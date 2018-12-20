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Четвер, 20 грудня 2018 15:22
Підробний захист — як фальсифіковані пестициди захопили український ринок
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Автор:
Наталія Шевченко
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Рубрика:
Бізнес
Теги
агросектор
агробізнес
бізнес
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