HReformation2018. Батл за майбутнє ринку праці. Номінація "Інновація в HR"

Згадайте, яким був рекрутинг минулого: кадрові агентства, журнали та газети з пропозиціями щодо працевлаштування, вузькопрофільні видання, особисті зв’язки. А зараз зробив пост, запустив таргетовану рекламу у Facebook— і пішли потенційні кандидати. Технології значно полегшили життя рекрутерів та HR: збільшилась кількість рекрутингових інструментів, полегшились комунікація та залучення працівників. Ми маємо безліч каналів комунікацій та платформ для просування бренду роботодавця чи рекрутингу. Інновації стали не каменем спотикання, а якісним помічником кожної компанії.Прогнозується, що сектор глобального управління людськими ресурсами (HRM) досягне $30млрд до 2025р. Інакше кажучи, бізнес, який створює інноваційні рішення в галузі HR, процвітатиме. У номінації “Інновації в HR” основним критерієм журі було найкраще інноваційне рішення на ринку праці. Ми розповімо про інноваційні проекти компаній, які запам’яталися редакції та вартують вашої уваги. Влітку поточного року команда компанії Deloitte представила чат-бота під назвою “D.TalCa”, що підбирає та пропонує вакансію, що найбільше підходить кандидату. Але щоб кандидат дійшов до чат-бота, роботодавцям треба добряче попрацювати над брендом роботодавця. Перше і найпростіше, що компанія може зробити,— створити кар’єрну сторінку на своєму сайті. Тут можна розповісти про свої цінності, місію, актуальні новини для кандидатів, дати їм поради для проходження співбесіди у вашу компанію. “METРO Кеш енд Кері Україна” змогла перетворити монотонну кар’єрну сторінку на фанову комунікаційну платформу “Дас Іст Робота в METRO”, де публікують вакансії, новини та статті про компанію. Анна Толмачова, керівник управління по роботі з талантами “METРO Кеш енд Кері Україна”, розпо-віла про інноваційні рішення: “Наша HR-команда зібрала яскравих фахівців, що принесли в МЕТRО досвід з найрізноманітніших сфер: IT, FMCG, Pharma, Telecom, Media, металургія тощо. Ми побудували внутрішню школу експертизи HR на базі моделі компетенцій SHRM, створили платформи обміну знаннями та досвідом. Унас працюють фахівці, сертифіковані у SHRM та у СIPD”. У свою чергу, команда експертів Академії ДТЕК активно впроваджує в HR-процеси прогресивні інструменти. Директор зі сталого розвитку ДТЕК Олександр Кучеренко описав нові інструменти: “Новий для нашого підприємства інструмент, розроблений ІТ-командою Академії 2018р.,— Real Time Feedback, що кардинально змінює процес оцінки співробітни-ків: відтепер не лише керівники, а й колеги оцінюють один одно-го. HR-аналітика— це інструмент, який ми використовуємо для вирішення першочергових завдань бізнесу, щоб прогнозувати майбутнє та обирати найефективніші підходи. Ця модель дозволяє з точністю до 75% виявити портрет порушника охорони праці. Також ми запустили VR-навчання для співробітників робітничих спеціальностей. Це новий інструмент, що дозволяє новачкам візуально ознайомитися з інтерфейсами пристроїв на тих ділянках, куди вони не мають доступу з огляду на техніку безпеки. Формат повної реалістичності обладнання підвищує залученість й ефективність навчання”.Один з лідерів номінації, компанія SoftServe, автоматизувала HR-процеси за допомогою систем власної розробки: кар’єрна карта, прогнозування зміни посад, прогноз потенційних звільнень. Команда компанії брала участь у впровадженні глобальних HR-систем Workday, Peakon, Workplace. Переможцем стала компанія EPAM Ukraine, яка перезапустила освітню онлайн платформу Learn, яка є основним джерелом знань для програмістів, що співпрацюють з компанією. Вона містить понад 7000 курсів зовнішніх ресурсівта більше 580 внутрішніх програм та тренінгів. Наразі платформа стала Learn 2.0, що використовує технології машинного навчання (ML- machine learning) з персоналізованим контентом: він враховує задачі, очікування та вимоги до навчання. Ніна Васильова, комунікаційний директор EPAM Ukraine поділилася успіхами: “З’явився новий додатковий функціонал у внутрішній платформи обліку співробітників – Telescope, яка була розроблена у 2010 році. За своїм змістом це база, яка містить інформацію про тисячі спеціалістів, з якими компанія співпрацює по усьому світу. Її унікальність полягає в тому, що в одномі місці зібрана вся інформація та повний профайл про людину, також вона передбачає пошук за ключовими технічними термінами й географічному розташуванню. Вона складається з понад 30 модульних додатків. Завдяки технології штучного інтелекту (AI – artificial intelligence) вже з цього року платформа TelescopeAI забезпечує огляд 360 градусів усіх операцій із співробітником, аналізує продуктивність та пропонує інструменти щодо підвищення ефективності спеціалістів, також прогнозує ймовірність зупинки співробітництва із компанією. TelescopeAI дозволяє швидше приймати рішення щодо потенціалу, завантаження та можливостей залучення програмістів на проекти. Цю внутрішню розробку EPAM пропонує своїм партнерам та іншим бізнесам, що дозволить максимально оцифрувати роботу із персоналом”.

Текст: Ольга Пташка