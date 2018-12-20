HReformation 2018. Кадрова кузня: Номінація "Освітня програма"

Знайти професійного, відповідального та мотивованого працівника можна, але такий набір критеріїв значно подовжує пошуки необхідного кандидата.

Проте є інший шлях — інвестувати час та зусилля в самостійну підготовку кваліфікованих працівників, перетворивши цей процес на один з напрямів діяльності компанії. І такі проекти дають результат, дозволяючи компанії ставати кузнею кадрів та значно зміцнювати свою команду.

Освітні програми для персоналу — це вже не новинка. Для постійного розвитку підприємства його колектив необхідно навчати та розвивати. Наприклад, у ДТЕК вже досить давно діє масштабна освітня програма для робітничих кадрів. Причому в компанії розробили декілька програм, що мають різні цілі. Програма “Кадровий резерв” передбачає виявлення перспективних талановитих працівників й їхню підготовку до подальшого призначення на вищі позиції. Програму “Новатор” компанія розробила для усунення всіх видів втрат і покращення виробничих процесів із залученням творчого потенціалу працівників і максимальною орієнтацією на споживача. В ДТЕК навіть є дистанційне навчання — електронні курси для працівників з тих чи інших компетенцій або тематик.

Представництва METRO Cash & Carry у різних країнах пропонують програми та ініціативи, спрямовані на поширення обізнаності в питаннях екологічності всередині компанії та систематичне залучення до такої діяльності своїх працівників.

“Укрпошта” також активно займається навчанням свого персоналу. Через розгалуженість мережі найефективнішим для компанії є дистанційне навчання. Для цього було розроблено спеціальну корпоративну систему дистанційного навчання персоналу, завдяки якій усі оператори поштового зв’язку (а це майже 14 тис. осіб) підвищили кваліфікацію з питань технології, якості надання та впровадження нових поштових послуг.

Впродовж 2015 р. у компанії “Укрпошта” було проведено низку вебінарів на теми “Надання додаткового сервісу “Кур’єрська доставка”, “Зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів”, “Комунікаційна політика підприємства” тощо.

В іншого учасника рейтингу, компанії “Unilever Украї­на”, діє програма Unilever Leadership Internship (ULIP). Це проект для амбітних студентів, які вже готові розвивати свою кар’єру. Стажування проводиться за такими напрямками: маркетинг, продажі, виробництво та управління поставками, фінанси, управління персоналом, дослідження і розробки та IT.

Головною перевагою стажування в Unilever є крос-функціональні ротації. Фактично це можливість пройти п’ять-шість ротацій у різних департаментах тривалістю 3-9 місяців і в кожній з функцій реалізувати конкретний бізнес-проект незалежно від основ­ної обраної функції. Окрім цього є можливість перейняти досвід у бізнес-експертів світового класу та долучитися до глобальної мережі професійних контактів.