Формула лідерства: “МетЛайф” впроваджує провідний міжнародний досвід

За статистикою, в Україні своє життя страхують лише 2-2,5% громадян, але впродовж останніх двох років ситуація відчутно змінюється. У суспільстві поступово формується усвідомлення, що при розбудові власного добробуту треба спиратися не на державну підтримку, а на власні ресурси. Впровадження пенсійної та медичної реформ дало розуміння, що покоління 25-45-річних українців має активно та самостійно дбати про свої накопичення вже зараз, аби запобігти можливим фінансовим проблемам як у літньому віці, так і в разі погіршення стану здоров’я. Саме виходячи з таких передумов зростає попит на послуги страхування життя: на 30% 2017 р. і на 62% — за підсумками 9 місяців 2018 р.

Стрімкий розвиток ринку life-cтрахування свідчить, що наразі вибір надійного страхового партнера стає актуальним для багатьох українців. Лідерство на українському ринку страхування життя в останні роки впевнено зберігає страхова компанія “МетЛайф”. Її частка становить чверть українського ринку послуг з убезпечення життя. А якщо говорити про довгострокові, накопичувальні програми страхування, то вона сягає 50% загального обсягу надаваних послуг.

Вибір клієнтів на користь “МетЛайф” цілком зрозумілий. По-перше, береться до уваги міжнародний капітал — компанія входить до складу провідної міжнародної корпорації з фінансових послуг, що представлена більш ніж у 40 країнах. По-друге, багаторічний досвід — компанія заснована 151 рік тому і впродовж цих років була піонером у багатьох сферах і напрямках life-страхування. Наприклад, 2015 р. компанія вперше запропонувала програму страхування жінок і дітей на випадок критичних захворювань в Україні, першою розробила пакет страхування здоров’я для літніх людей на ринку Польщі та впровадила безліч інших інновацій. По-третє, високі фінансові показники — компанія є #1 у галузевому ренкінгу Insurance TOP за обсягом зібраних страхових премій, за кількістю застрахованих та іншими фінансовими показниками. “МетЛайф” завершила 2018 р. з чистим прибутком у 175 млн грн, що на 51% більше за показник 2017 р. Торік компанія наростила активи на 23% у порівнянні з показником 2017 р. — до 2,6 млрд грн, а власний капітал страховика за рік збільшився на 22% — до 333 млн грн.

І головне — виплати клієн­там “МетЛайф” за 2003-2018 рр. перевищили 470 млн грн.

У компанії зазначають, що орієнтація на лідера — це правильна стратегія при виборі страхового партнера. Проте необхідно, щоб страховик не просто мав переконливі фінансові показники, а й сповідував принципи відповідального зростання та лідерства.

Це означає, що високі позиції в будь-яких рейтингах мають досягатися завдяки етичним діям на ринку, високій якості послуг, повазі до клієнтів та партнерів і підкріплюватися бездоганною репутацією. У страхуванні життя це також передбачає зважену і максимально безпечну політику інвестування коштів, які клієнти довіряють компанії та які вони накопичують разом з нею для свого майбутнього.

Моніка-Барбара Спадло-Коляно, голова правління ПрАТ “МетЛайф”

— Стратегія відповідального зростання дозволяє “МетЛайф” успішно працювати в Україні вже понад 16 років та залишатися #1 на ринку страхування життя. За нашим лідерством стоїть велика робота всієї команди, понад 150 років досвіду материнської компанії, чітке дотримання кращих світових стандартів щодо якості надання послуг і, звичайно, політика безпечного інвестування коштів для наших клієнтів. Як результат, понад 700 тис. українців довірили нам своє майбутнє та фінансовий добробут родин. Ми розуміємо, що наше завдання — виправдати їхню довіру, і робимо усе, щоб вони відчували себе впевнено, подорожуючи життям разом з “МетЛайф”.