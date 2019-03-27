Номінація "Особистість страхового ринку"

1 місце: Андрій Перетяжко, віце-президент СК “АХА Страхування”

Свою кар’єру на страховому ринку України Андрій Перетяжко почав 1993 р. з поста президента СК “СкайдВест”. Фактично він брав участь у формуванні страхової індустрії та долучився до роботи у багатьох провідних компаніях. Після СК “СкайдВест” пан Перетяжко обіймав керівні посади у страхових компаніях “PZU Україна”, “PZU Україна: Страхування життя” й “Український страховий альянс”.

2007 р. на український ринок вийшла французька AXA Group. Відтоді почався період становлення СК “AXA Страхування” як лідера страхового ринку України. Тоді ж пан Перетяжко став першим віце-президентом “дочки” французької фінансової групи. За його безпосередньої участі СК “АХА Страхування” закріпила за собою лідерство у багатьох сегментах страхування та на ринку в цілому. Тепер перед Андрієм Перетяжком стоїть нова амбітна задача — забезпечити ребрендинг СК “АХА Страхування” у зв’язку зі зміною власника та втримати при цьому ринкову частку страховика.

Топ-менеджер “AXA Страхування” продовжує брати активну участь у розвитку індустрії. З 2012 р. він обіймає посаду президента Української федерації убезпечення (УФУ). Асоціація створена з метою сприяння розвитку прозорого класичного убезпечення в Україні, недопущення недобросовісної поведінки її учасників, гарантування високого рівня страхових послуг, що надаються учасниками Асоціації. Також УФУ веде роботу з гармонізації стандартів українського та європейського ринків убезпечення. Для досягнення цієї мети Асоціація виконує низку завдань. Зокрема, розробляє проекти нормативно-правових актів, сприяє їх прийняттю та впровадженню. Також затверджує та впроваджує правила поведінки учасників страхового ринку й стандартів надання страхових послуг.

Зазначимо, що наприкінці 2014 р. пан Перетяжко став співголовою комітету банківських і фінансових послуг Американської торговельної палати (ACC) в Україні, однієї з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій, що об’єднує найбільші компанії з понад 50 країн, які працюють в Україні. Організація є “голосом” великих інвесторів, які ведуть діяльність в Україні, а також створює умови для залучення нових інвесторів.

Наостанок зазначимо, що у минулі роки Андрій Перетяжко неодноразово ставав лауреатом різних номінацій “Фінансового Оскара” журналу БІЗНЕС.

2 місце: Марина Авдєєва, керуючий акціонер СК “Арсенал Страхування”

У страховий бізнес Марина Авдєєва прийшла 2000 р., на зорі становлення сучасного українського ринку страхування, та пройшла з ним всі етапи його розвитку. Свою кар’єру пані Марина почала в СК “Вексель — ФСА” (котра згодом була перейменована у СК “ВЕСКО”). Вона обіймала посади від спеціаліста департаменту страхування до директора філії. Після того як 2007 р. СК “ВЕСКО” було продано французькій АХА Group, продовжила свою діяльність на посаді заступника віце-президента з розвитку продажів СК “АХА Страхування”. Марина Авдєєва залишила СК “АХА Страхування” 2012 р. заради розвитку власного бізнесу. Того ж року вона увійшла до складу акціонерів СК “Арсенал Страхування”. У сфері відповідальності пані Авдєєвої — продажі у регіональній мережі, сервіс та маркетинг. З 2011 р. вона є членом Advisory Board Міжнародного інституту бізнесу. Спеціалізується в області ефективності управління бізнес-процесами, має низку наукових публікацій на цю тему, часто виступає в якості експерта та спікера.

3 місце: Павло Царук, голова правління СГ “ТАС”

Павло Царук має вищу економічну освіту: 1999 р. з відзнакою закінчив Факультет економіки і менеджменту Рівненського державного технічного університету за спеціальністю “Економіка підприємства”. Того ж року вступив до аспірантури Інституту економіки Національної академії наук України за спеціальністю “Соціальне забезпечення та соціальний захист населення”. Свою кар’єру на страховому ринку України пан Царук вибудував у групі “ТАС” та має досвід керування як ризиковою компанією, так і компанією зі страхування життя. Власне, з 2001 р. по 2009 р. працював у ЗАТ “Страхова компанія “ТАС”, що здійснює страхування життя, зокрема з 2003 р. — заступником голови правління, а з 2005 р. по 2009 р. — головою правління. У 2010-2011 рр. працював в ТДВ “Альянс-Україна” на посаді директора з продажів. З 2012 р. є головою правління Страхової групи “ТАС”. Впродовж трьох років (2006-2008 рр.) Павло Царук визнавався експертами кращим топ-менеджером на ринку страхування життя. У 2006-2007 рр. був фіналістом конкурсу Ernst and Young “Підприємець року”. Зазначимо, що аудиторія журналу БІЗНЕС також неодноразово відзначала як Павла Царука, так і очолювані ним СК у рамках рейтингу “Фінансовий Оскар”.