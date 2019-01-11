"Укрнафта" сплатила більше 15 млрд гривень податків

У 2018 році ПАТ "Укрнафта" сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 15,3 млрд грн, включаючи 1,2 млрд грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Таким чином, сума податкових платежів за минулий рік перевищила відповідний показник 2017 року на 45,7% (10,5 млрд грн), а 2016 року — на 88,9% (8,1 млрд грн), повідомляє прес-служба компанії.

У 2018 році компанія в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, водночас погашаючи прострочений податковий борг на регулярній основі. В цілому за звітний період "Укрнафта" погасила 1,24 млрд грн податкового боргу.

Станом на 31 грудня 2018 року прострочений податковий борг "Укрнафти" становив 10,6 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності, без врахування пені та штрафів, що нараховуються при погашені боргу. Підхід "Укрнафти" до обліку податкового боргу відповідає чинному законодавству та узгоджується з рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора.