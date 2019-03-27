Номінація "Автостраховик року. “Автоцивілка”"

Підсумовуючи результати січня — вересня 2018 р. можна констатувати, що ринок “автоцивілки” значно збільшив обсяги. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, страховики отримали за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 21,2% страхових премій від громадян.

Зокрема, за згаданий період минулого року СГ “ТАС” отримала страхових премій на 351,4 млн грн (на 72% більше, ніж за аналогічний період 2017 р.). Компанія “Оранта”, що опинилася на другій сходинці в номінації, отримала 351,2 млн грн премій при виплатах у 127,8 млн грн, “Провідна” — 153,1 млн грн (виплати — 115,4 млн грн), “Княжа” — 156,1 млн грн (виплати — 92,3 млн грн), “УНІКА” — 136,6 млн грн (виплати — 78,3 млн грн).

Минулого року всі учасники страхового ринку спробували перейти на вільне ціноутворення, що обумовило збільшення вартості полісу та обсягу зібраних премій. Ця тенденція зберігатиметься й надалі, оскільки саме по собі автострахування є збитковим бізнесом. Тож ринок вже давно вимагав вжиття певних заходів для ринкового ціноутворення та нормального функціонування. Також регулятор чітко дав зрозуміти, що соціальний вид страхування не може мати збитковість у 40% і комісійну винагороду страховим агентам у 50%. Відповідно, цього року Нацкомфінпослуг планує зробити кілька важливих кроків задля поліпшення ситуації.

По-перше, буде введено вимогу формування додаткового гарантійного капіталу в розмірі, щонайменше, 30 млн грн, що для недобросовісних учасників ринку стане надважким тягарем. По-друге, планується запровадження додаткових відрахувань у фонди Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) як для страховиків, які мало платять і показують низьку збитковість, так і для тих, хто затягує строки врегулювання страхових випадків. Це нововведення має захистити споживача. Тож якщо страховик не виплачує страхове відшкодування або виплачує з порушенням встановлених законодавством строків, йому доведеться відраховувати в МТСБУ більше грошей, якими Бюро зможе розраховуватися з потерпілими.