“Білий” бізнес стає на захист економічної безпеки

Бізнесмени вже не чекають милості від держави, а самостійно беруться за розробку основ економічної безпеки України

Засновник будівельної компанії Taryan Group Артур Мхітарян публічно, через свій сайт та Facebook, звернувся до Президента і всієї “королівської раті” із закликом припинити “кошмарити” бізнес. Будівельник не може отримати погодження на будівництво у промзоні... у Мінкульті! Проблему пропонують вирішити через “внески” до СБУ. Бачили це повідомлення у Facebook?

Редакція БІЗНЕСа чує такі історії практично щодня…

Лише у жовтні поточного року з мережі “Галнафтогаз” зняли звинувачення у фінансуванні тероризму, яке, на думку СБУ, полягало в тому, що “ОККО” передала в оренду комплекси АЗС в анексованому Криму компаніям з російською реєстрацією (своїм колишнім співробітникам). Справу закрили, проте залишилося відкритим питання: які саме господарські відносини з РФ є загрозою нацбезпеці? Ті, які визначить слідчий СБУ чи ГПУ? А куди подіти товарообіг з агресором, який, за даними Держстату, зростає на 27-15% вже другий рік поспіль?

Хто і коли дасть чітку і зрозумілу відповідь? І чи потрібна вона “борцям з агресором”, які “кошмарять” підприємців?

Обсяг реалізації через нелегальні АЗС ­— 1,5 млн т на рік

На металургійне підприємство у Дніпрі приходять представники “Укрзалізниці” та… пріснопам’ятної СБУ, які проводять інспекцію під’їзних шляхів і виписують акт, яким блокують залізничну колію. Підприємство усуває недоліки, зазначені в акті…. І — нічого. На запити “Укрзалізниця” відповідає, що має місяць (два, три) на розгляд заяви про розблокування, при цьому бюрократи прозоро натякають, що варто лише “порішати” з кураторами СБУ, і все буде гаразд.

У цій схемі встановлення “абонплати” немає нічого нового. Вона була відпрацьована до автоматизму за часів Януковича. Після Революції гідності “смотрящі” принишкли, але зараз знову настав їхній зоряний час.

Інша справа. Обшук за надуманими підставами у приватній оселі бізнесмена — власника нафтопереробного підприємства. Слідчі Генпрокуратури переказують “вітання” від замовника — особи з оточення Гаранта. Вітання від “Сім’ї” у 2018 р.

У грудні ГО “Бізнес-Варта” проводить Третій (!!!) антирейдерський форум. Незаконне захоплення власності є проблемою, яка протягом року збирає тисячі фермерів та підприємців. Свіжий приклад від редакції: корпоративні права та керівні органи ТОВ “Кредитна установа “Європейська кредитна група” було “знесено” на основі доручення з африканського острівного офшору Кабо-Верде на пана Хуліо. Хуліо, звичайно, жодним чином не представляв компанію й не був уповноважений справжнім власником. З реєстраторами в Україні все так сумно, що фахівці з безпеки радять перевіряти відомості про корпоративні права та власність у щоденному режимі… Здобули, що тут скажеш.

І жодного судового вироку за дії державних реєстраторів після реформи державної реєстрації 2016 р.

Це реальна добірка за реальними справами, які надійшли до нашого відділу розслідувань. Справи, у яких власники готові публічно відстоювати свої права і битися відкрито. Додайте сюди контрабанду та виготовлення контрафакту, “чорні” зарплати і схеми “оптимізації” — й отримаєте фактурну картину того, що вам треба знати про економічну безпеку України.

Проблема визріла й є такою значимою, що бізнес перестав чекати на владу, правоохоронців, на Захід чи Месію і взявся до справи сам. На ІІІ конференції “Корпоративна безпека” Віталій Антонов, президент “Концерну Галнафтогаз”, виступив з доповіддю про тінізацію нафтогазової сфери. “До 40% роздрібного ринку нафтопродуктів в Україні — це тіньовий ринок, який генерує близько $100 млн. Ці гроші йдуть на підкуп контролерів та правоохоронців”, — зазначив пан Антонов.

Вадим Поярков, заступник голови Служби безпеки України, запевнив, що органи візьмуть до відома та відпрацюють інформацію “згідно, відповідно та в межах компетенції”.

Пана Антонова така шаблонність не задовольнила, і тут же, на конференції, було підготовлено звернення до влади щодо необхідності прийняття Доктрини економічної безпеки України, яка має вирішити два ключових завдання:

зростання репутації “білого” бізнесу;

формування нульової толерантності до тіньового ринку.

Звернення було обговорено та проголосовано учасниками конференції.

Але “проголосовано” не означає “почуто”… Посил адресувався на “Пагорби”, які отримують сотні політичних, бізнесових та інших заяв щодня. Зазвичай найпоширеніша реакція влади на публічні ініціативи — це… її відсутність.

1,5 тис. нелегальних АЗС 30-40% ринку нафтопродуктів у тіні

Влада не найкращий драйвер. І бізнес приймає рішення стати головним замовником та бенефіціаром Доктрини економічної безпеки України і самостійно визначити її основи. В середині та наприкінці листопада відбулися дві зустрічі бізнесменів — учасників проекту БІЗНЕС 100 (об’єднання “білого” бізнесу — співінвесторів нашого журналу), які від баталій про дефініції понять “тінь”, “оптимізація”, “економічна безпека” перейшли до обговорення теми “що робити?”. Бізнесмени погодили ключові питання:

ситуацію слід міняти;

держава не справляється — треба працювати самим;

якщо не ми, то хто?

Щоб припинити теоретичні дискусії, прийняли чіткі рішення:

створити Фонд, який займеться розробкою Доктрини;

фінансування Фонду візьме на себе бізнес.

Що маємо зараз? Вже 14 грудня “Фонд підтримки економічної безпеки України” було зареєстровано. До моменту, коли цей номер буде надруковано, засновники Фонду — бізнесмени створять Наглядову раду та визначать підвалини для підготовки Доктрини економічної безпеки.

Це чіткий сигнал, що “білий” бізнес в Україні перестає бути просто абстрактною ідеєю, а стає суб’єктом, який готовий на повний голос заявити про себе та свої завдання. Це сигнал, який може засвідчити початок зміни парадигми державної влади в Україні: від влади, яка встановлює правила та “кришує” тіньові схеми, до влади, яка реалізовує консолідовані ініціативи прозорого легального бізнесу.

Бізнес готовий стати прозорим та відкритим перед державою та суспільством: сплачувати всі платежі до державного бюджету та платити “білу” заробітну плату. Вже зараз бізнес, а не політики залучають інвестиції в економіку нашої держави. “Білі” мають спільну мету: побудувати в Україні легальне бізнес-сере­довище, з єдиними правилами, які зрозумілі усім учасникам економічних відносин. Усі підприємці, з якими ми спілкуємося, говорять те саме — вони хочуть залишити своїм дітям іншу Україну. Тому готові інвестувати у це свій час, кошти, особисту репутацію та безпеку.

Ця мета для підприємців — не пусті слова чи передвиборні обіцянки. Це справа виживання. Вони знають своїх ворогів:

тінь;

відставання держави від рівня розвитку економіки;

корупція;

зарегульованість легальної економіки, податковий тиск на тлі відверто слабкої політики держави щодо детінізації економіки.

Бізнес готовий до співпраці з державою, але не чекає на схвалення чи сигнали від неї. Він уже почав розробку спільного бачення економічної безпеки як найважливішої складової національної безпеки України. Бачення “білого” бізнесу, який став суб’єктом.

Про Доктрину економічної безпеки як справу бізнесу читайте у наших наступних випусках.