЗНЕС-ЗАХИСТ з’явився у вашому місті? Найкращою передумовою для його запуску є існування у вашому місті живої ділової спільноти, зацікавленої у появі незалежного журналіста загальноукраїнського ЗМІ. Ми фінансово забезпечимо нашу присутність через продаж 12 річних передплат пакетів "преміум" на журнал БІЗНЕС у регіоні. Це і є принцип системи колективного захисту та імпакт-інвестування, де ми спільно вкладемо свої ресурси й компетенції та змінимо бізнес-клімат у рідному місті разом.

Регіональний журналіст у прямій комунікації з редакцією та "Центром журналістських розслідувань" зможе оперативно реагувати на всі конфліктні ситуації, вести розслідування, готувати аналітику, оперативно розміщувати ділові новини регіону.

У наших силах розгортання мережі БІЗНЕС-ЗАХИСТ у три етапи: у Києві (зроблено), містах-мільйонниках, а далі — в усіх обласних центрах України. Мережеве покриття всієї країни дозволить швидко й ефективно вирішувати конфлікти, а бізнес отримає досвід взаємодії та впевненість у своїх силах.

Якщо вас цікавить БІЗНЕС-ЗАХИСТ у вашому місті, проаналізуйте дієвість вашої бізнес-спільноти, знайдіть кандидатів на посаду журналіста-розслідувача та зв’язуйтесь з нами за тел. 0 800 21 54 95.