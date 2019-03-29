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П'ятниця, 29 березня 2019 11:29

Майбутнє й індустріальні екосистеми

Майбутнє й індустріальні екосистеми

Багато підприємців втрачають реальні шанси для розвитку й масштабування свого бізнесу просто через незнання деяких можливостей. І сьогодні я хочу розповісти про одну з таких можливостей — про екосистему індустріальної взаємодії.

Екосистема індустріального взаємодії (або індустріальна екосистема) — це ядро з виробничих компаній (резидентів), що зосереджені на виробництві певного продукту, в ідеалі, з довгостроковою метою виходу на експортний ринок.

Перевага таких структур у тому, що вони можуть розробити й запропонувати комплексне рішення для клієнта й з мінімальною кількістю вступних даних і розробити спочатку комплексний проект, а згодом і комплексний продукт.

Основна цінність екосистем — саме в комплексності рішення, коли не потрібно «стикувати» складові. Всі учасники системи вже відпрацювали схеми взаємодії й розуміють реальний час, який знадобиться для видачі результату.

За всієї удаваної складності індустріальні екосистеми надають переваги всім учасникам таких відносин. Класифікуємо їх.

Переваги для замовника:

  • об'єднання лідерів ринку, кожного в своїй сфері, апріорі викликає почуття довіри й експертності щодо виконавця;
  • замовник не ламає голову над розробкою свого продукту й стикуванням складових;
  • для замовника забезпечується прозорість процесу;
  • комплексне рішення здешевлює кінцевий продукт.

Переваги для інвестора:

  • об'єднання декількох компаній є стабільнішим варіантом для вкладення грошей;
  • учасники — резиденти об'єднання мобільніші й ефективніші, ніж одна велика компанія, тому що кожен окремо зацікавлений у збереженні своєї конкурентоспроможності на рівні власника, а не найманого топ-менеджменту;
  • якість підсумкового продукту підтверджена експертністю лідерів ринку — учасників екосистеми.
  • Усі ці переваги в комплексі створюють ефект антикрихкості, забезпечуючи надійність інвестиції.

Переваги для учасників — резидентів екосистеми:

  • резидент, як виробник, концентрується на своїй основній функції, передаючи другорядні операційні завдання іншим компаніям, для яких така діяльність буде профільною. Таким чином, звільняє частину ресурсів, які можна реалізувати з більшою користю;
  • додаткові продукти екосистеми створюють операційний прибуток для компаній, і під час роботи над одним проектом поетапно заробляє кожен з учасників;
  • учасники отримують партнерів, з якими можуть спільно створювати більший і якісніший, а відтак, конкурентоспроможніший продукт.

У виграші буде й місцева влада, для якої індустріальні екосистеми — чудовий спосіб розвитку територій.

Крім основного завдання — виробництва й реалізації проекту — екосистема може містити в собі низку другорядних, але важливих операційних функцій:

  • Продуктове (проектне) бюро;
  • Експортне бюро (продаж та маркетинг b2b, b2g, b2c);
  • фандрейзингово-грантовий відділ;
  • HR/рекрутинг й ін.

Хочу дати трохи більше інформації про перші дві функції.

Проектне бюро індустріальної екосистеми специфічно тим, що для нього потрібні не просто експерти, а творчі експерти, здатні скласти в єдиний «організм» все розмаїття компаній-учасників. Кожній компанії тримати таких дорогих фахівців досить дорого, тому вигідніше, якщо в екосистемі буде штат фахівців, які за необхідності зможуть розробити конструкторське рішення для кожного з резидентів. Це простіше організувати для групи компаній, ніж кожен буде набирати такий відділ окремо, адже це й зарплати, й експерименти, помилки. При такій роботі неминучі негативні наслідки не вдарять так сильно по окремих учасниках, а розподіляться між усіма. Як наслідок вищесказаного — проектному об'єднанню екосистеми легше вкладатися в розробку нового продукту, ніж маленькій компанії намагатися зробити це самостійно.

Експортне бюро — невід'ємна частина будь-якого великого бізнесу. Звичайно, спочатку схема виробництва тестується на локальному рівні, але після цього експортне бюро дозволяє не тримати дорогий експортний штат в одній компанії, при цьому забезпечує зовнішньоекономічну діяльність.

Крім усього описаного вище в індустріальні екосистеми добре вписується співпраця з науковими інститутами. На жаль, дуже багато наукових рішень просто лежать у столах розробників, не отримуючи належного фінансування. А спільними ресурсами екосистеми їх можна втілити в життя та почати отримувати прибуток від їхнього використання вже протягом декількох років.

В Європі індустріальні екосистеми вже стали, а в Україні можуть стати інноваційними флагманами держави. Адже це не просто об'єднання заради виробництва кінцевого продукту. Виробництво й заробіток — це добре, але якщо є ресурсна можливість глобально вплинути на економіку, чому не скористатися нею? Адже ви зможете оптимізувати виробництво та залучити інвесторів не лише на локальному, а й на глобальному рівні. Саме така установка має бути в пріоритеті при створенні індустріальних екосистем й індустріальних парків. Це не просто про виробництво, це про новий вид бізнесу. І чим більше людей дізнаються про це, тим швидше ми зможемо це організувати.

Олександр Киктенко
Компанія «Stalex»

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Рубрика: Бізнес
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