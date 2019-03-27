Номінація "Найпрофесійніша страхова компанія"

Страхова компанія “АХА Страхування”

Страхова компанія “АХА Страхування” багато років займає місце лідера ринку ризикового страхування України. За даними компанії, до її складу входять 70 офісів по всій Україні. За останні 10 років компанія виплатила своїм клієнтам 4 млрд грн. Команда СК налічує 783 співробітники та 1225 агентів.

Зауважимо, що минулий рік став визначальним в історії компанії. Справа в тому, що після 10 років успішної роботи в Україні АХА Group вирішила піти з нашого ринку. Причина такого рішення — зміна стратегії групи на глобальному рівні. Представники АХА Group неодноразово підкреслювали, що не мають претензій до української “дочки”, яка лишається лідером страхової галузі України. АХА Group відповідально поставилася до своїх активів в Україні, і 23 жовтня 2018 р. канадська страхова група Fairfax Financial Holdings Limited стала новим акціонером СК “AXA Страхування” та “AXA Страхування Життя”.

Fairfax — один з лідерів ринку в Канаді й одна з найбільших страхових міжнародних груп. Безперечно, купівля активів AXA в Україні таким потужним інвестором стала найгучнішою угодою останнього часу на страховому ринку.

Fairfax Financial Holdings Limited — фінансовий холдинг, заснований Премом Ватсою 1985 р. у Торонто. Прем Ватса, якого часто називають канадським Уореном Баффеттом, досі очолює правління і обіймає посаду виконавчого директора Fairfax. Акції компанії зареєстровані на фондовій біржі Торонто. Ринкова капіталізація Fairfax становить $15,1 млрд, інвестиційний портфель — $39,4 млрд. 2017 р. прибуток компанії склав $1,74 млрд. До речі, Fairfax вже був представлений в Україні СК “Колонейд Україна”. Проте Жак Клотьє, перший віце-президент по міжнародних операціях Fairfax, заявив, що злиття “AXA Страхування” з “Колонейд Україна” не передбачається.

Прибуток компаній “АХА Страхування” та “АХА Страхування Життя” в Україні за результатами 2018 р. склав 164 млн грн за міжнародними стандартами групи AXA, що на 176% вище, ніж 2017 р. (прибуток за національними стандартами склав 75 млн грн). Обсяг зібраних страхових премій за минулий рік становить близько 2 млрд грн, а кількість договорів страхування збільшилася до 1,777 млн. Андрій Перетяжко, перший віце-президент “AXA Страхування”, обґрунтував позитивні результати роботи компанії так: “Основні причини такого прибутку — в комбінації декількох чинників. Перший фактор — збільшення доходу від страхування, в тому числі завдяки зменшенню частки ОСЦПВ, очищенню портфеля КАСКО в корпоративному сегменті, хорошим результатам у ДМС, страхуванні майна та в інших видах. Другий — наша консервативна політика резервування, що дозволила розформувати частину резервів попередніх періодів. Третій — якісний контроль над нашими витратами, що означає, що темпи зростання наших доходів набагато вище наших витрат. Четвертий фактор — збільшення інвестиційного доходу, завдяки в тому числі збільшенню облікової ставки НБУ й, відповідно, прибутковості по депозитах та ОВДП”.

Страхова група “ТАС”

За підсумками 2018 р. Страховою групою “ТАС” було укладено загалом понад 1,9 млн договорів страхування з 1,02 млн клієнтів. Обсяг страхових надходжень компанії за 2018 р. перевищив 1,38 млрд грн. При цьому левова частка зібраних платежів припала на договори автострахування. Зазначимо, що саме в автострахуванні СГ “ТАС” вже давно займає вагому позицію. Зокрема, за полісами “автоцивілки” група зібрала 481,15 млн грн премій, за полісами “Зелена картка” — 273,01 млн грн, за договорами КАСКО — 255,03 млн грн.

Минулий рік ознаменувався для СГ “ТАС” не лише вражаючим рекордом у продажах, а й суттєвим розширенням власної мережі продажів у різних областях України. Так, з метою забезпечення найякіснішими страховими послугами вітчизняних споживачів, що проживають навіть у віддалених куточках країни, компанія продовжує активно працювати над розбудовою розгалуженої регіональної мережі. Зокрема, торік свої двері перед клієнтами відчинили 35 нових відділень СГ “ТАС” — на Львівщині, Хмельниччині, Закарпатті, Вінниччині, Полтавщині, Сумщині, Рівненщині та в інших регіонах України.

Найбільшою за сумою відшкодування 2018 р. стала виплата в розмірі 1174918 грн, яку було здійснено СГ “ТАС” за договором страхування відповідальності автоперевізників та експедиторів. Внаслідок аварії було суттєво пошкоджено як сам автомобіль, так і вантаж, який він перевозив, зокрема зіпсовано упаковку товару. Вивчивши обставини справи, СК визнала подію, що сталася, страховою та прийняла рішення про виплату належного за договором страхування відшкодування.

Страхова компанія “Альфа Страхування”

Рейтингове агентство “Експерт-Рейтинг” 8 листопада 2018 р. прийняло рішення про підтвердження рейтингу фінансової стійкості (надійності) СК “Альфа Страхування” за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується високим рівнем фінансової стійкості в порівнянні з іншими українськими страховиками. Провівши аналіз діяльності СК “Альфа Страхування” за 9 місяців минулого року, РА “Експерт-Рейтинг” виділило зростання рівня виплат та чистого прибутку, підвищення ділової активності, хороший рівень капіталізації та високий запас ліквідності. Зазначимо, що за січень — вересень 2018 р. СК “Альфа Страхування” зібрала 572,55 млн грн валових премій, що на 35,13% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. А виплати та відшкодування, зроблені компанією за три квартали минулого року, склали 155,04 млн грн, що на 46,17% більше за показник аналогічного періоду 2017 р.

Наприкінці 2018 р. СК “Альфа Страхування” запустила унікальний страховий продукт “Подаруй собі життя”, що гарантує кожній людині спокій за своє здоров’я та за майбутнє. Ця програма дозволяє пройти діагностику та лікування онко- та інших критичних захворювань в найсучасніших клініках Ізраїлю, Іспанії, Польщі, Південної Кореї або в найкращих приватних клініках України. До програми “Подаруй собі життя” включено вичерпний перелік послуг, що дозволить людині, яка захворіла, вирішити не лише фінансові, а й усі організаційні питання, які набувають в такій ситуації особливу важливість. Лікування, що надається в межах програми, може охоплювати не лише лікування такого критичного захворювання, як онкологія, а й кардіо- та нейрохірургію та трансплантологію відповідно до обраних опцій програми.