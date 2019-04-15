Президент сказав, що "подарує" бізнесу в разі перемоги

Президент України Петро Порошенко запропонує Верховній Раді повернутися до розгляду законопроектів про податок на виведений капітал і створення Національного бюро фінансових розслідувань після президентських та парламентських виборів.

Про це він сказав на зустрічі "Діалог влади та бізнесу", інформує "БІЗНЕС".

"Після виборів президента і Верховної Ради повернуся до законопроекту про податок на виведення капіталу як ключового джерела для внутрішніх інвестицій", - сказав Порошенко. Він наголосив, що податок на виведений капітал є потужним джерелом для внутрішніх інвестицій.

Президент також пообіцяв малому бізнесу зберегти єдиний податок. "Коли мене переоберуть президентом, гарантую збереження єдиного податку у тому вигляді, в якому він тепер функціонує", - запевнив президент.

Також він висловив сподівання, що парламент схвалить законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. "Безумовно, що наші зусилля "маски-шоу стоп" та інші сьогодні значно обмежили їхні можливості (вплив силових структур на бізнес - ред.), але, на жаль, вони не ліквідовані. Тому законопроект про Національне бюро фінансових розслідувань направлене до розгляду, і я впевнений, що закон буде схвалений парламентом", - переконаний Порошенко.

Крім того, глава держави пообіцяв презентувати концепцію Служби безпеки України, яка має захистити бізнес від будь-якого впливу силовиків. "Але тільки разом зі зняттям подібних функцій і у МВС, і у прокуратури. Нічим вони один від одного не відрізняються. Більше того, скоординовані та ходять по колу", - додав президент.

Нагадаємо, у липні 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації .

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії. Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.