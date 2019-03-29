Дистрибуція в Україні. Де ми і що нас чекає у майбутньому?

"Дистрибуційний ринок — це зрілий ринок, на якому знімати вершки "вже пізно", — саме такої думки дотримується більшість експертів та підприємців. Можливо, подібне твердження мало б право на життя, якби світ стояв на одному місці, а бізнес працював би за старими схемами.

Але, на щастя, ми живемо в епоху бізнес-змін. За наступні 10 років відбудеться стільки ж інновацій, як за попередні 50! Сьогодні, наприклад, автоматизація дозволяє скоротити витрати, підвищити якість обслуговування та змінити пріоритети команди. В цей же час будь-який бізнес, який ми пов’яжемо із поняттям "online", суттєво трансформується і перейде на іншу площину.

Компанія ABM Cloud провела дослідження ринку дистрибуції, щоб відобразити основні тренди та шляхи розвитку компаній в країнах СНД з акцентом на Україну (58% респондентів).

У дослідженні взяли участь представники ТОП-менеджменту (CEO — 23%), директори з логістики та дистрибуції (56%) і менеджери напрямків (21%) з Росії, України, Казахстану, Грузії, Білорусії, Узбекистану.

Що відбувається в Україні?

Як показало дослідження, в Україні, компанії найбільше сконцентровані на реалізації проектів по створенню власної торгової марки, розвитку online-продажів і посилення власної логістики. Саме за рахунок них компанії планують зберегти власну конкурентоспроможність та захистити лідерські позиції.

Якщо ж розглядати їх окремо, то 65% компаній вже мають власну торгову марку, а інші 35% зроблять її найближчим часом.

Набагато цікавіша ситуація зі створенням b2b-порталу для онлайн продажів і проектами по будівництву власних терміналів. 83% і 94% відповідно, сказали, що прямо зараз знаходяться у роздумах щодо реалізації цих проектів.

Така статистика чітко описує вектор розвитку дистрибуції в Україні. Якщо ви працюєте на цьому ринку і ще не замислювалися про впровадження схожих проектів на своїх підприємствах — не біда, у вас ще є час "застрибнути в потяг".

У той же час — не потрібно затягувати. Якщо ви завантажите повне дослідження, то побачите, що в інших країнах ситуація практично ідентична і це не локальна специфіка.

Як дистриб'ютори планують завоювати любов виробника?

На питання: "Що, на вашу думку, в наступному році буде найбільше впливати на рішення ВИРОБНИКА про вибір дистриб'ютора?" респонденти опитування відповіли так





Респонденти, які відповіли, що "рівень сервісу" — це ключовий фактор, який найбільше впливатиме на рішення ВИРОБНИКА про вибір дистриб'ютора, планують забезпечити високий рівень обслуговування за рахунок проектів зі створення підрозділів по роботі з професіоналами, b2b online порталу та проектів щодо посилення логістики.

Ось таких результатів ми досягли в ході дослідження і це далеко не все! Хочете дізнатися, що найбільше впливає на рішення торгової точки при виборі дистрибуції, а також побачити, як відрізняється пріоритетність великих і дрібних дистриб'юторів? Завантажуйте матеріал за посиланням нижче та збільшуйте ефективність свого бізнесу!

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