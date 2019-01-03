Колективне убезпечення: чому страхування життя співробітників є важливим

При цьому один з ключових напрямків корпоративних соціальних інвестицій в Європі і світі не змінюється вже багато років — це створення соціально сприятливих умов роботи для співробітників та їхніх сімей за допомогою програм life-страхування. Навіщо включати страхування життя співробітників у програму КСВ вашого бізнесу? Які проблеми вирішує life-страхування для працівників компанії, їх близьких і самого роботодавця? Ми пропонуємо відповіді на ці запитання.

Бідність vs Фінансова депривація

Виявляється, використання страхових програм знижує рівень можливої фінансової депривації — стану, що призводить до скорочення або повної неможливості задовольняти основні фінансові потреби людини та її сім’ї. В Україні показники фінансової депривації дуже високі, і це — глобальна соціальна проблема, про яку просто не прийнято говорити. При цьому на початок 2018 р. 6 з 10 українців відчували фінансову депривацію, і навіть відносно благополучні сім’ї залишалися фінансово незахищеними, незважаючи на зростання рівня заробітних плат за останні два роки.

Соціологічні дослідження, проведені поточного року на замовлення Рахункової палати України, показали: найбільший ризик, що призводить до фінансової депривації наших співвітчизників, — це поява несподіваних і необхідних витрат, які доводиться оплачувати власним коштом, без зовнішньої підтримки. Виявляється, понад 60% громадян не готові до виникнення незапланованих витрат. Для порівняння: серед європейців таких 36%.

Ситуація ускладнюється тим, що незаплановані витрати найчастіше пов’язані з необхідністю лікування. При цьому 32% населення не мають фінансової можливості придбавати призначені ліки та медичне приладдя, а 30% — оплачувати послуги лікаря й лікування в стаціонарі, навіть без проведення хірургічної операції.

Коли страхування життя може допомогти

60% населення — це не абстракт­на цифра. Це люди, які щодня приходять на роботу у вашу компанію. Це люди, яким в будь-який момент їхнього життя може знадобитися серйозна фінансова допомога і підтримка. Існують, як мінімум, три найтиповіші ситуації, коли страховий захист може виявитися дуже дієвим:

співробітнику або його близьким встановлений важкий діагноз, що вимагає дорогого лікування та тривалої реабілітації;

співробітник раптово отримав травму, потрапив у ДТП і втратив працездатність — на тривалий період або назавжди;

непередбачені життєві обставини призвели до ранньої смерті, і сім’я співробітника, включаючи його дітей, залишилися без годувальника.

В усіх перерахованих ситуаціях поліс страхування життя дозволить розраховувати на серйозну фінансову підтримку. На жаль, він не гарантує одужання в перших двох випадках і не змінить того, що сталося в третій ситуації. Але саме страхова виплата дозволить працівникові або його сім’ї уникнути фінансової депривації, а ще забезпечить доступ до сучасної, якісної, а отже, ефективної медичної допомоги і надасть всі шанси на одужання, коли це найважливіше.

Трохи української статистики

Відкритих даних про використання страхування життя в програмах КСВ українських компаній, на жаль, немає. Зате у відкритому доступі є офіційна статистика компанії “МетЛайф” — лідера українського ринку страхування життя. Компанія працює з провідними роботодавцями України, забезпечуючи страховим захистом їхніх співробітників. За перше півріччя 2018 р. виплати “МетЛайф” за програмами страхування життя для корпоративних клієнтів розподілялись наступним чином.

Страховий захист на випадок критичних захворювань

Це страхування на випадок найсерйозніших проблем зі здоров’ям: кардіологічних хвороб, онкологічних діагнозів, ситуацій, коли потрібна трансплантація життєво важливих органів, й інших важких станів. Впродовж січня — червня здійснено 14 виплат з випадків критичних захворювань, переважна більшість з них — це онкологічні хвороби. Сумарна фінансова допомога для таких клієнтів перевищила 2,791 млн грн. Середня сума виплати на один випадок — понад 199 тис.грн. Зазвичай цих коштів вистачає на сучасне лікування та повноцінну реабілітацію, і жоден інший КСВ-інструмент не дозволяє забезпечити ці гроші в найкоротші терміни.

Страхування на випадок травм

Звичайно, першу допомогу при травмі можна організувати й оплатити в рамках звичайної програми медичного страхування, чого не скажеш про подальше лікування та реабілітацію. В цілому, клієнти “МетЛайф” за корпоративними програмами страхування від нещасного випадку отримали фінансову підтримку на лікування та реабілітацію після травм в розмірі понад 1,393 млн грн, а середня виплата на одну людину становила 16,99 тис.грн. На щастя, більшість травм успішно лікується, але фінансова підтримка на реабілітацію та компенсацію втраченого доходу не завадить навіть найбільш високооплачуваним працівникам.

Допомога при втраті працездатності та захист життя

Найскладніша ситуація, коли людина відчуває себе безпорадною, — це встановлення інвалідності. Лише за січень — червень поточного року корпоративні клієнти “МетЛайф” отримали виплати для дев’яти своїх співробітників: вони стикнулися з втратою працездатності, їм була призначена група інвалідності. Найчастіша причина встановлення інвалідності — все ті ж онкологічні захворювання, а також наслідки нещасних випадків та серцево-судинних захворювань, наприклад “помолодшавший” інсульт. Загальні виплати таким застрахованим особам перевищили 1,522 млн грн, або в середньому 169,19 тис.грн на одну людину.

Якщо порівняти будь-яку з названих сум з розміром державної допомоги, то актуальність страхового захисту життя й здоров’я стає очевидною.

На жаль, далеко не всі українці мають достатній рівень фінансової культури, щоб самостійно потурбуватися про страхування життя: наразі такими послугами користуються не більше 4% населення. За поточного рівня довіри до банків та фінансового сектора такий показник легко пояснити. Тим більшою є роль провідних роботодавців та соціально відповідальних компаній, які в рамках своїх КСВ-ініціатив можуть забезпечити таким захистом своїх співробітників та їхні сім’ї. При цьому в роботодавців набагато більше можливостей для отримання найпривабливіших умов страхового захисту.

Варто сподіватися, що вже протягом найближчих двох-трьох років корпоративне страхування життя співробітників у рамках КСВ-програм стане такою ж популярною практикою для українського бізнесу, як і для провідних європейських компаній, які серйозно займаються соціальними інвестиціями.