Номінація "Хранителі життя"

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, структура валових надход­жень страхових платежів зі страхування життя станом на 30.09.18 р. має такий вигляд: 2,6 млрд грн (або 96,7%) надійшли від фізичних осіб, 91,2 млн грн (або 3,3%) — від юридичних осіб. Станом на згадану дату регулятор зафіксував збільшення кількості фізичних осіб, застрахованих за полісами страхування життя, на 0,3%, або на 12017 осіб.

З а підсумками січня — вересня 2018 р. сім “лайфових” СК отримали від’ємне значення приросту резервів зі страхування життя сумарно на 56,6 млн грн, що пов’язано з достроковим розірванням договорів страхування (за підсумками аналогічного періоду 2017 р. від’ємне значення задекларували 12 СК, що займаються страхуванням життя, сумарно на 130,7 млн грн). Загалом по ринку приріст резервів зі страхування життя становив 804,6 млн грн. Найбільший приріст “лайфових” страхових резервів (понад 90 млн грн) задекларовано трьома страховиками життя, а саме 275,9 млн грн, 144,3 млн грн та 96,8 млн грн.

Кількість договорів страхування життя, укладених впродовж січня — вересня 2018 р., збільшилась на 2,9 млн шт. (до 5,9 млн шт.) у порівнянні з відповідним показником аналогічного періоду 2017 р.

Таким чином, можна спостерігати динаміку зміцнення ринку страхування життя. Це не в останню чергу зумовлено професійними діями страхових компаній. Деякі страховики роблять акцент на співробітництві з банками, інші працюють здебільшого з фізичними особами та укладають накопичувальні договори страхування життя. Є й компанії, котрі активно розвивають одразу декілька каналів продажів.

Також спостерігається постійне підвищення якості обслуговування клієнтів. Обслуговування часто здійснюється через контактні центри, продажі страхових продуктів відбуваються за допомогою фронтингових онлайн-систем або програмного забезпечення банків.

Найкращі страхові компанії не оминають увагою і корпоративних клієнтів. Протягом останніх років усе більше роботодавців включають поліси страхування життя до мотиваційного пакета для найманих співробітників. Надаючи співробітникам та їхнім сім’ям страховий захист, такі роботодавці демонструють свою соціальну відповідальність, сприяють підвищенню фінансової грамотності населення та популяризації страхування життя в країні.

Страхові компанії пропонують підприємствам широкий вибір програм, серед яких ризикове страхування співробітників на випадок травм, важкої хвороби, інвалідності, смерті. Страховики також здійснюють виплати у зв’язку зі смертю близьких родичів співробітника або на випадок народження в нього дитини. Тож співробітникам не доводиться звертатися на підприємство за матеріальною допомогою — страхову виплату здійснює страхова компанія.