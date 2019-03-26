АГРОкради: рейдерство в АПК

Аграрний сектор — це одна с найприбутковіших галузей економіки України. Нашу сільськогосподарську продукцію купують у 173 країнах, 40-50% врожаю постачається на зовнішні ринки, де за нього платять твердою валютою. Українські аграрії за останні роки збільшили виробництво своєї продукції, адже попит на неї постійно зростає. Саме тому цікавляться агросектором не лише інвестори, а й рейдери.

Впродовж останніх років можна спостерігати збільшення кількості рейдерських захоплень майна агровиробників. Підґрунтям цього явища є не лише висока прибутковість агробізнесу, корупція або економія аграріїв на своїй безпеці, а й те, що сільгоспвиробники не мають прав власності на землю, якою вони користуються. Агровиробництво в Україні побудоване на оренді землі, а цей правочин не фіксує кінцеве право власності. Це дозволяє рейдерам використовувати злочинні схеми для привласнення чужих прав.

Прикладів цього маємо достатньо. Минулої осені, 8 вересня 2018 р., понад сотня чоловіків у балаклавах захопили елеватор, який належав фермерському господарству “Строгого О.Ф”. Нападники почали завантажувати в свої авто зерно з елеватора й намагалися його вивезти. Свої дії невідомі пояснювали тим, що зерносховище тепер належить новому власнику. Але справжнього резонансу подія набула 11 вересня, коли на підприємстві сталася стрілянина, під час якої постраждали чотири особи включно з поліцейським та самим власником Олександром Строгим. Внаслідок події було затримано понад 50 учасників конфлікту, 23 з яких згодом було взято під варту. Сам пан Строгий продовжив боротьбу за своє підприємство вже в юридичному полі. Тоді країна на власні очі побачила, як на практиці виглядає аграрне рейдерство. На жаль, це був лише один випадок з багатьох, яким не пощастило потрапити в об’єктив телекамери.

В Україні немає офіційної статистики рейдерських захоплень саме аграрного бізнесу чи земельних ділянок. За даними Генеральної прокуратури, впродовж 2013-2018 рр. у цілому було зафіксовано 1690 випадків рейдерських захоплень. Починаючи з 2014 р. спостерігалась виразна тенденція до збільшення кількості такого виду злочинів. Того року було зафіксовано 234 інциденти, а 2017 р. — вже 414. У першому півріччі 2018 р. ГПУ встановила 125 випадків.

Але, на думку аграріїв, реальна статистика відрізняється від офіційної, оскільки рейдерство часто супроводжується підтримкою корумпованих правоохоронців та фіксується за різноманітними статтями, такими, наприклад, як самоуправство, хуліганство, незаконне збагачення, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Схеми

Найпопулярнішою схемою серед рейдерів є використання так званих “чорних” нотаріусів (реєстраторів). Право оренди земельних ділянок незаконно перереєстровують на підставну особу або декількох осіб, позбавляючи його чинного господаря-підприємця. Часто в такому випадку метою рейдерів є банальна крадіжка врожаю. Поки ведеться слідство чи триває судова тяганина, рейдери мають змогу безперешкодно зібрати та продати врожай. Потім підставні фірми та особи, які брали участь у захопленні, зникають у невідомому напрямку, тому збитки агропідприємцю вже ніхто не відшкодовує.

Слугувати меті рейдерів можуть також непогашені боргові зобов’язання підприємства перед банками та іншими кредиторами. Невиконані вчасно грошові зобов’язання створюють умови для стрімкого збільшення боргів, що закінчується силовим захопленням майна для їхнього погашення. Така акція призводить до відповідних наслідків, як то: зупинення роботи підприємства чи захоплення іншого майна, не пов’язаного з боргами.

Дуже часто приводом для рейдерських захоплень стають конфлікти між учасниками та акціонерами підприємств або власниками паїв та підприємством-орендарем. Наприклад, у Полтавській області розслідуються три кримінальних справи, в яких ТОВ “Агрофірма “Добробут” подало позов до одного зі своїх засновників, що був і директором цього підприємства. За версією потерпілої сторони, їхній колишній директор підробив додаткові угоди щодо розірвання договорів оренди з ТОВ “АФ “Добробут”, а потім зареєстрував право користування земельними ділянками на ТОВ “Партнер Агро Груп”, в якому він є директором і засновником. Наразі збитки ТОВ “АФ “Добробут” становлять 55 млн грн.

Нечасто, але бувають такі випадки, коли взагалі сторонні люди приїжджають на земельну ділянку і вчиняють там протиправні дії. Але такі акції не можна називати рейдерство — це вже відвертий бандитизм родом з 1990-х років. Саме під рейдерством розуміється силове захоплення чужого майна за підставними чи сфальсифікованими документами. Коли законний власник і рейдер за документами мають однакові права на майно, починається судовий процес, який в нашій країні може тривати роками. За цей час злочинці встигають отримати вигоду від захоплених активів і зникнути.

Методи захисту

Уявіть ситуацію. Одного “чудового” ранку на вашому підприємстві з’являються хлопці спортивної статури на чолі з юристом, який з рішенням суду в руках пояснює, що ви вже не є власником свого підприємства. Щоб такого не сталося, найкраще діяти заздалегідь. Рейдер, як вправний хижак, нападає зненацька. Практика показує, що підготовка до захоплення може тривати рік, а сам напад відбувається так швидко, що можливостей і часу щось зробити вже майже немає.

Юристи радять: перше, що треба зробити превентивно, — це нотаріально завірити копії установчих документів та в документальній формі встановити умови співпраці з партнерами. Рейдери часто бажають отримати зразок підписів директорів та власників підприємства, щоб надалі підробити їх. Тому фізичний винос паперів з важливими підписами з території підприємства належить звести до мінімуму. Взагалі, у компанії треба налагодити систему безпеки зберігання документів, а найважливіші краще тримати окремо. Також компанія мусить ввести режим зберігання комерційної таємниці та розробити порядок видачі та обліку довіреностей. Найкраще, щоб реєстраційні дії вчиняв особисто власник або лише одна довірена особа. І, звісно, кожного дня необхідно моніторити реєстри майнових прав підприємства.

Якщо рейдерський напад вже стався, головне — діяти швидко й рішуче. Зазвичай підприємці після такого інциденту перебувають у стані шоку, втрачаючи при цьому дорогоцінний час.

Першочергово слід звернутися до Антирейдерської комісії при Міністерстві юстиції для скасування незаконної перереєстрації майнових прав. Потім — терміново оскаржити угоди та реєстраційні дії до суду, де слід добитися накладання арешту на все майно підприємства для запобігання його реалізації. Необхідно звертатися до правоохоронних органів. Слідчі повинні провести обшуки з вилученням підроблених документів та інших доказів скоєного злочину і встановити осіб, причетних до захоплення. Якщо ще не пізно, власник має встановити цілодобову охорону на своєму підприємстві.

Вдале рейдерське захоплення практично неможливе без підтримки корумпованих представників правоохоронної, державної чи судової влади. З огляду на це треба висвітлити скоєний злочин в інформаційному полі країни. Чиновники дуже бояться резонансу, який може нашкодити їхній кар’єрі. Тому без вагань влаштовуйте мітинги, збирайте прес-конференції, пропонуйте матеріали телеканалам та розміщуйте їх у соціальних мережах.

Аграрне рейдерство з огляду на частку агропромисловості в економіці України — це загроза національній безпеці. Тому держава є першою, хто зобов’язаний викорінювати це явище. Але фермери та агропідприємства теж не повинні складати руки і чекати поки їх “рейдернуть”. Аграрії мають об’єднувати свої зусилля і допомагати один одному у випадках захоплення, що наразі й відбувається в рамках деяких аграрних асоціацій. Також необхідно створювати дієві організації, що впроваджуватимуть системні рішення з попередження та захисту від захоплень та лобіюватимуть необхідні законодавчі зміни у вищих органах державної влади.

Зінченко Андрій