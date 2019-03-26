Номінація "Виплата року"

У цій номінації представлено компанії, що мають досягнення у сфері врегулювання страхових випадків. При цьому враховуються як окремі великі виплати, так і високі показники валових виплат, рівня виплат, оперативність та якість врегулювання страхових подій тощо.

Звітність СК свідчить, що динаміка виплат на ринку ризикового страхування має позитивний характер. За підсумками січня — вересня 2018 р. обсяг валових страхових відшкодувань перевищив 1,3 млрд грн, що на 18,7% більше за показник аналогічного періоду 2017 р.

Якщо говорити про ринок в цілому, то приріст чистих страхових виплат мав місце в більшості видів страхування. Винятками стали лише страхування фінансових ризиків, де обсяг виплат зменшився на 80,9 млн грн (6,4%), та страхування кредитів — скорочення на 40,2 млн грн (38,8%).

Найбільше обсяг валових страхових виплат збільшився за звітний період у таких видах страхування: автострахування — на 698,0 млн грн, або на 19,3%, медичне страхування — на 273,6 млн грн, або на 22,9%, страхування майна — на 204,2 млн грн, або на 105,4%, страхування життя — на 123,2 млн грн, або на 29,8%.

Минулого року траплялися великі страхові випадки. Наприклад, лідер номінації СК “Експо Страхування” 21 січня 2019 р. виплатила $1 млн страхової суми авіакомпанії Bravo Airways за договором обов’язкового страхування КАСКО за конструктивну загибель повітряного судна McDonnell Douglas MD-83 через аварію, яка сталася 14 червня 2018 р. Нагадаємо: 14 червня минулого року під час посадки в сильну грозу літак авіакомпанії Bravo зі 169 пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Київ (Жуляни)”.

Також страхове відшкодування в розмірі 11,539 млн грн днями власникові складів та офісного приміщення, пошкоджених у результаті пожежі, що сталася в Мукачево на Закарпатті, перерахувала Страхова група “ТАС”. Зазначимо, що, за даними СГ “ТАС”, вказана виплата стала найбільшим відшкодуванням компанії за останній час, що було здійснене за одним договором страхування, та одним з найбільших відшкодувань в цілому на ринку.

Проте часто на ринку йдеться не лише про разові виплати, а й про здатність компаній працювати з масовими продуктами. Наприклад, СК “Провідна”, що посіла почесне п’яте місце у номінації “Виплата року”, торік лише за договорами страхування КАСКО виплатила клієнтам понад 60 млн грн. При цьому середній термін виплат СК по КАСКО складає близько шести днів.