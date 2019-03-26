Номінація "Страховик онлайн"

Індустрія страхування ввійшла в епоху цифрової трансформації. Вона включає продаж електронних полісів, гнучкі механізми тарифікації, аналіз поведінки клієнта з формуванням для нього персональних пропозицій і багато іншого. Існує й низка складнощів і викликів з боку ринку, які також доводиться долати за допомогою інформаційних технологій.

Вважається, що страховий ринок не такий просунутий технологічно, як, наприклад, банківський. Не чути про революційні зміни в страхуванні або про технологічні прориви. Здається, що страховики йдуть шляхом чужих інновацій і підхоплюють їх з великим запізненням, вже після інших ринків.

Згідно з дослідженнями консалтингової компанії Accenture (Ірландія), глобальні інвестиції в індустрію страхових технологій (Іnsurtech) істотно збільшилися 2017 р., і лідером за темпами розвит­ку цього сектора виступає Європа. 2017 р. кількість угод у сфері страхових технологій збільшилась на 39%, при цьому загальна їхня вартість зросла на 32% — до $2,3 млрд. Мережевий ефект мобільних телефонів та розробка додатків для цих пристроїв (“Програми”) дозволили багатьом компаніям охопити більшу аудиторію, ніж це було раніше. На прикладі BIMA можна показати, що у мобільних телефонів є можливість інформувати людей через SMS, надаючи відомості про продукти, нагадуючи про виплату премій. Проте для України таке нововведення не є доречним.

Як вважають у компанії EY, все більше уваги буде приділятися онлайн-доступу до страхування. Насамперед у сегменті автострахування. Це призведе до появи нових продуктів, посилення сервісної складової та розвит­ку технічної підтримки, а також до збільшення кількості Insurtech-рішень та їхнього практичного застосування в страхуванні.

Автоматизація страхових послуг для клієнта — це можливість взаємодії з компанією без потреби відвідування офісу або дзвінка в call-центр. Наприклад, якщо покупець заплутався на сайті, він може в режимі чату викликати співробітника підтримки. А в майбутньому в якості такого співробітника буде виступати навіть віртуальний бот. “Чат-бот наразі є одним з головних трендів. Опитування 800 керівників дослідницькою компанією BI Intelligence, проведене наприкінці 2016 р., показало, що до 2020 р. 80% компаній мають намір впровадити чат-боти

для спілкування з клієнтами, щоб знизити щорічні витрати на підтримку клієнтів, щонайменше, на 30%. Підсумувавши все це, можна сміливо заявити, що ринок послуг вже дозрів до масового впровадження новітніх комунікаційних технологій”, — зазначає Олег Чаєвський, засновник Beesender. Серед наших номінантів чат-боти мають НАСК “ОРАНТА”, VUSO та СГ “ТАС”.

Застосування нових технологій у страхуванні дозволить страховим компаніям створювати адаптовані до потреб клієнта продукти, які унікально підходять для кожного клієнта. Однак страховий ринок України має певні перешкоди на шляху до впровадження нових технологій. Тому необхідно проводити обґрунтовану державну політику, спрямовану на підтримку страхових компаній, що використовують інноваційні технології, та створювати умови для розвитку страхової галузі.