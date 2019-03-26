Номінація "АГРОубезпечення"

Впродовж трьох кварталів 2018 р. спостерігалося незнач­не зростання ринку агрострахування у порівняні з показниками аналогічного періоду 2017 р. — з 184,6 млн грн отриманих страхових премій до 206,7 млн грн, тобто збільшення становило 11%. За січень — вересень минулого року страхова компанія “PZU Україна”, що опинилася на першій сходинці в даній номінації, здійснила страхові виплати на користь аграріїв більш ніж на 31 млн грн і отримала страхових премій на 86 млн грн. Таким чином, на компанію припадає близько 37% виплат на ринку агрострахування за згаданий період 2018 р. Восени минулого року спільно з партнером, компанією Syngenta, “PZU Україна” відзначила три роки з моменту запуску продукту для ринку агрострахування України та світу — програми індексного страхування “МетеоЗахист”. Торік кількість застрахованої посівної площі склала 1,4 млн га. З них 420 тис.га були застраховані за програмою індексного страхування “МетеоЗахист”. Програма отримує позитивні відгуки від українських аграріїв, і якщо спочатку в ній брали участь лише декілька центральних областей України, то на 2019 р. заплановано покрити всі області країни.

Страхові компанії “АХА Страхування”, “АСКА”, “ІНГО Украї­на”, “Універсальна”, що також увійшли до Топ-5 номінації “АГРОубезпечення”, отримали за січень — вересень 2018 р. 12,6 млн грн, 14,5 млн грн, 8,7 млн грн та 64,3 млн грн страхових премій з агрострахування відповідно.

Агрострахування належить до катастрофічного типу страхування, тому його неможливо назвати бюджетним. У світі даний продукт — непроста тема для всіх учасників: держави, страхових компаній та аграріїв. У деяких країнах це обов’язковий вид страхування, в інших — ні. Регіони з найбільшим відсотком проникнення страхування на ринок використовують системний підхід, в якому держава підтримує традицію агрострахування.

Незважаючи на зростання сегмента агрострахування в Україні, наразі застраховано лише трохи більше 5% земель сільгосппризначення. Таке становище є цілком закономірним, адже наразі немає жодної програми державної підтримки страхування, фермери не знають про його переваги, а виконавчі процедури в страховому процесі недосконалі й завдають шкоди репутації страхування як належного інструменту для зменшення ризиків. Також негативно впливає на розвиток агрострахування ймовірність катастрофічних збитків. Україна знаходиться в зоні ризикованого землекористування, а це означає, що ризики небезпечних природних явищ та несприятливих погодних умов є доволі високими. Вплив цих ризиків на сільгоспвиробництво призводить до значних (до 70% 2003 р.) втрат врожаю. Як наслідок, збільшується ціна послуги убезпечення і велика кількість агровиробників просто не можуть собі дозволити таку розкіш, як страхування.

На думку експертів, зробити ринок агрострахування привабливим для фермерів можна шляхом проведення інформаційних кампаній. Також треба розвивати мережу агентів, які можуть зустрічатися з фермерами і пояснювати, як працюють їхні продукти. Ще необхідна державна програма регулювання та підтримки страхування аграрних ризиків. Якщо в інших країнах такий механізм мінімізації ризиків діє та повністю виправдовує себе, то він може й повинен сприяти стабільнішому розвитку бізнесу українських аграріїв.