HReformation 2018. Антикрихкі: сильний топ-менеджмент України

У 2014р. професор Гарвардської школи бізнесу Борис Гройсберг написав для “Harvard Business Review” статтю “7 головних якостей хорошого керівника”. Середних були: лідерські якості, стратегічне мислення, технічні й технологічні навички, уміння вибудовувати відносини і створювати команду, уміння подати себе, управління змінами та чесність. Минуло чотирироки, а вимоги до керівників не змінилися. Головним критерієм у номінації “Сильний топ-менеджмент” була наявність сильного топ-менеджера або команди управлінців, з якими хотіли б працювати пошукачі.

Топ-10 відкриває компанія “великої четвірки” Deloitte. У квітні компанія пережила зміни в складі партнерів та топ-менеджерів, а до приходу нової команди створили напрямок “Комплексна трансформація бізнесу”. Керуючий партнер компанії Андрій Булах неодноразово розповідав про нові запровадження в компанії, зокрема про медитацію на робочому місці, відмову від формального дрес-коду і гнучкий графік.

Наступну компанію знають не лише за рекламою 8-го березня, але й через креативних менеджерів, які можуть утнути “День самоврядування”. Кілька місяців тому топ-менеджмент мережі COMFY вийшов до “простого народу”, занурився в процеси магазину та працював як лінійний персонал. Зранку магазини відкривалися з криками генерального директора мережі COMFY Ігоря Хижняка: “Ну що, готові, офісні щури?”. За таку відкритість топ-менеджменту COMFY виборола 9-те місце.

Щаблем вище піднімаються управлінці “METРO Кеш енд КеріУкраїна”. У цій компанії 77% керівників призначаються з внутрішніх резервів, тут щороку співробітники отримують призначення в головному офісі та інших країнах присутності METRO. У першому розділі звіту Global Human Capital Trends 2018 нашого номінанта Deloitte ми прочитали простий, чіткий та зрозумілий заклик: лідери компаній повинні частіше виходити з власних кабінетів та більше співпрацювати один з одним. Цим точно може похизуватися група компаній Ukrlandfarming, де кожен співробітник бачить, чим займається генеральний директор. Прозорий бізнес—і маєте 7-ме місце в рейтингу.

Почесне шосте місце посідає “Nestle Україна”, генеральний директор якої Ансгар Борнеманн має ґрунтовний досвід роботи у міжнародних корпораціях та призначений на цю посаду в квітні 2015р. За час свого правління обсяг продажів компанії досяг 7 млрд грн, а експорт торік зріс на 10%. Такі результати може показати компанія з сильним топ-менеджментом.

Замикає першу п’ятірку “Нова Пошта”, що розширила склад своєї наглядової ради та ввела нову управлінську посаду—директора з корпоративної культури, яку обійняв російський бізнес-консультант Костянтин Харський.

Четверте місце рейтингу посідають компанія “Датагруп” та її СЕО Михайло Шелемба. Проте, що зробило компанію настільки сильною серед операторів зв’язку, ви зможете прочитати в інтерв’ю з паном Шелембою.

Для наступного номінанта поточний рік був доволі важким: всередині липня з компанії “Київстар” пішов Петро Чернишов. Попри зміну топ-менеджменту, компанії вдалося вистояти та побудувати бренд роботодавця з чіткою таргетованою стратегією EVP (EmployerValueProposition).

Про компанію, що посіла 2-ге місце, голосніше говорять її результати. Вона стала переможцем Effie Awards Ukraine 2018 в номінації “Найефективніший бренд” та “Рекламодавець”. Ідеться про “1+1 Медіа”. “Золото” нашого рейтингу виборола “Укрпошта”, чий генеральний директор Ігор Смілянський заявив про антикризовий план та впровадив низку нововведень у компанії.