Як Марк Фейсбукович посварився з Тімом Епловичем*

Після критики Тіма Кука з Apple у бік Facebook Марк Цукерберг так розлютився, що наказав топ-менеджерам компанії відмовитись від пристроїв на базі iOS.

Чому технологічні гіганти сваряться та чи не є ці сутички чимось більшим, ніж проявом особистої образи?

Книги та кіно створили позитивний імідж інноваторів. Коли йдеться про таких технологічних гігантів, як Alphabet (Google) чи Facebook, наша уява малює лідерів-візіонерів, які приймають неупереджені рішення. Але мільярдери теж люди, і ніщо людське їм не чуже.

Знову Трамп і росіяни

Щоб краще зрозуміти ситуацію, треба повернутись у 2015 р. Тоді Олександр Коган, професор Кембриджського університету родом з Санкт-Петербурга, використав програму-тест для збору даних користувачів Facebook через API соцмережі. Алгоритм дозволяв отримувати дані не лише учасників тесту, але й їхніх друзів. Тому програма, яку завантажили 270 тис. користувачів Facebook, змогла отримати доступ до даних 87 млн акаунтів. Хоча такий збір даних не заборонений, творець програмного забезпечення порушив угоду з Facebook про надання послуг, продавши дані третій стороні за $800 тис. Цією стороною була тоді ще маловідома компанія Cambridge Analytica, заснована бізнесменами Робертом Мерсером та Стівом Бенноном. Останній більше відомий як стратег президентської кампанії Дональда Трампа та його радник.

За останні півтора місяця сумарна капіталізація Facebook, Apple, Amazon, Netflix та Google знизилась на $728 млрд

Команда кембриджських дослідників, що працювала з алгоритмами задовго до появи Cambridge Analytica, стверджує, що їй достатньо лише 68 “лайків” людини у Facebook, щоб визначити її політичні вподобання або навіть колір шкіри. Точність визначення сягає від 85% до вражаючих 95%. Таких показників вдалось досягти завдяки участі професіоналів у галузі психометрики. Розробки Cambridge Analytica використовувались для таргетування політичної реклами Дональда Трампа та для пропаганди виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

Саме несподівані та гучні перемоги Трампа та кампанії Brexit стали передвісниками проблем для Facebook. Хоча ще раніше американські та британські журналісти розслідували активність у політичних кампаніях у Facebook штучних акаунтів, ботів, у тому числі й підозрілу активність таких акаунтів з Російської Федерації.

Але найбільшу проблему створила саме Cambridge Analytica. Компанія виступила з прес-релізом у листопаді 2016 р., одразу після оголошення результатів президентських виборів у США. В релізі виконавчий директор компанії Александер Нікс вихвалявся, що революційний підхід Cambridge Analytica до комунікації на основі даних зіграв важливу роль в екстраординарній перемозі Дональда Трампа. Відповідно, журналісти почали шукати більше інформації. І знайшли: у березні 2018 р. Facebook змушений був визнати, що Cambridge Analytica не видалила дані користувачів та ймовірно використовувала їх під час президентської кампанії Трампа.

Отже, були всі умови для “ідеального шторму”: назва Facebook згадувалась в контекс­ті витоку персональних даних та звинувачень Росії у втручанні в американські вибори через соціальну мережу. Скандал одразу отримав політичне забарвлення, адже складалось враження, що витік даних з Facebook допоміг Cambridge Analytica провести ефективну кампанію для Трампа і саме кампанія в соцмережах зреш­тою стала ключовим фактором перемоги кандидата-респуб­ліканця. Розголос спричинив значне падіння курсу акцій Facebook — за перші два дні скандалу компанія втратила $60 млрд капіталізації. Скандал вплинув на акції інших соціальних мереж: Snap і Twitter теж втратили в ціні. Кульмінацією стали дводенні слухання в Сенаті США, на яких очільнику Facebook Марку Цукербергу довелось відповідати на питання сенаторів.

На сцену виходить Кук

Словесні баталії між Тімом Куком, виконавчим директором Apple, та Марком Цукербергом вже не новина. У вересні 2014 р., наприклад, пан Кук розкритикував бізнес-модель компаній, які заробляють на інтернет-рекламі, збираючи та аналізуючи дані про своїх користувачів. Представляючи політику Apple щодо даних, він написав у відкритому листі: “Кілька років тому користувачі почали усвідомлювати, що якщо онлайн-сервіс безкоштовний, то ви не є споживачем. Ви — продукт. Але ми в Apple вважаємо, що чудовий досвід користування не повинен набуватися за рахунок вашої приватності”.

Тім Кук мав на увазі насамперед Google, але зреагував саме Марк Цукерберг. У своєму інтерв’ю журналу “Time” він прокоментував цю заяву так: “Мене розчаровує те, що люди думають про рекламні бізнес-моделі як про щось, що віддаляє компанію від її споживачів. Я думаю, що це найбільш сміховинна концепція. Ви думаєте, якщо ви платите за продукти Apple, то стаєте ближче до компанії? Якби вони були до вас близькі, зробили б свої продукти набагато дешевшими!”. До речі, журналіст “Time” Лев Гроссман сказав, що це був єдиний момент під час інтерв’ю, коли пан Цукерберг здавався розлюченим.

Програма, яку завантажили 270 тис. користувачів Facebook, змогла отримати доступ до даних 87 млн акаунтів

Звісно, ситуація погіршилась після скандалу з Cambridge Analytica. Під час ток-шоу на MSNBC Тім Кук знову підтвердив, що Apple категорично проти використання особистих даних своїх користувачів для надання рекламних послуг третім сторонам.

Очільник Facebook, у свою чергу, назвав коментар Кука “пустим” та стверджував, що бізнес-модель Facebook — єдиний варіант надати користувачам можливість безкоштовного користування соціальною мережею. “Якщо ви хочете створити сервіс, корисний не лише для багатих, вам потрібно мати щось доступне, — пояснив він. — Ми в Facebook належимо до компаній, які наполегливо працюють, щоб брати з вас менше і надавати безкоштовну послугу, якою може користуватись кожен. Я не думаю, що це якось означає, що ми не дбаємо про людей”.

Але це ще не все. Крім публічної відповіді засновник Facebook вирішив завдати удару по позиціях Apple в себе “вдома”. За даними розслідування “The New York Times”, Марк Цукерберг заборонив топ-менеджменту Facebook користуватись продуктами Apple. Відповідно, їм було рекомендовано перейти на Android. На це звинувачення Facebook відповів достатньо неоднозначно, заявивши: “Ми давно заохочуємо наших співробітників та керівників використовувати Android, тому що це найпопулярніша операційна система у світі”. Тобто компанія не стала прямо спростовувати заборону на Apple.

“Звичайна корумпована корпорація”

Професор Вірджинського університету Сіва Вад’янатан видав книгу “Антисоціальні медіа. Як Facebook роз’єднує нас та підриває демократію”. На його думку, Facebook перетворився з технологічного лідера на “звичайну корумповану корпорацію”. Він має певні підстави для таких заяв, адже через скандал із Cambridge Analytica компанія була змушена поділитись з британськими та американськими парламентарями деякими даними, в тому числі внутрішнім листуванням. Оприлюднення вмісту цих листів стало шоком для багатьох у США і Європі.

Розробник програмного забезпечення продав персональні дані компанії Cambridge Analytica за $800 тис.

Наприклад, стало відомо, що Facebook замовляв матеріали проти Google та Apple, щоб відвернути увагу від власних скандалів з російським втручанням у вибори в США та витоком особистих даних. Розслідування “The New York Times” вказує на десятки замовних статей, в яких ці компанії звинувачують у нечесних бізнес-практиках. Тіма Кука назвали лицеміром за його критику Facebook, а щирість Google поставили під сумнів через позицію компанії щодо законопроекту, що передбачає впровадження відповідальності за онлайн-рекламу секс-послуг. Найбільше вражає, що компанія також замовляла матеріали, в яких критиків Facebook пов’язували з Джорджем Соросом, якого не люблять консерватори з усього світу. Звичайно, Facebook робив це не напряму, а через консалтингову компанію Definers Public Affairs.

Окрім стратегії “відбілювання” себе через нападки на опонентів листування також показало, що Facebook шпигувала за конкурентами та блокувала їхні продукти. Наприклад, Марк Цукерберг особисто схвалив блокування доступу до Facebook API для відеосервісу Vine від Twitter: користувачам Vine закрили можливість підписуватись на своїх друзів з Facebook. А незабаром на Instagram, який належить Facebook, теж з’явилась функція розміщення коротких відео як на Vine.

Через придбану аналітичну компанію Onavo та її сервіс Onavo Protect Facebook збирав дані про програмні продукти, якими найчастіше користувалась людина. Наприклад, завдяки цим даним Facebook спрогнозував розвиток WhatsApp, що, ймовірно, і стало причиною придбання цієї компанії.

Також листи показали, що компанія знала про використання росіянами функції збору даних користувачів через рекламу ще у 2014 р., але нічого не зробила, щоб це зупинити.

Facebook виправдовується, стверджуючи, що листи вирвані з контексту та показують ситуацію лише з одного боку. Проте перелік практик, які застосовував або обговорював Facebook, спричинив велику кризу довіри до соціальних мереж взагалі.

В тіні скандалу

Фактично Facebook став цапом-відбувайлом серед технологічних гігантів. Хоча питання щодо того, як компанії збирають, опрацьовують та монетизують дані користувачів, обговорюється вже давно. Просто історія з Facebook отримала найбільший розголос через політичне забарвлення та масштабність витоку особистих даних.

Незважаючи на те що основ­ним об’єктом для публічних нападів з боку Facebook стала Apple, основний конкурент соц­мережі залишається в тіні. Це компанія Google.

Google давно займається обробкою даних користувачів і використовує отриману аналітику для продажу реклами. Компанія створила низку надпопулярних програм і сервісів, безкоштовних для споживачів. Це власне пошуковий двигун Google, пошта Gmail, операційна система для мобільних пристроїв Android, браузер Chrome та безліч інших. Така широка “екосистема” продуктів дозволяє корпорації отримувати будь-які дані щодо поведінки та зацікавлень користувачів, які можна потім використати для продажу їхньої реклами через ті самі продукти.

Коли користувачі вперше зустрілись з рекламою, яка відповідає результатам їхніх пошуків в мережі, це сприймалось абсолютно нормально. Але з появою мобільних пристроїв на Android відкрилось дещо більш тривожне. Користувачі помітили, що їм пропонують рекламу речей, які вони точно не шукали в інтернеті, але обговорювали з іншими. Виявилось, що Android-пристрої настільки розумні, що записують те, що відбувається навколо. І хоча Google ніколи цього офіційно не приховувала, таке “прослуховування” стало ще одним підтвердженням потужності технологічних гігантів, які мають можливість збирати та обробляти великі дані.

Звичайно, не варто звинувачувати Google та Facebook у намаганні перетворитись на Великого Брата з “1984” Джорджа Орвелла. Компанії створюють високоякісні безкоштовні продукти. І хоча скандали та загальна нервозність інвесторів негативно вплинули на капіталізацію всіх технологічних гігантів (за останні півтора місяця сумарна капіталізація Facebook, Apple, Amazon, Netflix та Google знизилась на $728 млрд), менше користувачів у них не буде. Але очевидно одне: такий потужний скандал привернув увагу парламентів та урядів всього світу до загроз, які створюють великі дані. Та це не призведе до зникнення Facebook. І причина не в доходах від продажу реклами, а в 2,2 млрд людей по всьому світу, які ним користуються. Facebook став занадто важливою частиною життя, щоб скандал змусив їх відмовитись від цієї мережі. Так само і заборони Цукерберга навряд чи вплинуть на Apple.

*За мотивами назви повісті Миколи Гоголя “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”.