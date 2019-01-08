Журнал "Бізнес": Опитування експортерів України

Журнал "Бізнес" готує спеціальний проект, присвячений експортоорієнтованим галузям української економіки та компаніям-експортерам, що є лідерами у своїх галузях.

Журнал проаналізує стан та перспективи розширення експорту у таких галузях як сільське господарство, харчова промисловість, легпром, машинобудування, металургія, сфера послуг та ін.

Видання проаналізує ринки, на які сьогодні прагнуть вийти українські компанії:

Огляд експорту українських товарів у країни ЄС в умовах діючої угоди про Асоціацію;

Зовнішньоекономічна діяльність на Північної-американському континенті — чого домагаються українські компанії в США та Канаді;

Перспективи виходу українських товаровиробників на рини арабського світу;

Азія та Китай — труднощі порозуміння та блискучі торговельні перспективи.

У рамках проекту видання планує серію статей, присвячених проблемам державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — недосконалість валютного регулювання, відсутність механізмів підтримки експортерів, таких як депозитно-кредитне агентство (ЕКА), та ін.

Пропонуємо Вашій компанії долучитися до формування нашого спецвипуску, розказавши про власний досвід зовнішньоекономічної діяльності та ті проблеми, з якими зараз доводиться стикатися експортерам.

На завершення ми проведемо підсумковий бізнес-форум, на якому лідери експорту, провідні експерти, представники іноземних амбасад дадуть відповіді на виявлені запитання та запропонують рішення проблем експорту.