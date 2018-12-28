Закони в дії: Кількість випадків рейдерського захоплення бізнесу зменшилась

Таке явище, як рейдерство, має довгу історію і стало повсякденним для нашої країни. Але зараз вперше спостерігаються ознаки боротьби з цим злочином

В Україні рейдерство прийшло на зміну рекету, коли злочинці віддали перевагу витонченішому методу тиску на бізнес. Силові дії стали другорядною зброєю бандитів, а основною — використання шпарин у законодавстві для заволодіння майном підприємців чи вимагання з них данини. Рейдерство стало можливим через високий рівень корупції в нашій державі та відсутність дієвих реформ у судовій системі та правоохоронних органах.

За даними Антирейдерського союзу підприємців України, за роки президентства Віктора Януковича на українські компанії було здійснено близько 7 тис. рейдерських атак. У цей загал входять як незаконні отримання частки корпоративних прав членами близького оточення Януковича, так і випадки різноманітного впливу на бізнес з метою отримання постійних виплат. За оцінками експертів, у ті часи був налагоджений справжній рейдерський механізм, складовими якого були прокуратура, правоохоронні органи та суди. Зазвичай рейдерська атака починалася з податкової перевірки, за результатами якої відкривали кримінальне провадження. Далі бізнесмену пропонували регулярно віддавати 30-50% прибутку або погодитися на відступлення корпоративних прав. Жертвами такої схеми ставали навіть дуже відомі й великі компанії.

В 2014 р. “Сім’ї” як організованої групи не стало, але їхню справу підхопили інші учасники, ласі до легкої наживи. За даними Генеральної прокуратури, впродовж 2013-2018 рр. офіційно було зафіксовано 1690 випадків рейдерських захоплень. Починаючи з 2014 р. спостерігалась виразна тенденція до зростання кількості такого виду злочинів. Того року було зафіксовано 234 інциденти, а 2017 р. — вже 414. У першому півріччі поточного року хвиля рейдерства почала спадати — встановлено лише 125 випадків. Найчастіше рейдерські захоплення відбуваються в Києві та Київській області. За останні п’ять років там зафіксовано 397 атак. За ними йдуть Дніпровська та Львівська області — 133 і 104 інциденти відповідно.

“Наймоднішими” в період після Майдану стали схеми за участі реєстраторів майнових прав. Наприклад, зловмисники подають реєстратору сфабриковане рішення суду або рішення з відмінною результативною частиною, переписуючи майно або корпоративні права на себе. Або надають підроблений протокол зборів учасників товариства. Реєстратор переписує підприємство на іншу особу, після чого кошти з рахунків компанії перераховуються на рахунки рейдерів. Іноді реєстраторів та нотаріусів просто купують, аби ті вносили незаконні зміни до реєстру. Також деякі рейдери “зламують” комп’ютер реєстратора чи нотаріуса та віддалено “зчитують” спеціальний ключ, під яким службові особи входять до реєстру для проведення реєстраційних дій. Після цього злочинці вже можуть особисто переписувати чуже майно на себе.

З огляду на це 2 листопада 2016 р. було прийнято так званий “Антирейдерський” закон, що ввів обов’язкове нотаріальне засвідчення статуту та підписів голови, секретаря та учасників на протоколах зборів при внесенні змін в установчі документи підприємств.

Також почала роботу “Анти-рейдерська” комісія при Міністерстві юстиції України, яка має право оперативно скасовувати підозрілі реєстрації в позасудовому порядку та звільняти “чорних” реєстраторів з подальшим притягненням їх до кримінальної відповідальності.

Впродовж 2013-2018 рр. офіційно було зафіксовано 1690 випадків рейдерських захоплень

Ці заходи сприяли скороченню кількості рейдерських захоплень. На березень 2017 р. їх стало в 10 разів менше, ніж за аналогічний період 2016 р. Але невдовзі кількість інцидентів із захопленням майна різко пішла вгору і 2017 р. встановила рекорд — 414 випадків.

Таке неочікуване зростання пов’язане з проведенням політики децентралізації, коли на виконання нового Закону замість 2 тис. державних реєстраторів в Україні почали роботу вже 10 тис. незалежних від Мін’юсту реєстраторів. Одні з них були не готові до нової роботи, інші — умисне йшли на змову з рейдерами, що і призвело до таких сумних показників минулого року. Але у першому півріччі цього року ситуація позитивно стабілізувалася.

Наразі триває активна робота над новим “антирейдерським” законом, так званим Законом “Рейдерство Стоп”. Цей акт розробляє Мін’юст спільно з народними депутатами та представниками таких провідних бізнес-асоціацій, як Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців, Офіс ефективного регулювання BRDO й Офіс бізнес-омбудсмена.

Проект пропонує позбавити комунальні підприємства права вчиняти реєстраційні дії, адже саме на їхніх реєстраторів надходить 90% скарг про порушення майнових прав українців. До того ж запроваджується обов’язкове підвищення кваліфікації реєстраторів та спеціальні норми щодо захисту прав власності на частку у статутному капіталі юридичної особи. Тобто у випадку відчуження частки у ТОВ буде потрібне обов’язкове встановлення особи, яка підписує договір: або за допомогою нотаріального посвідчення договору, або за допомогою електронного підпису. Майбутній закон вводить практику страхування від підробки підпису на договорі, укладеному в простій письмовій формі. Також у проекті припускається, що право оренди у реєстрі збігатиметься з терміном дії договору.

Але, не чекаючи на прийняття законодавчих змін, 21 листопада Кабінет міністрів підтримав дві ініціативи Мін’юсту, що унеможливлюють певні схеми, якими користувалися рейдери. Уряд погодився внести зміни до низки постанов, що ліквідовували можливість створювати філії комунальних підприємств в інших регіонах. Тепер такі філії є незаконними. Також члени Кабміну прийняли рішення, що реєстратори, які отримують доступ до професії, мають здавати відповідний кваліфікаційний іспит.

Таким чином, можна констатувати, що на даному етапі розвитку нашої держави до знищення рейдерства ще далеко. І це ганебне явище, яке взагалі не відоме цивілізованим країнам, досі є невід’ємною частиною нашого сьогодення. Сьогодення, коли з різною періодичністю лунають новини про чергову незаконну перереєстрацію якоїсь компанії або силове захоплення чергового агропідприємства. Але завдяки законодавчім змінам та діям “Антирейдерської” комісії спостерігаються позитивні зрушення у вигляді зменшення кількості рейдерських захоплень. Це відбувається не в останню чергу завдяки легальному тиску бізнесменів та бізнес-асоціацій на органи влади. Для масштабніших змін цей тиск має здійснюватись й надалі, адже під лежачій камінь вода не тече.