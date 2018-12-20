Божевільний світ 2030: що мають знати роботодавці про ринок праці майбутнього?

Ми живемо у VUCA-світі. Це акронім англійських слів volatility (нестабільність), uncertainty (невизначеність), complexity (складність) і ambiguity (неоднозначність), а по суті — “Божевільний світ”! Штучний інтелект, технології, автоматизація та роботизація… На секунду відволікся — і втратив контроль. Культура перетворилася на префігуративну, в якій не лише діти вчаться в батьків, а й батькам доводиться вчитись у своїх дітей.

Головне питання, яке турбує суспільство: чи замінить штучний інтелект людську працю? За даними опитування компанії PwC, зараз 37% респондентів турбуються за свої робочі місця в зв’язку з автоматизацією (для порівняння: 2014 р. цей показник складав 33%).

Проте не поспішайте дивитись фільми про роботів та шукати рішення для знищення штучного інтелекту.

Світовий банк у звіті про розвиток 2019 р. зазначив, що нові технології хоч і замінюють поточну рутинну роботу, проте за 1999-2016 рр. завдяки їм у Європі було створено понад 23 млн робочих місць. Ми ж не почали знищувати машини, які в період промислової революції механізували сільгоспвироб­ництво, ми навчилися управляти змінами.

Глобальний інститут майбутнього пророкує співпрацю штучного та людського інтелекту. Люди не матимуть війни чи конфронтації — люди взаємодіятимуть. Доктор Джеймс Кантон, футурист Інституту, пише про спільну еволюцію людей та AI: “Хоч я визнаю, що робота змінюватиметься і що AI може замінити людські робочі місця, але я бачу більше нових робочих місць та нових галузей. Співпраця AI та людей є ймовірнішою, і робочі місця майбутнього посилюватимуться шляхом коеволюції людей та розумних машин. Ми повинні бути пильними і розробити це майбутнє для покращення людства та нашої цивілізації. Нова кар’єра в інженерії роботів, машинне навчання, нейронний мережевий маркетинг та інші технології можуть призвести до пожвавлення світової економіки”. Доктор Кантон нагадує, що використання смартфонів, планшетів та інших портативних електронних пристроїв спричиняє зміну споживчих інтересів, відповідно, відкриває більше можливостей будувати кар’єру в розробці мобільних додатків та дизайні віртуальної реальності.

Які найвищі технологічні тенденції пов’язані з майбутнім нашої праці? Глобальний інститут майбутнього визначає ключові: інтернет речей, 5G, 3D-виготовлення, великі масиви даних, робототехніка, віртуальна реальність та AI. Квантові обчислення також стануть новою тенденцією. З’являтимуться численні нові та проривні бізнес-моделі та класи активів, які створять нові економічні реалії. Також з’являться нові ринки, пов’язані з освоєнням космосу та процесами зміни клімату.

Конкурентні ринки

Завдяки технологіям фізична присутність вже не є обов’язковою умовою ведення бізнесу, особливо в цифровій економіці, де є нематеріальні товари. Збільшиться кількість стартапів, що означатиме загострення конкуренції у тому числі й на ринку праці. Світовий банк бачить більшу ймовірність того, що деякі підприємства-початківці швидко зростатимуть, створюючи нові робочі місця.

БІЗНЕС запитав в Оксани Семенюк, CEO компанії Changers, яка займається консультаціями з лідерства та управління персоналом, про компетенції та менеджмент майбутнього. “Основ­ні навички, що мають бути у людей, — це здатність постійно вчитися, дивитися за трендами, дуже чітко розуміти себе, свої цінності та постійно ставити нову планку в розвит­ку навичок. Звісно, управління стане гнучкішим. Менеджером буде людина, яка вміє слухати, яка не боятиметься експериментувати, яка зможе вести за собою людей і яка вміє сформувати смисли для інших людей”, — вважає пані Семенюк.

Робоча сила

У часи таких мінливих вимог компанії мають зосередитися на створенні робочої сили з належними навичками. Це буде викликом для суспільства в цілому, адже потрібно буде побудувати “навчальну економіку” та йти в ногу з інноваціями.

У дослідженні “Автоматизація навичок і майбутнє робочої сили” McKinsey Global Institute наводить п’ять типів заходів, яких компанії мають вжити для створення робочої сили майбутнього: перепідготовка, передислокація, найман­ня, договір і звільнення. Перепідготовка передбачає підвищення кваліфікації діючих працівників шляхом навчання їх новим технологічним навич­кам.

Передислокація спрямована на те, щоб компанії “переміщували” працівників з певними навичками навколо фірми, розширюючи таким чином їхні кордони.

За 1999-2016 рр. завдяки новим технологіям в Європі було створено понад 23 млн робочих місць

Одним з варіантів найму майбутнього є рекрутинг окремих осіб або цілих груп людей з необхідним набором навичок.

Суть іншого варіанту (контракту) полягає в тому, щоб залучати ресурси поза організацією, наприклад шляхом найму підрядників, фрілансерів або тимчасових працівників з кадрових агентств. Компанії формуватимуть стратегічне партнерство або передаватимуть цілі функції на аутсорсинг.

Звільнення працівників може знадобитися в галузях, які не зростають і в яких автоматизація може замінити працю людини. Часто це досягається шляхом зменшення найму або “заморожування” цього процесу. Водночас продовжується нормальний вихід працівників на пенсію та скорочення робочого часу деяких співробітників.

Стратегією для компаній має стати співпраця ВНЗ та бізнесу, і технології сприяють цій спів­праці. Віртуальні та дистанційні програми, відкриті онлайн-курси дешевші, ніж класичні особисті курси.

Уряд України 19 вересня 2018 р. затвердив Концепцію дуальної освіти, що поєднує нав­чання у закладах освіти із навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації.

До 2030 р. компаніям потрібно виховати у співробітників підприємницький дух, ініціативність, лідерство, здатність управляти іншими. McKinsey Global Institute у своєму дослід­женні наголошує, що попит на вищі пізнавальні навички, такі як творчість, критичне мислення, прийняття рішень і комплекс­на обробка інформації, зростатиме до 2030 р. і збільшить­ся на 19% у США і на 14% — в Європі.

PwC у власному дослідженні майбутнього ринку праці згадує про можливі чотири сценарії розвитку робочого середовища до 2030 р., на формування якого впливатимуть влада і суспільні настрої. Влада може як заохочувати, так і стримувати розвиток великого бізнесу або стартапів.

Майбутнє ринку праці

БІЗНЕСу прокоментував експерт напрямку “Освіта” Українського інституту майбутнього Микола Скиба: “До 2030 р. прогнозується збільшення кількості фрілансерів — внаслідок автоматизації потрібно буде перевчатися. Оскільки система освіти змінюється повільно, підвищиться попит на неформальну освіту, яка стане самостійним сектором”.

Текст: Ольга Пташка