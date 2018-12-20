Як знайти персональний підхід до висококласних фахівців

Успіх компанії формують кілька важливих складових, серед яких ключовою є наявність кваліфікованого й мотивованого персоналу. БІЗНЕС розкаже, як створити привабливі умови праці та перемогти у глобальній боротьбі за таланти

Залучення висококласних фахівців завжди було предметом конкурентної боротьби між компаніями. Зараз значення цього чинника істотно зросло, а утримування кваліфікованого персоналу стало критично важливим завданням. І проблема полягає зовсім не в обмеженості ресурсів — сучасному фахівцю потрібно більше, ніж висока зарплата та перспектива кар’єрного зростання.

Глобальний рівень безробіття продовжує знижуватися, і персонал стає все вибагливішим у своєму виборі місця роботи. За даними дослідження 2018 Deloitte Global Millennial Survey, 43% молодих фахівців затримуються на одному місці роботи не більше двох років і лише 28% працюють в одній компанії понад п’ять років. У Бюро статистики праці США стверджують, що у травні поточного року місце роботи змінили 2,4% фахівців, що стало найвищим показником за останні 17 років.

Текучість персоналу дорого коштує бізнесу. Через неї середній роботодавець втрачає 21% зарплатного фонду. Лише американським компаніям відтік фахівців обходиться щорічно у $160 млрд.

Секрети привабливості

У сучасних умовах головною цільовою групою для роботодавців є молодь. За даними “The Financial Times”, 1,8 млрд жителів планети належать саме до цієї вікової групи (22-37 років). 90% з них мешкають у країнах з економікою, що розвивається. До 2025 р. вони володітимуть фінансовими ресурсами у розмірі $24 трлн, а обсяг їхніх витрат впродовж 2016-2021 рр. збільшиться на 17%. 2020 р. 35% глобальної робочої сили буде представлено саме молоддю.

Для залучення молодих фахівців необхідно точно розуміти їхні цінності та пріоритети. За даними проекту 2018 Millennial RepTrak, 87% молоді вірить, що успішна діяльність компаній не обмежується лише фінансовими показниками, 86% зацікавлені у соціальному інвестуванні та вважають важливим фактором отримання гідної оплати праці. Стільки ж респондентів готові на скорочення зарплати, якщо компанія розділяє їхні цінності.

Майже половина молоді переконана, що глобальне потепління та погіршення екології — головні світові проблеми. А 31% визначає свої політичні погляди як соціалістичні або соціал-демократичні.

Стати привабливим для молодих талантів допоможе дотримання кількох важливих правил: прихильність до прозорості у веденні бізнесу, відсутність жорсткої ієрархії, заохочення інноваційного тимбілдингу, висока активність у вирішенні соціальних завдань, а також прагнення до благополуччя персоналу.

Згідно з підсумками глобального дослідження 2018 EоC RepTrak, проведеного Reputation Institute, до Топ-10 кращих роботодавців увійшли Google, Microsoft, The Walt Disney Company, Canon, LEGO, Bosch, 3М, BMW Group, Intel та Netflix.

Найпривабливішими для фахівців є виробництво споживчих товарів, технологічний сектор та інформаційна галузь. Набагато менше прагнуть працювати в енергетичній галузі та фінансовому секторі.

За даними іншого щорічного дослідження, проведеного авторитетним виданням “Forbes”, цьогоріч звання найкращого роботодавця підтвердила корпорація Alphabet, до якої входить компанія Google.

Alphabet є місцем роботи для 80 тис. працівників. За словами колишнього директора з персоналу Google Ласло Бока, щотижня компанія отримує близько 50 тис. резюме, більшість з яких відсіваються на першому етапі розгляду.

Також серед лідерів рейтингу “Forbes” опинилися Microsoft та Apple. У першу десятку кращих керівників потрапили й The Walt Disney Company, Amazon (обидві — США), CNOOC (Гонконг), Daimler (Німеччина), Kasikornbank (Таїланд), Celgene Corporation (США) та BMW Group (Німеччина).

Бажання працювати у конкретній компанії нерозривно пов’язане з рівнем корпоративної репутації, який формує підтримуючу поведінку з боку зацікавлених груп. Готовність працювати у конкретній організації поряд з бажанням купувати продукцію, схильністю радити послуги компанії знайомим, прагненням інвестувати в неї — одне з головних проявів підтримуючої поведінки. За даними експертів, кожен з цих показників у провідних роботодавців на 10-12% вищий, ніж в інших компаній.

За даними 2018 EоC RepTrak, бажання працювати у конкретній організації формується на підставі низки характеристик, а саме високій якості продукції та її значної цінності, позитивному впливі на суспільство, прагненні забезпечити добробут персоналу, етичній поведінці, турботі про навколишнє середовище, першості на ринку і великих перспективах, наявності авторитетного лідера і прагненні до інновацій.

Провідним чинником, який впливає на формування репутації привабливого роботодавця, є відповідальна поведінка (36,4%). Вплив перспектив сталого розвитку складає 35,5%. Останнім, але не менш важливим показником, є характеристика продукції (28%). При цьому оцінка, виставлена респондентами провідним компаніям як роботодавцям, демонструє протилежні показники. Найбільших успіхів бізнесу вдалося досягти у напрямку характеристик продукції (71,5 бала). Дещо менше балів отримала перспектива сталого розвитку (68,4). І лише у 63,5 бала було оцінено найважливіший показник — відповідальну поведінку.

Велике значення для формування привабливості для кваліфікованих фахівців має наявність міцного бренда. А регулярні комунікації із зацікавленими групами повинні відповідати ціннісним пріоритетам стейкхолдерів. В епоху Репутаційної економіки те, хто ви і як досягаєте результату, часто важливіше за сам продукт.

Чималі шанси стати бажаним місцем роботи мають компанії, очолювані публічними особами. Разом з тим лише 10% респондентів знають керівників провідних компаній.

Наведемо ще кілька висновків дослідження 2018 EоC RepTrak, що дозволять компаніям стати найкращими роботодавцями:

Демонструйте приклади відповідальної поведінки та значних перспектив компанії у майбутньому — це принесе позитивний результат.

Розширюйте рамок відповідальної поведінки — це хороша можливість підвищити привабливість компанії.

Передавайте важливу інформацію про компанію як існуючим, так і потенційним співробітникам.

Створюйте образ прогресивної організації з “турботливої” корпоративною культурою робить компанію привабливішим роботодавцем.

Публічна підтримка лідером компанії її цінностей і прагнень також створює позитивний образ в очах кваліфікованих фахівців.

Соціальний контекст

Однією з найпоширеніших форм участі бізнесу у соціальних проектах і потужним інструментом залучення цінного персоналу є волонтерство. Одна з його головних переваг — формування міцної корпоративної культури. Спільне виконання завдань, спрямованих на поліпшення якості життя суспільства, об’єднує колектив, підвищує мотивацію та лояльність по відношенню до роботодавця, а також професійний рівень добровольців.

Правильно організована волонтерська програма може також сприяти розвитку лідерських якостей у співробітників компанії, легшій адаптації нових кадрів, успішному залученню талановитих фахівців.

86% працівників, які беруть участь у волонтерських проектах, переконані, що їхня компанія є соціально відповідальною. З огляду на те, що 71% працівників не мають почуття повної реалізації на робочому місці (Gallup), впровадження подібних програм набуває додаткового сенсу.

Згідно з дослідженням Deloitte Impact Survey 92% працівників-волонтерів стверджують, що їхня активність допомогла отримати нові навички та зміцнити лідерські якості, 85% змогли значно розвинути свої комунікаційні здібності, 88% — розвинути нові риси характеру.

Одним з лідерів у напрямку корпоративної соціальної активності є Starbucks, Inc. Знаменита мережа кав’ярень допомагає споживачам і співробітникам налагоджувати зв’язок з різними волонтерськими організаціями в усьому світі. Також компанія надає фінансову підтримку волонтерам, які працюють у некомерційних організаціях.

Всесвітню популярність отримав глобальний захід The Walt Disney Company VoluntEARS Day, у рамках якого всі співробітники компанії у визначений день виїжджають до дитячих будинків, де облаштовують територію, роблять ремонт приміщень, грають з дітьми і дарують їм подарунки. 2016 р. волонтери витратили 543 тис. годин на реалізацію цих заходів.

Один зі світових лідерів у галузі надання аудиторських послуг KPMG торік виділив понад $105 млн на проекти неприбуткових організацій, а його співробітники витратили 500 тис. годин на участь у соціальних проектах.

Значний досвід у створенні привабливих умов праці має велика логістична компанія FedEx, яка протягом 12 років 11 разів посідала провідні місця у рейтингу кращих роботодавців. На думку віце-президента компанії Джуді Едж, уся справа в ефективності їхньої концепції управління “Люди — Послуги — Дохід”, яка реалізується в зазначеній послідовності з першого дня існування бізнесу.

Ось шість правил, які допомогли FedEx стати бажаним місцем роботи:

Ставте людей на перше місце!

Діліться інформацією і слухайте!

Підтримуйте баланс між роботою і позаробочим життям співробітників!

Підтримуйте ініціативу і розвивайте талант!

Допомагайте суспільству!

Не забувайте заохочувати і нагороджувати!

Головний актив

Нерідко гостра боротьба за талановитих фахівців отримує великий резонанс. У червні поточного року компанія Paysa, яка займається збором та аналізом інформації про заробітну плату, оприлюднила дані про “хедхантинг” провідних компаній. Одним з лідерів у переманюванні цінних кадрів у конкурентів стала Amazon. Найбільше фахівців було залучено з компанії Microsoft.

Згідно з наведеними даними у період між 2015 р. і 2017 р. дітище Джеффа Безоса залучило під свої прапори не менше 30 директорів підрозділів і представників вищого керівництва відомого виробника програмного забезпечення. Крім того, п’ять керівників втратив Google, по два “топи” — Apple і eBay. Встояти перед Amazon змогли представники Facebook, Walmart і Netflix.

Досягти бажаного результату інтернет-гіганту дозволила низка вагомих факторів. Першим з них є значне підвищення посад запрошених фахівців. Деякі керівники підрозділів і напрямків компанії Microsoft при переході до Amazon отримували посади віце-президентів і переходили у підпорядкування найвищого керівництва інтернет-гіганта.

Не останню роль зіграв і розмір винагороди. Згідно з результатами внутрішнього дослідження, проведеного у Microsoft, кількість співробітників, які вважають свою винагороду конкурентною, зменшується впродовж трьох років. Також скоротилася кількість фахівців, переконаних, що їхня зарплата відповідає досягнутим результатам.

Водночас, за даними дослідження сервісу Blind, Amazon пропонує надзвичайно щедрі бонуси найширшому колу фахівців, які переходять з інших компаній. Іноді розмір винагороди досягає $100 тис.

Подібну активність Amazon на ринку кадрів легко зрозуміти. Інтенсивний розвиток компанії вимагає оперативного закриття нових вакансій. Протягом 2015-2017 рр. кількість старших менеджерів тут подвоїлася, сягнувши 577 тис. осіб. У цей же період капіталізація глобального лідера електронної торгівлі збільшилася на 430%, що також спрощує залучення цінних професіоналів.

Легендарним єднанням персоналу завжди відрізнявся відомий виробник кондитерської продукції Ferrero. Успіх компанії формували кілька складових: ефективна модель управління, повне взаєморозуміння між власниками компанії, висока вибірковість в обранні партнерів, постійна відповідність смакам споживачів та висока якість продукції.

Але найголовнішою цінністю компанії є її персонал. Співробітники, настільки віддані своїй справі, що готові заради неї йти на неймовірні вчинки. Саме з їхньою допомогою вдалося відновити першу фабрику компанії у 1949 р.

1983 р. було створено “Фонд П’єри, П’єтро і Джованні Ферреро”, метою якого є турбота про колишніх та нинішніх співробітників компанії. За кошти організації у м.Альба було споруджено селище для робітників, відремонтовано центр міста і побудовано клуб для дозвілля, де можна не лише культурно збагачуватися, а й безкоштовно харчуватися двічі на день. Пропрацювавши в компанії 25 років і вийшовши на пенсію, співробітники автоматично і пожиттєво стають учасниками спеціальної програми фонду.

Багаторічний віце-президент Ferrero Франческо Паоло Фульчі називає роки, проведені у компанії, не інакше як “солодким життям”, а час роботи з її засновником Мікеле Ферреро — одним з найяскравіших періодів свого життя.

Завоювання й утримання звання найбажанішого місця роботи вимагають великих зусиль. Спочивання на лаврах та втрата зв’язку з реальністю можуть дорого обійтися навіть найавторитетнішим роботодавцям. Цього року тисячі європейських працівників логістичних центрів Amazon відзначили “Чорну п’ятницю” акціями протестів, вимагаючи поліпшення умов праці. Зараз рівень початкової зарплати в представництвах компанії у Німеччині становить €10,78 за годину. Після двох років роботи співробітник може розраховувати на €2397 на місяць.

Відсутність належної уваги до формування корпоративної культури стала однією з головних причин тривалої репутаційної кризи в компанії Uber. Ігнорування проблеми сексуальних домагань сприяло критичному зниженню довіри персоналу й відтоку кваліфікованих кадрів. За даними “The New York Times”, у компанії постійно виникали кричущі порушення трудової дисципліни, включно з вживанням співробітниками героїну та ігноруванням дій менеджерів, неодноразово обвинувачених у домаганнях до підлеглих.

Внаслідок публічного скандалу своїх посад позбулися понад 20 менеджерів, деякі з яких були представниками вищого керівництва. Замість того щоб оперативно розібратися у ситуації та прийняти адекватні рішення, деякі топ-менеджери почали обговорювати можливість компрометації журналістів, які зробили непривабливі факти життя компанії надбанням громадськості.

Результатом цих та інших резонансних подій стала глибока репутаційна криза та втрата довіри основних груп стейкхолдерів. Лише у лютому минулого року одні інвестори встигли публічно заявити про бездіяльність керівництва Uber, а інші в особі IT-гіганта Google — звинуватити його у крадіжці технологій.

Не оминули проблеми з персоналом й лідера рейтингу найкращих роботодавців. На початку листопада понад 20 тис. співробітників Google в усьому світі провели акцію протесту через ставлення корпорації до ситуації з сексуальними домаганнями на роботі. Протестанти, зокрема, були незадоволені занадто м’якою реакцією компанії на звинувачення топ-менеджерів у неналежній поведінці.

На відміну від Uber, керівництво Google доклало зусиль для оперативного реагування на протест своїх співробітників. Генеральний директор Сундар Пічаї підтримав акції протесту та закликав змінити підходи до оцінки дій топ-менеджерів компанії. Протягом двох років Google вже звільнив 48 співробітників через звинувачення у сексуальних домаганнях, 13 з них обіймали високі посади у керівництві.

За даними Reputation Institute, про акції співробітників Google дізналися 34,7% загальної інформованої аудиторії. Результатом стало зниження рівня корпоративної репутації компанії на 12,9 бала (RepTrak).

Важливо пам’ятати, що жодна компанія не може досягти успіху без підтримки своїх працівників. Залежно від створюваних умов вони можуть стати або відданими однодумцями і посланниками бренда, або невмотивованими виконавцями і джерелами негативної інформації про своє місце роботи. Фундаментом для побудови довірчих відносин зі співробітниками мають бути постійні комунікації, розуміння потреб персоналу та їхня реалізація.