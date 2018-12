“Технології — це лише інструмент у руках ринку. І ми опанували це мистецтво управління інноваціями та інноваційними змінами”

— Яким для компанії Avalon Inc. був 2018 р.? Чи збільшились обсяги будівництва житла у порівнянні з показниками попереднього року?

— Цього року наша компанія відсвяткувала свій четвертий день народження, і, до речі, саме 2018 р. став стратегічно важливим для нас в аспектах оптимізації внутрішніх бізнес-процесів та вибору стратегічних напрямів розвитку. Власне, сильна команда професіоналів — це результат, яким ми найбільше пишаємося за підсумками поточного року, і саме він буде вирішальним фактором розвитку компанії впродовж наступних років. Наразі команду компанії формують понад 130 професіоналів з різних напрямів: фінанси, архітектура, дизайн, продажі, маркетинг, дослідження ринку, управління персоналом, проектний нічне проектування, постсервіс тощо.

Поточного року ми завершили і здали в експлуатацію житлові комплекси преміум-класу Avalon Lux, бізнес-класу AVALON та комфорт-класу Avalon Light, а також розпочали будівництво нових проектів: Avalon 37 преміум-класу, Avalon UP бізнес-класу, а також двох проектів комфорт-класу — Avalon 2Day та Avalon Time.

Найбільшою нагородою й найсильнішою мотивацією для команди є моменти відкриття житлових комплексів і фідбеки щасливих власників квартир.

Команда та клієнти компанії — це цінності, у котрі ми інвестуємо ще на фундаменті, у процесі побудови професійних відносин і спільного розвит­ку. З нашими клієнтами ми від першої цеглини, закладеної спільнотою Avalon Family, і 2018 р. нас уже понад 5 тис.

— Чи плануєте збільшувати обсяги будівництва житла наступного року?

— У планах на 2019 р. — зростати, розвиватися і виводити на ринок найкращий продукт. У компанії над дослідженням ринкових тенденцій та вивченням потреб клієнтів працює проектно-аналітична команда. На основі отриманих результатів власне розробляються та реалізовуються житлові комплекси різних сегментів. Наприклад, ще на етапі будівництва житлового комплексу Avalon Lux команда компанії вже працювала над наступним проектом преміум-класу, адже кількість клієнтів, котрі бажали придбати елітне житло, лише зростала, а ринку елітного житла Львова властивий певний геп між тим, що девелопери називають “еліткою”, і тим, яким насправді критеріям повинна відповідати нерухомість преміум-класу. Також ми досліджуємо потреби у житлі окремих груп населення, фахівців різних сфер діяльності, щоб створювати максимально комфортні житлові комплекси з необхідною інфраструктурою. І навіть випереджаємо уявлення наших клієнтів та перевершуємо їхні очікування. Це однаково стосується житлової та комерційної нерухомості.

— Чи планує львівська компанія Avalon Inc. вихід в інші регіони? Чи цікавить компанію ринок нерухомості Києва?

— Ми щасливі, що живемо та розвиваємо Львів — місто, що відкрите для світу. Серед наших клієнтів — львів’яни, жителі області, міст Києва та Одеси, а також резиденти Великобританії, США, Канади, країн Західної Європи, кот­рих приваблює Львів і котрим дуже імпонує європейський дизайн і сервіс житлових комплексів Avalon Inc. Тому попереду у нас багато планів, як максимально задовольнити потреби клієнтів Львова та інших міст у житлі. Компанія має репутацію, сформовану із хороших відгуків лояльних клієнтів, у наших планах розвиватися і бути присутніми в інших містах. В яких саме — можна буде дізнатися згодом, адже ми озвучуємо свої плани і виводимо проект на ринок, коли він відпрацьований на 100%. В інші мегаполіси ми готові нести усе найкраще, що реалізовано у Львові, — місті, котре стало рідним для нашої команди. Львів’яни — вони щасливі, оскільки живуть у сучасному місті з королівською історією. Та навіть ті, хто не мав шансу народитися у Львові, можуть переїхати і жити у ньому без кордонів та обмежень.

“Компанія реалізувала вже понад 100 тис.кв.м нерухомості. На 2019 р. у вмотивованої команди чітко сформований вектор на нові проекти та задоволення потреб клієнтів у якісному та комфортному житлі”

— Як зараз виглядає портфель проектів компанії? В які сегменти плануєте заходити надалі (економ, комфорт, бізнес, преміум)?

— Компанія вже реалізувала понад 100 тис.кв.м нерухомості. На 2019 р. у вмотивованої команди чітко сформований вектор на збільшення обсягів будівництва тих об’єктів, у яких наразі має потребу ринок.

Кожен житловий комплекс компанії Avalon Inc. — це відповідальна робота усієї команди — від архітекторів та дизайнерів до менеджерів з продажу, котрі представляють клієнтам продумані до найменших деталей концепції будинків та реалізовують мрії про комфортне житло.

У портфелі компанії є зданий будинок преміум-класу Avalon Lux, що перевершив усі очікування власників елітних апартаментів, а також новий проект Avalon 37 — дизайн життя преміум-класу.

Два житлових комплекси бізнес-класу AVALON та Avalon UР — це грандіозні проекти перетворення районів міста на надсучасні центри з урахуванням найновіших трендів світової урбаністики.

Також маємо три зданих в експлуатацію житлових комплекси комфорт-класу: дебютний проект компанії Avalon Garden, житловий комплекс Avalon Comfort та житловий комплекс, що органічно доповнює ландшафт району, — Avalon Light.

Ще чотири проекти комфорт-класу зараз на етапі реалізації: Avalon Zelena Street — територія комфорту для усієї сім’ї; Avalon 2Day — проект, у якому вирує життя на максимум та максимум життя; Avalon Time — локація вигідних та вЧАСних інвестицій у свій простір.

Цінуючи історію, команда Avalon Inc. творить майбутнє нашого міста з урахуванням сучасних урбаністичних тенденцій.

— Компанія Avalon Inc. постійно шукає нестандартні рішення для житлових комплексів, намагаючись при цьому застосовувати сучасні західні тренди. Що це за інноваційні підходи, які компанія вже застосовує? Які західні тренди будівництва вже прижилися на ринку, а які стануть реальністю в найближчому майбутньому?

— Проекти Avalon Inc. вже на етапі реалізації отримують визнання світового рівня та стають архітектурними домінантами Львова. Так, житлові комплекси Avalon Lux та AVALON отримали нагороди European Property Awards 2016/2017 у Лондоні. І це завдяки не лише дизайну та архітектурі, а й інноваціям у будівництві.

Насамперед ми приділяємо увагу енергоефективності. Інженери детально вивчають досвід закордонних колег, розраховують економічну ефективність експлуатаційних витрат та систем опалення. Для зменшення теп­ловтрат використовуються матеріали, що сертифіковані в країнах Західної Європи. Наприклад, енергоефективність, довговічність, теплова ізоляція, акустичний комфорт досягаються завдяки використанню мінеральної вати Rockwool.

Для систем опалення та водовідведення у 25-поверховому житловому комплексі Avalon UP застосовано європейську систему Danfoss, що допомагає створювати комфортний та здоровий мікроклімат у приміщенні та разом з тим заощаджувати енергію та кошти і піклуватися про навколишнє середовище.

“Команда та клієнти — це найбільші компанії, у котрі ми інвестуємо ще на фундаменті”

Панорамні ліфти, підземний дворівневий паркінг, унікальний дизайн кожної з 18 секцій, зарядки для електромобілів, сучасні системи безпеки, дизайнерські холи та зимовий сад — це нестандартні рішення для наших об’єктів.

Також компанія багато уваги приділяє благоустрою та ландшафтному дизайну інфраструктури житлових комплексів, оскільки одним з основ­них європейських трендів є зручність та комфорт мешканців. Для цього виконання елементів благоустрою відбувається з використанням екологічно чистих та максимально природних матеріалів.

— Чи очікувати подорожчання житла наступного року? Які зміни відбудуться на ринку нерухомості?

— Зазвичай передноворічний час — це час для нових планів і вже традиційних запитань: чого очікувати? як у новому році максимізувати вигоду і знизити ризики, пов’язані зі здоров’ям, фінансами та безпекою? Наших клієнтів, безумовно, цікавлять економічна ситуація в країні, курс гривні відносно інших валют, військовий конфлікт, результати виборів та інші питання. Ці та подібні фактори впливають на прийняття рішення про інвестування в нерухомість не лише львів’ян, українців, але й будь-якого жителя планети. Незважаючи на ці чинники, попит на нерухомість залишається високим. Ціни на житло різних сегментів коливаються на ринку Львова у діапазоні $400-500 за 1 кв.м — для економ-класу, $500-600 — для комфорт-класу, $700-850 за 1 кв.м — для бізнес-класу, а для житла преміум-класу відсутні цінові стелі. Такі ринкові ціни зберігатимуться на відносно стабільному рівні й 2019 р. Якщо ж і відбудуться зміни, то вони визначатимуться коливанням курсу гривні відносно інших валют. Вплив кожного з названих вище факторів досліджується аналітиками нашої компанії. Незважаючи на сценарії розвитку цих ризиків, компанія володіє достатнім ресурсом, щоб самостійно завершити будь-який з об‘єктів власним коштом. Ми вдячні клієнтам за те, що вони нам довіряють й обирають комфорт та безпеку для свого життя та фінансів.

— Що означає бути соціально відповідальним? Це про вашу компанію?

— Компанія не лише будує квадратні метри житла, а й активно інвестує в інфраструктуру Львова і духовний розвиток львів’ян та гостей міста.

“Я — Професія”, “Марафон Стипендій”, “Сareer Guide”, “Run the World! Львівська десятка”, “Startup Прорив”, “Місто професій”, “Lviv Business Start Up Lab”, Ukrainian Business Marathon, “Тиждень креативного підприєм­ництва у Львові”, Галицька ліга КВН, мотиваційний візит Ніка Вуйчича, організація подорожі у Мілан для дітей з художніх шкіл Львова та багато інших проектів, у яких компанія виступає організатором чи партнером, — це інвестиції у розвиток талантів дітей, бізнес-освіти, спорту, міста. Зокрема, компанія Avalon Inc. долучилася до соціального дослідження Львівського КП “Інститут просторового розвитку” і представила нову прогресивну концепцію будівництва житла Avalon UP та розвитку інфраструктури міста. За результатами опитування та з урахуванням побажань містян здійснюватиметься реконструкція Парку ім. Іоанна Павла ІІ на Сихові та створюватимуться зони для комфортного відпочинку та проведення культурних заходів.

Третій рік поспіль компанія Avalon Inc. є партнером фестивалю класичної музики LvivMozArt — мистецького проекту, що об'єднує найкращих музикантів України та світу й відіграє важливу роль у культурному житті Львова.

Від імені організаторів запрошуємо на міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, який 2-11 серпня 2019 р. вже втретє відбудеться у Львові!