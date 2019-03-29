Журнал Бізнес підготував рейтинг ТОП-5 ритейлорів, які відзначилися інтенсивним розвитком в 2018 році.

Критерії відбору були наступні:

В рейтинг топ-5 ритейлерів потрапили об’єкти (торгова мережа чи ТЦ) за принципом — інтенсивний розвиток у 2018 році, а саме: за кількістю відкритих за рік торгових точок, за швидкістю розширення мережі; за якісною трансформацією компанії і вихід у виробництво, за інвестиційною активністю та за виходом в нові сегменти бізнесу.

При формуванні рейтингу використовувались дані з відкритих джерел, а також офіційні дані компаній. Ми представили в рейтингу широкий торговий сегмент (ТЦ, FMCG, Fashion, Drogerie, будівельні матеріали, побутова техніка та електроніка).

Минулого року динамічний розвиток демонстрували ритейлори усіх торгових сегментів та напрямків. Мережа АТБ розширила свою присутність в Україні на 80 нових торгових точок. Таке інтенсивне розширення дозволило їй збільшити товарообіг на 22% (до 103,6 млрд грн з урахуванням ПДВ) порівняно з показником 2017 р. Торгову експансію продовжив косметичний бренд EVA, відкривши 178 нових магазинів. Лідерами з відкриттів магазинів у сегменті fashion стала студія VOVK (11), а в сегменті побутової техніки та електроніки — мережа “Фокстрот” (15 магазинів).

Якісно трансформується мережа торговельних центрів “Епіцентр”, яка за рік відкрила п’ять ТЦ, збільшивши до 50 кількість торгових точок. 2019 р. “Епіцентр” відкриє новий сучасний завод з виробництва керамічної плитки та 10 нових магазинів Intersport, збільшивши мережу бренда до 35 торгових точок. У планах на найближчі декілька років — відкриття ще 30 “Епіцентрів” малого та звичного формату.

Перше місце: Епіцентр К (ТЦ)

Торгова площа (загальна): 1,1 млн кв.м.

Відвідуваність: близько 56 млн покупців щорічно.

Кількість точок: у Києві — 8, в Україні — 50.

Переваги: широкий асортимент та висока якість товарів, доступні ціни. Мережа розвиває ТЦ малого формату в райцентрах та невеличких містах обласного підпорядкування, формати shop-in-shop та онлайн-напрямок.

Друге місце :АТБ (FMCG)

Торгова площа (загальна): 527 тис.кв.м.

Відвідуваність у 2018 р.: понад 3,5 млн покупців на добу.

Кількість точок (станом на 18.03.19 р.): у Києві — 137, в Україні — 1002.

Переваги: формат дискаунтера з мінімальною ціновою пропозицією.

Третє місце: VOVK (fashion)

Торгова площа (орендна): близько 4,0 тис.кв.м.

Відвідуваність у 2018 р.: від 400 тис. осіб.

Кількість точок: у Києві — 11 студій одягу, взуття та аксесуарів VOVK, 3 студії мережі VOVK Accessories, в Україні — 34 студії одягу, взуття та аксесуарів VOVK, 3 студії мережі VOVK Accessories.

Переваги: зручні для відвідувачів локації, система лояльності, оновлення асортименту тричі на тиждень, різні асортиментні групи формату Total Look.

Четверте місце: EVA (drogerie)

Торгова площа (орендна, станом на 01.01.19 р.): 109,0 тис. кв.м.

Відвідуваність: понад 5 млн осіб є користувачами карток лояльності “EVA Мозаїка”.

Кількість точок (станом на 16.03.19 р.): у Києві — 75, в Україні — 800.

Переваги: широкий асортимент, зручність розташування для споживачів та програма лояльності.

П'яте місце: Фокстрот (ПТіЕ)

Торгова площа (орендна): 153 тис. кв. м.

Відвідуваність у 2018 р.: 27,8 млн осіб.

Кількість точок: у Києві — 19, в Україні — 162.

Переваги: найбільший асортимент побутової техніки, електроніки, дрібних і супутніх товарів. Розвиває омніканальний формат (офлайн- та онлайн-торгівлю), кредитування та програму лояльності “Фокс Клуб” (8,2 млн учасників).