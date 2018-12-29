ІТ — ринок рівних можливостей

Три міфи про жінок в ІТ, які варто спростувати вже зараз

ослідження, здійснене Університетом Південної Кароліни 2007 р., засвідчило, що діти віком від трьох до п’яти років здатні розрізняти “дівчачі” та “хлопчачі” іграшки. З віком таке розрізнення поширюється й на професії. Науковці Університету Вашингтона 2011 р. дізнались, що фраза “Точні науки — для хлопців” найраніше з’являється в мовленні 10-річних дітей. Чим небезпечний такий стереотип? Він дозволяє й далі підтримувати абстрактні фрази про те, що нібито технології не сприяють плануванню сім’ї, вагітності та годуванню, ІТ — суто чоловіча справа, жінки надто емоційні для роботи з інноваціями. Торік компанія Microsoft спільно з професором Лондонської школи економіки Мартіном Бауером провела дослідження “Європейські дівчата в STEM”, що мало на меті не лише розповісти про наявні стереотипи стосовно дівчат у точних науках, а й визначити, на якому етапі й чому дівчата справді втрачають інтерес до них. Дослідження також показало, що якщо б у цифрових науках було достатньо жінок і чоловіків, річний ВВП ЄС міг би зрости на €9 млрд. То які ж міфи про “слабку стать” потрібно зруйнувати, аби водночас зміцнити економіку та послабити стереотипи в суспільстві?

Міф #1: ІТ — не “жіноча” справа

У доповіді “Education at a Glance 2016” дослідники зазначили, що система освіти спонукає хлопців йти на технічні спеціальності. А під час опитування “Європейські дівчата в STEM” з’ясувалось, що дівчата втрачають інтерес до точних наук у 15-16 років. Причому цей показник приблизно однаковий в усіх країнах. Головна причина “втечі” дівчат від STEM — страх не впоратись. Вони більше, ніж хлопці, потребують прикладів успішних жінок у цій сфері, впевненості у майбутньому.

Проте частка жінок в ІТ-сфері зростає — серед розробників їх уже 23%. За даними спільноти розробників України DOU, 4% жінок в Україні працюють системними адміністраторами, в середньому 8,5% — програмними інженерами та 21% — на інших технічних спеціальностях.

Дослідження Microsoft показали, що у Східній Європі майбутню професію з точними науками пов’язують вже понад 50% дівчат, тоді як у Західній Європі — лише 40%. Згідно зі світовою статистикою лише 30% з 7 млн працівників digital-сфери — жінки.

Впевненості у STEM-науках дівчатам надають самоосвіта та додаткові курси. Microsoft щороку проводить міжнародний STEM-табір “Alice envisions the future” для підвищення інтересу жінок до ІТ.

Міф #2: Немає з кого обрати

Компанії частіше обирають на технічні посади чоловіків через стереотип: в технологіях є лише чоловіки, а жінок на ринку немає. Згідно з дослідженням “Європейські дів­чата в STEM”, стійкий образ жінки в ІТ відсутній. Хоча коли респондентів запитали, з якою статтю вони асоціюють STEM-науки, лише 43,8% сказали про чоловіків. Це може бути пов’язано з тим, що 69,6% опитаних розповіли: їхні вчителі з точних наук у школі були саме жінками.

Також дослідження Microsoft засвідчило: понад 60% дівчат вважають, що знання математики, фізики та інформатики знадобляться їм у житті. Глобальна технологічна компанія DataArt говорить, що торік жінки надіслали на 44 % більше резюме на посади, пов’язані з програмуванням, ніж 2016 р.

Тож обирати є з кого і стереотипи відходять на другий план, коли йдеться про статистику.

Міф #3: “Поводишся як дівчинка”

Джил Вебер, клінічний психолог та автор матеріалів для платформи Mindsail, зазначає, що суспільство насаджує жінкам ідею легших та приємніших відносин без конфліктів. Тож, замість того аби вільно виражати свої емоції, жінка їх, радше, придушуватиме. Звідси походить міф про різницю в стилях управління жінок та чоловіків. Відтак, за даними Vox, лише 24% жінок обіймають посаду СЕО в компаніях списку Fortune 500.

Дослідники психології, управління та організацій Еліс Іглі, Мік Бібі чи Луїза Грісоні пишуть, що жінки та чоловіки відрізняються своєю типовою поведінкою на роботі. Аргументують вони це тим, що чоловічий стиль — завдання-орієнтоване лідерство, пов’язане з владою, ієрархією та досягненням цілей, тоді як жінкам притаманний міжособистісний стиль керівництва з акцентом на можливостях та мотивації.

Однак менеджмент залежить від особистості управлінця, а не його статі. Адже на роботі люди — насамперед професіонали, а не представники певної статі.

Розробник програмного забезпечення Крістін Чапмен говорить: “Не треба називати жінок “емоційними”, коли вони просто роблять свою роботу”. Вона згадує, що її попросили “збавити емоції”, коли вона лише висловила свою думку (яка не збігалась з думкою колег-чоловіків) стосовно дати релізу продукту. “Емоції не роблять мене слабкою, вони роблять мене людиною”, — говорить пані Чапмен, і її висловлювання варто запам’ятати безвідносно до статі людини.

Компанія Microsoft активно намагається формувати середовище для жіночого лідерства. І завжди шукає можливості та допомагає жінкам зростати завдяки STEM-конференціям та спеціалізованим менторським програмам. Компанія також заснувала власну номінацію “IT-girl року”, щоб відзначити видатні досягнення дівчат та допомогти створити стійкий образ для майбутнього покоління.