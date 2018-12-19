HReformation2018. КСВ — це репутація. Топ-10 у номінації “Краща соціальна програма”

Розвиток виробництва, оптимізація витрат та нарощення прибутків, безумовно, є важливими аспектами розбудови будь-якого бізнесу. Але по-справжньому мудрі керівники окрім перерахованих вище вносять до стратегії розвитку свого підприємства ще одну не менш важливу складову—соціальну відповідальність. Репутація та імідж організації та здатність ефективно конкурувати на ринку залежать утому числі від ступеня інтеграції у бізнес-процеси та виробництво соціально відповідальних програм та рішень. Зараз КСВ—це далеко не разові виділення коштів на певні благодійні програми чи акції.Для компаній, які хочуть утримувати першість, ця частина бізнесу перетворюється на повноцінну складову практично кожного етапу роботи підприємства. Благодійні акції та волонтерство—це внесок у розвиток суспільства та хороша репутаціяяк серед споживачів, такі серед партнерів. Відповідальне ставлення до умов праці, освітні програми для робітників та соціальний пакет—це запорука успішності компанії як потенційного роботодавця. Скажімо, керівництво ритейлової мережі “Ашан” заохочує своїх співробітників до участі в заходах, націлених на збір коштів для дітей та молоді, що опинились ускладних життєвих обставинах. Інший приклад—компанія WOG, що обрала основним напрямом своєї благодійної діяльності розвиток кардіологічного лікування в Україні. Вже понад10 років WOG реалізовує власний проект “Дорога до серця”, а також підтримує проект “Пробіг з вірою в серці”, долучаючи до збору коштів автомобілістів—клієнтів мережі.Лариса Брувер, HR-директор компанії “1+1 Медіа”:— Для українських HR-фахівців 2018р. багато в чому був складним. Ринок праці остаточно розвернувся у бік кандидатів та й трудова міграція за кордон вже стала відчутною проблемою. У цій ситуації багато компаній заговорили про employee experience, розуміючи, що звичні базові процеси найму працівників, регулювання винагороди та втримання кадрів потребують еволюційних змін, адже кандидати тепер шукають не лише стабільний прибуток та зрозумілі задачі, а й можливість самореалізації, комфортне середовище, спілкування й визнання. Важливість корпоративних програм соціальної відповідальності зросла. Також варто відзначити актуальністьта популярність програм well-being.Разом з тим цифрове майбутнє вже настало,тожзвична автоматизація тепер не лишевирішує задачі підвищення ефективності процесів, а й стає важливим елементом взаємодії співробітників. Більшість інструментів мають feedback loop, і найуспішніші компанії “збирають”зворотній зв’язок з багатьох джерел. Спираючись на цю інформацію,компанії приймають рішення щодо удосконалення процесів.Варто зазначити, що зі збільшенням швидкості змін у бізнес-середовищі компанії вимушені відходити від підходів “one-size-fits-all”і вже на етапі дизайну процесів інтегрувати в них можливість гнучко й швидко реагувати на потреби бізнесу.