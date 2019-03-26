Номінація "Лідер медицини"

За підсумками 2018 р. можна спостерігати помітну динаміку зростання ринку добровільного медичного страхування (ДМС). За статистикою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, обсяги чистих страхових премій в медичному страхуванні за січень — вересень 2018 р. становили 2,45 млрд грн, що на 21% більше за показники аналогічного періоду 2017 р.

Зокрема, страхова компанія “ІНГО Україна” отримала за згаданий період 2018 р. 147 млн грн страхових премій від добровільного медичного страхування, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. Компанія “Провідна” отримала 333 млн грн премій, “Наф­тагазстрах” — 186,6 млн грн, “Альфа Страхування” — 120,5 млн грн, “УНІКА” — 282 млн грн.

Загальний обсяг страхових виплат з медичного страхування за січень — вересень минулого року склав 1,47 млрд грн, що на 22,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. Кількість укладених договорів страхування здоров’я на випадок хвороби збільшилась на 1,25 млн шт. (до 4,1 млн шт.).

Програмами особистого страхування в Україні користуються не більше 6% українців. Переважна більшість застрахованих осіб отримали поліси ДМС у рамках корпоративного страхування. Зазначимо, що вартість корпоративного страхування на 20-30% менша за роздрібну. Для самих страхових компанії корпоративне страхування ДМС є кращим, оскільки роздрібне медичне страхування часто виявляється збитковим. Це пов’язано з тим, що при корпоративному страхуванні договори укладають одразу багато осіб (трудовий колектив), а отже, і здорові, і хворі люди. А під час роздрібного страхування до СК частіше звертаються особи, що мають проблеми зі здоров’ям.

Найпоширенішим медичне страхування працівників є серед українських дочірніх компаній європейських та міжнародних холдингів, для яких поліс ДМС є невід’ємним стандартом. Досить часто ДМС, включно з програмами вакцинізації та вітамінізації, в Україні практикують великі промислові підприємства. Компанії, що конкурують за висококваліфікованих працівників (агросектор, фінансовий ринок, IT-сфера), теж дбають про своїх працівників.

Останнім часом полісами ДМС цікавляться представники малого бізнесу зі штатом до 15 людей. Але наразі не всі страхові компанії готові надати привабливі умови для убезпечення таких клієнтів. Але майже всі страховики наразі працюють над розробками спеціальних пакетів для малого бізнесу, команд підприємців, незалежних спеціалістів та фрілансерів.

За прогнозами експертів, ринок корпоративного добровільного медичного страхування буде тільки зростати. Внаслідок відтоку робочої сили з України серед компаній збільшилася конкуренція за кваліфікований персонал. Щоб бути привабливішими для працівників, підприємства сплачують або надають їм на вигідних умовах страхові поліси. Також внаслідок розпочатої медичної реформи в Україні все більше роботодавців почали цікавитися страхуванням свого персоналу, а все більше працівників — вимагати такого страхування від свого керівництва.