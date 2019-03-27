Курс на подорожчання: Cтраховики показали позитивну динаміку в сегменті “автоцивілки”

Торік українські страховики показали позитивну динаміку в сегменті “автоцивілки”, але 2019 рік готує низку викликів, з якими впораються лише найсильніші гравці

Впродовж січня — вересня минулого року страховики зібрали 3,32 млрд грн премій за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ, “автоцивілки”), що на 20,2% більше за показник аналогічного періоду 2017 р. І це дуже хороший результат порівняно з приростом премій у 6,2% за аналогічний період 2017 р. “Якщо говорити про ОСЦПВ, то, власне, цього року всі учасники ринку спробували перейти на вільне ціноутворення, що, звісно, обумовило збільшення вартості полісу та обсягу зібраних премій. Ця тенденція зберігатиметься й надалі, оскільки сама по собі “цивілка” збиткова”, — пояснює Павло Царук, голова правління Страхової групи “ТАС”.

З виплатами протилежна ситуація. Якщо за січень — вересень 2017 р. їхній обсяг збільшився на немалі 37,7%, то 2018 р. страховики задекларували за цією статтею приріст лише у 14,9%, виплативши за договорами “автоцивілки” 1,58 млрд грн.

Що стосується вартості “автоцивілки”, то середня ціна поліса, безумовно, зросла. Якщо у січні — жовтні 2017 р. вона складала 495 грн, то за аналогічний період 2018 р. зросла до 570 грн. Зазначимо, що збільшився і розмір середньої виплати.

Збільшення лімітів

У першій десятці страховиків на ринку ОСЦПВ склад гравців за останні роки особливо не змінювався. Проте варто зазначити, що за підсумками січня — вересня 2018 р. трійку лідерів покинула СК “Провідна”, яка до того утримувала лідерство разом з НАСК “Оранта” та СГ “ТАС”.

Якщо останніми роками вітчизняний ринок “автоцивілки” за всіма показниками був доволі стабільним, то цьогоріч як страховиків, так і водіїв чекає низка нововведень. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, вирішили на 30% підвищити розмір максимальної компенсації потерпілим у ДТП і переглянули коефіцієнти, які страховики використовують для розрахунку вартості “автоцивілки”. Ці зміни дозволять збільшити вартість страхування відповідальності автовласників приблизно на 20%.

Відповідне розпоряд­ження Комісія затвердила 7 лютого поточного року. Документ спрямовано на реєстрацію до Мін’юсту, і він набуде чинності за три місяці після публікації. Це може статися наприкінці травня — початку червня.

Правила на ринку “автоцивілки” було переглянуто вперше за три роки. Регулятор підвищив ліміти виплат з компенсації збитків майну зі 100 тис.грн до 130 тис.грн, а за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, — з 200 тис.грн до 260 тис.грн.

Окрім того, буде також скасовано коефіцієнти, пов’язані з місцем реєстрації автомобіля. Замість цього вартість поліса буде прив’язано до реєстрації страхової компанії. У цьому випадку поліси для автовласників, що експлуатують автомобілі переважно у невеликих містах та селах, не подорожчають, а от тим, хто користується власним транспортом у великих містах, доведеться платити більше, навіть якщо авто зареєстроване у невеликому населеному пункті.

Є новинки й для тих, хто дбає про екологію. Буде доданий понижуючий коефіцієнт для електромобілів — 0,9%. Також буде зменшено ціну при купівлі електронного поліса — він буде на 10% дешевший за паперовий аналог. А от “євробляхам” продов­жують перекривати повітря. Для автомобілів без української реєстрації коефіцієнт підвищення ціни поліса збільшать з 5% до 10%.

І нарешті, регулятор планує навести лад із застосуванням компаніями правила бонус-малус — бонусів за безаварійне водіння впродовж попереднього періоду страхування. Кожен страховик повинен буде прописати чіткий порядок застосування бонус-малус, який поширюватиметься на всі угоди.

Ніяк не модернізується

Введення електронного поліса “автоцивілки”, на який покладалися певні надії, не спричинило стрімких змін на ринку. Електронна “автоцивілка” досі мало затребувана вітчизняними споживачами. За статистикою, такій формі страхування надають перевагу менше 10% клієнтів.

Тепер, коли коефіцієнт для купівлі електронного поліса зменшено, з’явився шанс, що це стимулюватиме попит, але самі страховики не покладають особливих надій на перехід ринку в онлайн. Знову ж таки, ані ринок, ані споживачі, ані контролюючі органи, зокрема Дорожня поліція, до цього поки не готові.