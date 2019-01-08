1920х200 brand 23opt

КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 08 січня 2019 11:33

Журнал "Бізнес": Опитування експортерів України

Журнал &quot;Бізнес&quot;: Опитування експортерів України

Журнал "Бізнес" готує спеціальний проект, присвячений експортоорієнтованим галузям української економіки та компаніям-експортерам, що є лідерами у своїх галузях.

Журнал проаналізує стан та перспективи розширення експорту у таких галузях як сільське господарство, харчова промисловість, легпром, машинобудування, металургія, сфера послуг та ін.

Видання проаналізує ринки, на які сьогодні прагнуть вийти українські компанії:

  • Огляд експорту українських товарів у країни ЄС в умовах діючої угоди про Асоціацію;
  • Зовнішньоекономічна діяльність на Північної-американському континенті — чого домагаються українські компанії в США та Канаді;
  • Перспективи виходу українських товаровиробників на рини арабського світу;
  • Азія та Китай — труднощі порозуміння та блискучі торговельні перспективи.

У рамках проекту видання планує серію статей, присвячених проблемам державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — недосконалість валютного регулювання, відсутність механізмів підтримки експортерів, таких як депозитно-кредитне агентство (ЕКА), та ін.

Пропонуємо Вашій компанії долучитися до формування нашого спецвипуску, розказавши про власний досвід зовнішньоекономічної діяльності та ті проблеми, з якими зараз доводиться стикатися експортерам. 

На завершення ми проведемо підсумковий бізнес-форум, на якому лідери експорту, провідні експерти, представники іноземних амбасад дадуть відповіді на виявлені запитання та запропонують рішення проблем експорту.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал

Дополнительная информация

  • Платний матеріал: 0
Прочитано 249 раз
Рубрика: Бізнес
Другие материалы в этой категории: « Олену Кошарну, співінвесторку БІЗНЕС100, обрано Головою Ради директорів Американської торговельної палати в Україні на 2019 рік. Профільна справа »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

001

Gulfood
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.