HReformation 2018. Боротьба за таланти триває.Топ-10 у номінації “Стратегія в HR”

Знайти і працевлаштувати кваліфікованого робітника — це одне, а от зробити так, щоб він хотів якомога довше працювати саме у вашій компанії — це вже питання правильної та далекоглядної HR-стратегії.

Різні компанії вирішують дане питання по-різному. Хтось надає перевагу матеріальним заохоченням, інші гарантують своїм працівникам найкращий соцпакет, а можна розвивати та покращувати внутрішній клімат та корпоративну етику.

Так чи інакше, все перераховане — це складові стратегії управляння та утримання кадрів. І компанії, які потрапили до цього рейтингу, як ніхто інший знають тонкощі, що гарантують стабільну та здорову кадрову ситуацію на підприємстві.

В “1+1 Медіа” регулярно проводяться семінари, тренінги та майстер-класи, спрямовані на досягнення стратегічних цілей компанії із залученням як власних фахівців, так і національних, і міжнародних експертів у галузі кіно й телебачення, менеджменту, продюсування, створення власного контенту тощо. Таким чином створюються додаткові можливості для розвитку співробітників.

У SoftServe пішли іншим шляхом. Тут керівники пропонують максимально комфортні умови роботи та спеціальні можливості для покращення фізичного стану своїх підлеглих. Чудовий приклад — це безкоштовні офісні спортзали, до яких кожен працівник має доступ, або ж програми корпоративного здоров’я, які також є загальнодоступними.

Андрій Данилюк, директор з розвитку бізнесу кадрового холдингу “АНКОР” в Україні:

— Сучасні реалії українського ринку праці співпадають із загальноєвропейським трендом міграційних процесів. Відтік кадрів з Польщі, Чехії, Литви та інших східноєвропейських країн компенсується міграцією з України, Білорусі, Молдови та інших країн колишнього радянського табору. Цікавість представляють навіть фахівці з незручних з точки зору логістики Грузії та Вірменії. Більшість компаній в Україні, так чи інакше, відчули нестачу кадрів як високої, так і середньої кваліфікації. Навіть на побутовому рівні знайти тямущого електрика чи сантехніка стає проблемою. Значна частина молоді обирає закордонні навчальні заклади, близько 70% планують залишитися в Європі для побудови кар’єри. Держприкордонслужба веде статистику перетину кордону за паспортами, і цифри невтішні: з 2001 р. в Україну не повернулися близько 7,3 млн громадян, а це — понад 15% населення країни.

Боротьба за таланти триває: роботодавці активно утримують власний персонал, індексуючи заробітні плати в середньому на 15-20% щороку, впроваджуючи та адаптуючи надбавки й бонуси, залучають закордонні практики щодо програм лояльності та мотивації, працюючи над власним брендом на ринку праці, та стають дедалі більш проактивними у боротьбі за нових співробітників. Однак багато з них й досі не розуміють, які фактори окрім винагороди є визначальними для українців під час вибору роботи. Перші публічні дані з цього приводу з’являться вже навесні 2019 р., коли Україна долучиться до більш ніж 30 країн глобального дослідження бренда роботодавців Randstad Employer Brand Research.