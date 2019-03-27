Дороге задоволення: Ринок КАСКО в Україні продовжує зростати

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, за січень — вересень 2018 р. приріст премій за страхуванням КАСКО склав 23,7% порівняно з показником аналогічного періоду 2017 р. Станом на вересень минулого року він сягнув 4,9 млрд грн.

Подібну тенденцію бачимо й у динаміці страхових виплат. Протягом січня — вересня 2018 р. обсяг валових страхових виплат склав 2,32 млрд грн, що на 23,6% більше за показник відповідного періоду 2017 р. (1,88 млрд грн). Рівень валових страхових виплат (відношення виплат до зібраних премій. — Ред.) по КАСКО за останній рік практично не змінився. Якщо у вересні 2017 р. він складав 47,4%, то у вересні 2018 р. — 47,3%.

Як і раніше, понад половина усіх страхових премій та виплат на ринку автострахування акумулюється в сегменті КАСКО. Ба більше, цей показник поступово зростає.

Знайти підхід

Якщо “автоцивілка” — це обов’язковий вид страхування і його проникнення оцінюють у 97% загальної кількості автомобілів в експлуатації, то КАСКО собі дозволяють не так багато водіїв — близько 3%.

Ринок КАСКО завжди базувався на традиційних каналах продажів: в автосалонах, банках, лізингових компаніях. Тож, великою мірою, обсяг продажів КАСКО

прямо залежав від обсягу продажів нових автівок, а також від активності кредитування. Банки зацікавлені в захисті застав (у даному випадку кредитного авто), тому наполягають на купівлі дорогих полісів.

От, власне, і причини того, що відсоток охоплення КАСКО потенційних авто наразі досить малий. Крім того, більшість автовласників вважають, що КАСКО — це дорого, і не розуміють необхідності придбання цього продукту. “Я впевнений, що той, хто усвідомить, що більше з цього каналу не вичавиш, і шукатиме нові канали та методики продажів, збільшуватиме свою частку, інші ж будуть вимушені з часом або суттєво зменшити свою частку, або взагалі втратять її”, — зазначає Павло Царук, голова правління Страхової групи “ТАС”.

Якщо подивитись на ситуацію, що склалась навколо КАСКО з іншого боку, то тут, безумовно, можна побачити й низку переваг. КАСКО — це дорогий продукт, і в процесі боротьби за споживача страхові компанії мають стимул виходити на ринок з прогресивнішими методами страхування, такими як телеметрія, або Pay-as-you-Drive. Також СК пропонують водіям поліси міні-КАСКО. Таким чином страховику вдається знизити вартість полісу, а споживачеві убезпечити своє авто від найрозповсюдженіших ризиків за прийнятною ціною.