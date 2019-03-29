Номінація "Банкір року"

Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанку

Кирило Шевченко вже не вперше стає лауреатом найпрестижнішої номінації “Фінансового Оскара”. Як, власне, й Укргазбанк, який він очолює. І це не дивно. За підсумками 2018 р. Укргазбанк — фігурант рейтингів майже за усіма найважливішими показниками. Зокрема, він став лідером з приросту портфеля кредитів юридичним особам, що збільшився на 33% (або на 10,5 млрд грн) — до 42,4 млрд грн. Для порівняння: зростання цього показника по системі склало лише 6,3%. Отже, відновлення кредитування бізнесу банками, про яке всі говорять, в Укргазбанку вже давно реалізується на практиці. Одночасно державний банк активно нарощував кредитування населення. Приріст портфеля перевищив 1 млрд грн в абсолютному вираженні та 61% — у відносному! За цим показником банк впевнено увійшов до Топ-10 гравців ринку.

Звичайно, активне кредитування неможливе без адекватного фондування. Із залученням ресурсів в Укргазбанку також порядок. За підсумками минулого року фінустанова майже впритул підібралася до Топ-5 лідерів ринку депозитів населення, наростивши портфель до 21 млрд грн.

За портфелем фондування, залученого від бізнесу, Укргазбанк посідає чільну 3-тю позицію з показником у майже 44 млрд грн.

Нарощуючи обсяги бізнесу, банк не забував про прибуток. За підсумками 2018 р. фінустанова заробила майже 800 млн грн, замкнувши Топ-10 лідерів за цим показником.

Під керівництвом Кирила Шевченка, який очолив Укргазбанк 2015 р., фінустанова демонструє хороші темпи зростання вже не перший рік. Тому не дивно, що саме Укргазбанк є першим претендентом на приватизацію серед державних фінустанов. До речі, нещодавно керівництво IFC підтвердило намір увійти до капіталу цього держбанку. Зокрема, впродовж наступних місяців має розпочатися підготовча робота, в тому числі процедура due diligence. У Мінфіні очікують, що часткова приватизація Укргазбанку відбудеться до 2020 р., тобто вже цього року.

Також варто зазначити, що, будучи найменшим за розмірами поміж чотирьох держбанків, Укргазбанк зміг знайти нішу, що дозволила йому активно розвиватися. Зокрема, йдеться про реалізацію концепції екобанку. Ще кілька років тому подібне позиціонування Укргазбанку викликало у колег по цеху легку іронію (це у кращому випадку). А зараз цей імідж приносить фінустанові конкретний результат у вигляді зростання бізнесу.

“2017 р. за допомогою Укргазбанку було введено понад 30% нових потужностей відновлюваних джерел енергії, а минулого року — понад 50%. Ми вже профінансували 145 проектів у сфері чистої енергетики з використанням біопалива, гідроенергії, сонячної та вітряної енергії із загальною потужністю об’єктів у 866 МВт, а це чверть усіх потужностей ВДЕ в Україні. Завдяки усім нашим проектам викиди СО2 зменшуються на понад 1 млн т щорічно”, — зазначив Кирило Шевченко, Банкір 2018 р.

Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку

Минулий рік виявився неоднозначним для держбанку з огляду на підсумкові показники діяльності. Проте зменшення портфеля кредитів юридичним особам на тлі зниження прибутку було компенсоване зростанням у роздрібному кредитуванні та залученні депозитів населення. За приростом кредитів фізичним особам держбанк увійшов до Топ-5, а за зростанням портфеля роздрібних депозитів — до Топ-3 гравців ринку.

Але, мабуть, головною минулорічною перемогою Андрія Пишного та його команди є хоч і не зовсім банківська, проте вкрай важлива, особливо для держбанку, судова звитяга. 26 листопада 2018 р. Арбітражний суд у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків Ощадбанку, завданих унаслідок анексії Росією Криму. Як зазначили в Ощадбанку, “сума відшкодування становитиме $1,3 млрд плюс відсотки, які нараховуватимуть від моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації”.

Слід нагадати, що це провадження триває вже кілька років і фактично є справою честі для Андрія Пишного. “Практично з першого дня, як я прийшов на посаду, я відразу отримав кризу в Автономній Республіці Крим, тому що ми стикнулися з проблемою експропріації, відвертого грабунку нашої власності”, — згадує банкір. За його словами, тоді було сформовано принципову позицію, яка дозволила відбутися цьому історичному рішенню Арбітражного суду. “Ми почали все документувати”, — наголошує пан Пишний.

Варто зазначити, що усі ці роки реформування та модернізація відбувались на тлі судової тяганини.

Іван Світек, генеральний менеджер “Альфа-Банку Україна” та голова правління Укрсоцбанку

Іван Світек приїхав до України 2017 р. у якості генерального менеджера банківських активів ABH Holdings S.A., тобто “Альфа-Банку Україна” та Укрсоцбанку, які перебували у процесі об’єднання бізнесів. На початку минулого року пан Світек був офіційно призначений головою правління Укрсоцбанку. Об’єднання активів відбувається шляхом поступового переведення клієнтів Укрсоцбанку до “Альфа-Банку” з відповідним зростанням показників другого на тлі зниження показників першого. У такій ситуації об’єктивно оцінювати досягнення групи непросто. Проте під керівництвом Івана Світека “Альфа-Банк Україна” торік заробив майже 1,3 млрд грн прибутку, на 3,7 млрд грн, або на 43%, збільшив портфель кредитування фізичних осіб, на 8,4 млрд грн, або на 36%, наростив депозити населення. Наразі за розмірами загальних активів (71 млрд грн) “Альфа-Банк Україна” посідає 6-ту позицію, впритул наблизившись до “Райффайзен Банку Аваль”. Це не рахуючи активів Укрсоцбанку, які досі перевищують 40 млрд грн. Завершення юридичної процедури злиття банків очікується в першій половині поточного року.