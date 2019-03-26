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Вівторок, 26 березня 2019 15:18

Життя з гарантією: Приріст премій у страхуванні життя склав 35,6%

Життя з гарантією: Приріст премій у страхуванні життя склав 35,6%

Ринок страхування життя у 2018 році продемонстрував безпрецедентний приріст у порівнянні з показниками 2017 року

 За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за дев’ять місяців 2018 р. приріст премій у страхуванні життя склав 35,6% у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р. Близько половини усіх зібраних страхових премій припадає на накопичувальні договори страхування життя. Цей приріст забезпечується збільшенням як кількості (+19%) накопичувальних договорів, укладених торік, так і середнього внеску за ними.

d21Не гіршу тенденцію спостерігаємо й у динаміці страхових виплат. За січень — вересень минулого року обсяг валових страхових виплат склав 536,8 млн грн, що на 29,8% більше, ніж за відповідний період 2017 р. (413,6 млн грн). Збільшилась і загальна кількість застрахованих осіб. Приріст склав 0,3%, або 12017 осіб: станом на 30 вересня 2018 р. застрахованими були 4,27 млн громадян.

Варто зазначити, що страхування життя не оминула загальна тенденція ринку до очищення від недобросовісних компаній. Паралельно з відчутним нарощенням фінансових показників кількість страховиків, що ведуть діяльність у сегменті life, продовжує зменшуватись.

Сила в стабільності

Керівник проекту “Життя” Української федерації убезпечення Ніна Гузей розповіла, які продукти були найпопулярнішими минулого року: “Як і раніше, лідерами продажів були класичні накопичувальні програми (пенсійні, накопичення на строк та дитячі накопичувальні програми). Варто зазначити, що мода на такі види накопичення з роками не минає і такі програми можуть лишень доповнюватися додатковим страховим захистом на випадок різних непередбачуваних подій”. За її словами, поточна реформа системи охорони здоров’я лише підкреслила, що наразі проблеми особистого здоров’я та лікування є питанням особистої відповідальності кожного, позаяк держава може забезпечити лише обмежений мінімум медичного забезпечення для своїх громадян. “Як відомо, попит породжує пропозицію, тому деякі страхові компанії в сегменті life наразі пропонують своїм клієнтам унікальні страхові програми на випадок критичних захворювань”, — зауважує пані Гузей. За умовами таких програм клієнтам гарантуються додаткова діагностика та лікування онкологічних та інших критичних захворювань за кордоном зі страховою сумою €0,5 млн і більше. Можна сподіватись, що такі програми користуватимуться попитом і цього року.

Якщо говорити про стан ринку страхування життя, то наразі можна констатувати певну його стабільність та передбачуваність. Перелік ключових гравців у цьому сегменті зменшився. Так, майже 100% зібраних страхових премій та, відповідно, страхових резервів сконцентровано у 15 страховиків. Решта компаній знаходяться у “замороженому” стані й не виявляють високої бізнес-активності.

Лідери по життю

Вже кілька років поспіль перші місця в сегменті life утримують страхові компанії “МетЛайф”, “ТАС” та “УНІКА Життя”. За даними Нац­комфінпослуг, частка цієї трійки на ринку страхування життя перевищує 50%, а їхній спільний обсяг премій за дев’ять місяців 2018 р. складає 1,49 млрд грн.

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Під впливом

Як свідчить досвід минулих років, ринок страхування життя прямо залежить від фінансової стабільності в країні. Усі коливання національної валюти та негаразди банківської системи знаходять всій відбиток на цьому ринку. До того ж значна частка активів компаній зі страхування життя, якими забезпечується покриття страхових резервів, — це банківські депозити та державні цінні папери.

Тому хоч ринок страхування життя останнім часом і показував себе доволі стабільним та передбачуваним, його майбутнє, власне, як і будь-якого сектора економіки, передусім залежить від загальної ситуації в країні.

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  • Автор: Анастасія Галущенко
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Рубрика: Бізнес
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