Український ринок фрілансу завойовує світ

Дослідження вказують на зростання ринку фрілансу як у світі, так і в Україні

Cвітовий ринок фрі­лансу росте разом з попитом на віддалену роботу. Про це свідчать результати дослідження компанії Payoneer, в ході якого було опитано 21 тис. спеціалістів зі 170 країн.

Було виявлено, що фрілансерами є понад третина населення США. 2015 р. близько 53,7 млн американців працювали позаштатно, 2016 р. — 55 млн, а 2017 р. їхня кількість досягла 57,3 млн. Це 36% працюючого населення країни.

За версією Payoneer, США залишаються найцікавішим ринком віддаленої роботи. 2015 р. на клієнтів з цієї країни працювали 37% фрілансерів, а зараз — вже 68%. Справа в тому, що в середньому фрілансери, що працюють на американський ринок, отримують $60 за годину. Це втричі більше, ніж у штатних працівників аналогічних спеціальностей.

Взагалі опитування показало, що середня погодинна ставка на світовому ринку становить $19, мінімальна ставка — $3, а максимальна — $100. Найбільше отримують юристи — $30 за годину. Послуги дизайнерів, контент-менеджерів і маркетологів оцінюють у $19-21 за годину, IT-спеціалістів — у $22.

Згідно з дослідженням більше половини фрілансерів працюють не менше 30 годин на тиждень, маючи не більше трьох проектів одночасно. Близько 10% працюють більш ніж 60 годин, працюючи одночасно над сімома і більше замовленнями.

Станом на 2018 р. можна констатувати, що біржі фрілансу перетворилися на міжнародні клієнтські бази, де знаходять роботу 73% усіх фрілансерів. Також виросла роль соціальних мереж. 2015 р. через професійні онлайн-мережі роботу шукали лише 8% фрілансерів, наразі цей показник сягнув 38%. Раніше для пошуку роботи використовували LinkedIn, а зараз все частіше обирають Facebook.

Україна не лише не відстає від світових тенденцій, але й є одним з лідерів з фрілансу. За даними з різних джерел, 2013-2017 рр. Україна посіла перше місце в Європі і четверте в світі за обсягами зайнятості на цифрових платформах. Якщо 2011 р. кількість фрілансерів в Україні становила приблизно 9 тис. осіб, то 2016 р. — вже 60 тис.

Справа в тому, що наша держава має велику кількість кваліфікованої робочої сили, але розміри оплати праці та рівень життя залишають бажати кращого. Внутрішній попит на певні професії також замалий. Все це спонукає українців шукати роботу на спеціальних фріланс-сервісах. Ці платформи виступають онлайн-посередниками між попитом і пропозицією на ринку праці. Найпопулярнішими в Україні є Upwork.com, Kabanchik.ua, Freelancehunt.com та Freelance.ua.

2015 р. через професійні онлайн-мережі роботу шукали лише 8% фрілансерів, наразі — 38%

Збільшення кількості фрілансерів обумовлене також комплексом політичних та економічних криз, що мали місце впродовж останніх чотирьох років. Люди почали активно шукати стабільніші ринки праці та роботодавців, що забезпечують винагороду у стабільніший валюті.

Ключовим моментом стало і прийняття Закону #4496, який усунув адміністративні бар’єри для експорту послуг та спростив легальну процедуру ведення бізнесу для фріланс-підприємців.

2017 р. на замовлення Міжнародної організації праці було проведено дослідження українських працівників цифрових платформ. Було виявлено, що українські фрілансери є відносно молодими і мають високий рівень освіти. За даними дослід­ження, 55% респондентів мають вищу освіту, а в 2% є кандидатський ступінь. 25% опитаних вважають роботу через цифрові платформи своїм основним джерелом прибутку. 33,8% респондентів працюють на українського замовника, тоді як інші — повністю або частково на закордонних клієнтів.

Згідно з результатами дослід­ження українські онлайн-працівники здебільшого задоволені своєю роботою. Серед позитивних моментів фрілансери назвали доступ до більшого ринку замовлень, кращу оплату праці (у порівняні з офісною роботою) та більш гнучкий робочий графік.

В цілому, розвиток фрілансу в Україні моє позитивний ефект як для самих онлайн-працівників, так і для країни загалом, оскільки в державі зменшується рівень безробіття та збільшуються валютні надходження. Серед проблем залишається недосконалість законодавчої бази, що призводить до відсутності реєстрації та в подальшому — до несплати податків. Тому наступного року державі варто зайнятися створенням умов, які б стимулювали самозайнятих осіб працювати легально, сплачувати податки і головне — залишатись в Україні.