HReformation2018. Широкий світогляд: номінація "Найкращий міжнародний досвід"

Ми живемо в епоху глобалізації бізнесу й економіки. Ринки стають масштабнішими, географічне розташування грає значно меншу роль. Фактично українські товаровиробники на власному ринку зараз конкуруютьне між собою, а з європейськими, американськими й китайськими компаніями. Водночас вітчизняний продукт може дуже успішно продаватись в Азії або Європі. Компанії, що стали лідерами у номінації “Кращій міжнародний досвід”, вирізняються тим, що, з одного боку, вміло використовують свою транснаціональність, а з іншого—знають, як знайти підхід та правильні інструменти для ефективної роботи на всіх локальних ринках своєї присутності, зокрема й в Україні. Це важливо, адже, незважаючина процеси глобалізації, що мають місце у світі, кожен регіон все ще має свої культурні, економічні, споживацькі та ресурсні особливості, що треба враховувати. Хороша кадрова політика в міжнародній компанії ґрунтується на зіставленні разноманітних факторів. Компаніям треба, з одного боку, досягати стратегічних бізнес-цілей, а з іншого—задовольняти потреби персоналу вкожному конкретному регіоні: чи то головний ринок збуту, чи то регіон видобутку ресурсів, чи то регіон, де акумульовані виробничі потужності. Міжнародні компанії, що працюють в Україні, впроваджують ефективні практики в галузі управління людськими ресурсами. Наприклад, покращуючи умови праці або розвиваючи молодих фахівців через найрізноманітніші освітні програми. Не рідкість також можливість стажування уголовних офісах компаній у країнах ЄС, що дає безцінний досвід молодим спеціалістам. Скажімо, в Procter & Gamble керівники компанії здійснюють пошук кадрів уколеджах і навчають їх урамках програм підготовки персоналу. Керівники також виступають в якостінаставників і тренерів, допомагаючи молодим менеджерам розвивати навички управління великими підприємствами йорганізаціями. Працівникам забезпечується можливість розвитку технічних, функціональних і лідерських вмінь. Деякі програми впроваджуються на основних етапах кар’єри, наприклад коли працівник починає управляти своїми підлеглими.Цікавим є кейс Carlsberg Ukraine. Компанія піклується про своїх працівників урамках програми “Чотири нулі”, одна з частин якої передбачає максимальну безпеку всіх, хто працює на виробництві. Керівники проходять спеціальну навчальну програму з охорони здоров’я та техніки безпеки, в ходіякої вчаться розуміти, відзначати та стимулювати безпечну поведінку, якої працівникам треба досягти на робочому місці.А от у“Mars Україна”в рамках програми Leadership Development Program проводиться навчання талановитих молодих спеціалістів, що передбачає унікальний досвід роботи в міжнародних проектах, відрядження та тренінги. Це дозволяє молодим кадрам зрозуміти, як працює глобальний бізнес,та створити свій професійний стиль.