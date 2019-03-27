Номінація "Автостраховик року. КАСКО"

КАСКО покликане захищати автовласника від багатьох неприємностей. Поліс авто-КАСКО має зберегти ваш гаманець у випадку не лише аварії, а й пожежі, зламу, викрадення та інших неприємних подій, які можуть потягнути за собою псування або втрату транспортного засобу. КАСКО — послуга недешева. Отже, клієнти свідомо обирають надійного страховика. Тобто тепер уже мало просто продати поліс й обіцяти виплату за договором при настанні страхового випадку. Компанії активно пропонують комплексні програми підтримки водіїв у дорозі, які можуть включати такі додаткові сервіси, як консультації юристів (у випадку ДТП або виникнення супере­чок із правоохоронцями), швидкий пошук найближчої СТО, виклик евакуатора, підвезення пального тощо. За результатами рейтингу перше місце у номінації посіла страхова компанія “Арсенал Страхування”, яка входить в Топ-3 найбільших страховиків з автострахування. Наразі СК застраховано по КАСКО понад 25 тис. автомобілів, з яких 75% — легкові. Надход­ження валових страхових премій при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за січень — вересень 2018 р. у СК “Арсенал Страхування” збільшились на 23,7% у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р. і склали 4909,3 млн грн.

До речі, останнім часом страховики все менше конкурують ціною, розуміючи, що краще боротися за клієнтів якістю сервісу та наповненістю страхових продуктів. Наприклад, СК “VUSO” велику увагу приділяє роботі власних аварійних комісарів, які отримують повні інструкції та необхідні матеріали для надання допомоги та підтримки клієнтам, що потрапили у ДТП та, щонайменше, перебувають у стані стресу.

При цьому страховики активно розробляють програми зниження вартості полісів шляхом врахування факторів, що зменшують вірогідність настання страхових випадків. Коли СК страхують нового клієнта, то, звичайно, звертають увагу на вік водія, його водійський стаж, обсяг двигуна, стан авто. У подальшому СК можуть надавати бонус за безаварійне водіння. У свою чергу, СК “АХА Страхування” використовує програму телематики, що фіксує показники авто під час руху й визначає ступінь обережності водія. Це дозволяє страховику визначити водіїв з урівноваженою манерою водіння та надати їм додаткові знижки при подовженні дії страхового договору.

Інші учасники ринку роблять ставку на скорочення бюрократичних процедур під час врегулювання страхових випадків. Наприклад, у СК “УНІКА”, що опинилась на 4-му місці у нашій номінації, не звертають увагу на стаж та вік водія, ба більше, відшкодовують збитки на суму до 25 тис.грн без огляду авто та візитів клієнта до офісу страхової компанії.