Корпоративне здоров’я: Ринок ДМС нарощує оберти

Ринок ДМС нарощує оберти, але українці все одно ще дуже далекі від культури медичного страхування. Поліси ДМС досі залишаються інструментом соціальної відповідальності для корпоративних клієнтів або ж сервісом для заможних

За січень — вересень 2018 р. ринок добровільного медичного страхування (ДМС) зріс на 21%. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), страхові премії за договорами медичного страхування склали 2,45 млрд грн, що на 425,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2017 р.

За січень — вересень 2018 р. страхові премії за договорами медичного страхування склали 2,45 млрд грн

Тривалий час збільшення обсягу валових премій пояснювалось здебільшого підвищенням вартості полісів ДМС. Це був об’єктивний процес, адже дорожчали послуги медичних закладів та медикаменти, що спричинювало збільшення виплат за страховими випадками, а зрештою, і ціни полісів. Однак варто зазначити, що минулого року ринок зафіксував збільшення кількості укладених договорів страхування здоров’я на випадок хвороби на 125,2 тис. одиниць. Станом на кінець вересня 2018 р. в Україні поліси медичного страхування мали 4,147 млн осіб.

Лідерами ринку ДМС за обсягами збору страхових премій лишаються переважно компанії з іноземним капіталом. До Топ-5 увійшли СК “Провідна”, “УНІКА”, “Нафтагазстрах”, “АХА Страхування” та “ІНГО Україна”.

Перерозподіл сил

Учасники ринку та експерти підкреслюють, що добровільне медичне страхування — другий за обсягом сегмент ринку ризикового страхування. Цікаво, що торік на горизонті з’явились декілька великих клієнтів, зокрема ПриватБанк та “Нова Пошта”, що підсилило конкуренцію та суттєво збільшило навантаження на медичний асистанс. Внаслідок цього визнані лідери ринку ДМС стикнулися з певними проблемами, обумовленими великим попитом на медичних координаторів — фахових медиків у штаті СК або компаній з асистансу, що безпосередньо організовують медичну допомогу страхувальникам. Відповідно, це суттєво обмежило здатність деяких страховиків залучати на обслуговування нових клієнтів. Очікується, що це обумовить подальший перерозподіл ринку ДМС від більш завантажених до менш завантажених цим видом страхування гравців.

Іншим важливим трендом ринку ДМС є постійне зростання вартості медикаментів та медичних послуг. При цьому спостерігається підвищення споживчої активності клієнтів, що навчилися максимально використовувати пакети медичного страхування та збільшили частоту їхнього використання. Все це призводить до зростання обсягів страхових виплат і змушує СК підвищувати вартість страхування на наступний період в середньому на 30-35%. Ця ситуація неодмінно позначиться на подальшому розвитку ринку ДМС, адже страховики, що наразі не посідають на ньому провідні позиції, можуть скористатися нею задля збільшення своєї частки.

Колективний підхід

За оцінками страховиків, поліси ДМС мають лише 5-6% українців. Причому більшість з них отримали поліси в межах соціального пакета від роботодавця, але аж ніяк не через власне бажання убезпечити ризики. Деякі, щоправда, купують медичні поліси завдяки саме позитивному досвіду страхування на підприємствах.

Треба визнати, що ринок ДМС переважно був сконцентрований навколо корпоративних клієнтів. Працювати з фізособами індивідуально невигідно, зазначають страховики. Через слабкий розвиток культури страхування громадяни зазвичай звертаються за страховкою вже після того, як у них виявили захворювання. Тому багато страхових компаній, у тому числі великих, свідомо відмовляються від роботи з фізособами, співпрацюючи виключно з корпоративними клієнтами, які страхують не менше 10-15 співробітників. Корпоративний сегмент стабільніший і прогнозованіший. При цьому вартість корпоративного страхування на 20-30% дешевша за особисте. Страхові компанії вважають за краще розвивати саме цей вид ДМС, оскільки роздрібне страхування за невеликих обсягів часто дає негативну вибірку заздалегідь збиткових клієнтів.

Що ж стосується полісів, що продаються на роздрібному ринку, то їхня середня вартість становить мінімум 5 тис.грн на рік. За ці гроші страхові компанії обіцяють покрити лікування клієнта на суму до 50 тис.грн — як у державних, так і в приватних клініках. Але зазвичай страховка покриває далеко не всі медичні послуги: більш-менш повноцінного обслуговування варто очікувати за 800-1000 грн на місяць.