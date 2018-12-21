HReformation 2018. Стабільність — ознака майстерності: Топ-10 номінації “Стабільний розвиток”

Економічна нестабільність торкається кожного підприємства, і лише найсильніші здатні, навіть у складних умовах, не тільки залишатись прибутковими, а й підтримувати та розвивати свою HR-стратегію.

І це — правильний вибір, адже саме під час криз компанії можуть вистояти завдяки лояльності, професіоналізму та креативності своїх працівників. До того ж криза — це можливість отримати у своє розпорядження кращі кадри з тих компаній, що виявилися менш стійкими до труднощів.

Цікавим прикладом є колектив мережі “Епіцентр”, який щорічно поповнюється професійними кадрами. Наразі команда компанії — це понад 25 тис. працівників. Керівництво дбає про них, забезпечуючи безкоштовне медичне обслуговування, харчування, спецодяг, можливість отримувати санаторно-курортні та оздоровчі путівки, відвідувати культурно-розважальні заходи, спортивні секції, семінари, конференції та тренінги для особистого та професійного зростання.

Один з найуспішніших мобільних операторів України “Київстар” може похизуватись програмами мотивації та регулярними бізнес-кампусами для своїх співробітників. Експерти компанії є частими гостями на міжнародних конференціях. Таким чином вони отримують міжнародний досвід роботи, адже багато проектів реалізуються не лише в Україні, але й в країнах присутності групи VEON. У компанії проводяться тренінги, організовані курси англійської мови та “спікінг-клуби”, є можливість працювати віддалено або за індивідуальним графіком.

Впродовж останнього року інший учасник рейтингу, компанія “Нова Пошта”, не лише ставила нові рекорди з кількості доставок, а й впроваджувала якісні внутрішні зміни. Зокрема, потужний інноваційний термінал у Києві, найбільший інфраструктурний проект такого роду в Україні, суттєво автоматизує обробку вантажів та прискорює процес доставки. Сталий розвиток для “Нової Пошти” — набагато ширше поняття, ніж просто благодійність чи сплата податків. Це не лише власний успіх, а й щасливий клієнт та задоволений працівник. З 2016 р. у компанії діє стратегія сталого розвитку. Суть її в тому, що кожен проект, який реалізує компанія, має чіткий зв’язок з місією і цінностями бренда.

Ще один приклад успіху — Ощадбанк, один з найбільших фінансових інститутів України. Банк забезпечує своїм співробітникам соціальний захист, пропонує умови для професійного та особистісного розвитку. Важливо, що банк через своїх працівників зміг піти шляхом трансформації та довести свою нову якість клієнтам.

Створення та гарантування безпечних умов праці є пріоритетом діяльності компанії ДТЕК з першого дня створення. Зараз ключовим напрямом є розвиток культури безпеки праці всього персоналу, а також розвиток таких важливих якостей для керівників, як лідерство та прихильність до питань безпеки. Для цього розроблено спеціальну програму ініціатив з охорони праці, що реалізується в усіх бізнес-блоках.