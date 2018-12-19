HReformation2018 | Багаторукі HR-шиви: Краща HR-команда

Зараз роботодавці стикаються з серйозними труднощами на ринку праці: економіка швидко перетворюються на цифрову, і доволі важко залишатися у мушлі свого функціоналу, коли у ХХІ ст. ти маєш знати усе.

HR-менеджери — вже не типові “кадровики”, вони перетворилися на управлінців талантами, які працюють для майбутнього, впевнено використовують ресурси, ідеї та переосмислюють традиційну модель HR.

У номінації “Краща HR-команда” для журі важливим був критерій найпрофесійнішої команди на ринку HR. До Топ-10 увійшли Microsoft, Procter&Gamble, “Лантманнен АХА”. Відкриттям для редакції стала група компаній Ukrlandfarming, яка посіли 6-те місце в нашому рейтингу. В Ukrlandfarming залучено близько 30 тис. працівників, а для HR-команди це — великі можливості та великі ризики одночасно.

П’яте місце займає компанія “METРO Кеш енд Кері Україна”, яка оптимізувала безліч HR-процесів та плідно попрацювала над брендом роботодавця. Анна Толмачова, керівник відділу роботи з талантами, оцінює результати компанії за 2018 р. так: “Головним досягненням у роботі з персоналом компанії “METРO Кеш енд Кері Україна” є втілення в життя найкращих глобальних HR-практик, які всього за два роки докорінно змінили не лише методи турботи компанії про співробітника, а й ставлення співробітників та ринку до METRO як роботодавця. За два роки ми в 1,9 раза скоротили плинність персоналу, у 1,5 раза збільшили воронку кандидатів та на 40% скоротили швидкість рекрутингу, в 5 разів збільшили доступність (покриття) навчання”.

Хто лишень не обговорював на ринку праці систему моніторингу емоцій співробітників, запроваджену наступною компанією. Так, це компанія “Миронівський хлібопродукт”, яка посідає 4-те місце у номінації. Команда МХП цього року запустила корпоративний сайт “МХП СТАРТ” з інтегрованою зручною картою пошуку вакансій у різних куточках України, розроблений креативною командою Grape. Окрім цього запустили навчальну онлайн-програму для молодих підприємців “How to StartUP”.

Трійку лідерів замикає команда ДТЕК, яка розробила HR-стратегію до 2030 р., в якій на 500 співробітників припадає один HR-менеджер. Директор зі стійкого розвитку ДТЕК Олександр Кучеренко розповідає про досягнення команди: “У компанії HR-процеси, від рекрутингу до оцінки співробітників та кар’єрного росту, системні та налагоджені. Для нас важливий фокус на розвиток співробітників для вирощування експертів та менеджерів компанії (понад 87% управлінських посад закриваються внутрішніми кандидатами)”.

“Срібло” забирає компанія Luxoft, провайдер ІТ-послуг та рішень. Українське відділення компанії відкрито в 2005 р., його штат перевищує 3,4 тис. співробітників. Ця HR-команда має високу репутацію серед пошукачів. В IT-спільноті DOU ця компанія має рейтинг 82/100. На інших job-сайтах рекрутери компанії — у трійці лідерів найкращих мисливців за головами.

Перше місце посіла компанія SoftServe. Ще у грудні минулого року SoftServe розпочав роботу над ціннісною пропозицією роботодавця Employee Value Proposition (EVP). Завдання цього проекту — з’ясувати, як цільова аудиторія сприймає компанію та якими є очікування працівників щодо роботи у SoftServe. Впродовж першого етапу роботи над проектом компанія провела інтерв’ю з 80 працівниками в Україні, Польщі та Болгарії, 54 зовнішніми технічними кандидатами та 40 колишніми працівниками компанії. Директор HR Marketing-департаменту Анна Сологуб розповідає: “Ще однією великою ініціативою цього року було 25-річчя компанії. Для зовнішніх і внутрішніх комунікацій ми зняли документальне відео про компанію, яке було відзначене у Конкурсі корпоративних медіа України 2018 і стало вірусним на нашій корпоративній Facebook-сторінці”.

Текст: Оля Пташка