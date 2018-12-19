Де найкраща робота в світі

БІЗНЕС знайомить з актуальними трендами в HR-менеджменті, а також з першою десяткою найкращих роботодавців світу за версією партнерів журналу “Fortune”

Пошук талантів, які працюватимуть на користь та розвиток компанії, шанобливе ставлення до особистих потреб робітника, різноманітні додаткові “плюшки”… Підходи та інструменти до розвит­ку людських ресурсів у світі подіб­ні. Вони також не є секретом — важко вигадати щось нове, коли йдеться про людей. Основна різниця між компаніями полягає в тому, наскільки вони уважно стежать за своєю репутацією як роботодавця (employer branding) та як серйозно ставляться до HR-менеджменту.

Люди є люди

Людський капітал є важливою складовою успіху компанії. Не треба бути фахівцем, щоб розуміти, що часті звільнення персоналу призводять до втрат часу та грошей на пошук та навчання. А звільнення досвідчених працівників — це також втрати в експертизі компанії. Тому компаніям важливо приваблювати та утримувати найкращих фахівців. А оскільки всі люди різні, то складність полягає в особистому підході до кожного. Проте можна виділити п’ять уніфікованих трендів, деякі з яких актуальні в усі часи:

Вдячність та підтримка — важливі. Робітникам потрібна зарплата, проте гроші в сучасному світі не є остаточним мотиватором. Подяка та підтримка оздоровлюють атмосферу в колективі та підвищують рівень залученості персоналу в справи компанії. Дослідження, проведені у США, показали: 75% працівників відчувають, що слова похвали або подяки підвищують їхню впевненість у своїй компетентності. У компаніях, де визнання досягнень персоналу є складовою HR-стратегії, робітники звільняються в середньому на 31% рідше.

Допомога кар’єрному зростанню. Так, це доволі банально. Проте опитування свідчать, що для 76% співробітників американських компаній кар’єрне просування — головна негрошова мотивація. Люди бажають отримувати нові знання та навички і зростати в компанії.

Гнучкість — нова дисципліна. Згідно з результатами одного з американських досліджень, 89% фахівців з HR підтвердили, що кількість звільнень зменшилась після введення гнучких графіків роботи. Для людини робота — лише одна з частин життя, хоч і надважлива. Інколи треба мати час для візитів до лікаря чи вирішення інших життєвих справ. Один з цікавих трендів — створення в компанії 12-годинного робочого “вікна”. Кожен працівник вміщує свої обов’язкові вісім годин та обід у цей проміжок. Хороша ідея, коли треба, наприклад, примирити “жайворонків” та “сов”.

“Ручне” управління? Досить! Обґрунтування цього підходу схоже на відомий вислів Стіва Джобса: “Ми наймаємо найкращих людей не для того, щоб казати їм, що робити”. У деяких компаніях працівникам з першого дня надають повну свободу та покладають відповідальність за свій напрям. Керівництво не займається мікроменеджментом, тобто “ручним” управлінням. Звичайно, для цього потрібна повна довіра до співробітника. Людина відповідає за досягнення показників. Природно, результат має бути досягнутий у зазначений термін та в етичний спосіб. Але жодного “ручного” управління та підказок у стилі “я знаю, як краще”. Відповідно, у співробітника з першого дня створюється відчуття власності щодо своєї роботи. А ставлення власника зовсім інше, ніж у звичайного працівника.

Менеджмент відкритих дверей. Якщо компанія хоче мати високу репутацію серед працівників, її культура мусить заохочувати обмін інформацією, досвідом та ідеями всередині організації. Це одна з найхарактерніших рис лідерів серед найкращих роботодавців світу. Менеджмент відкритих дверей передбачає повну відкритість всіх ланок та рівнів організаційної структури. Нові контракти, нові ідеї, пропозиції з удосконалення процесів, стратегічні рішення — все це потребує діалогу між працівниками та управлінцями на рівних. Це можна назвати внутрішньокорпоративною демократією.

Герої минулих днів

Що ж сталось із Alphabet (Google) та Facebook? За деякими рейтингами, компанії все ще вважаються найкращими місцями для роботи. Наприклад, у “Comparably’s Happiest Employees” згадані корпорації посідають у США 3-тє та 16-те місця відповідно за кількістю найщасливіших робітників. У рейтингу “Best Places to Work” від компанії Glassdoor корпорація Facebook на 7-му місці, а Google — на 8-му. Навіть у рейтингу найбажаніших робіт, за даними LinkedIn, ці гіганти поступились Amazon. І це незважаючи на безкоштовне харчування, фітнес-центри, масажні кабінети та щедру медичну страховку.

Проте щодо Facebook все ж є пояснення. На рівень задоволеності працівників вплинули скандали, пов’язані з витоками особистих даних, використанням соціальної мережі для втручання у вибори в США та завищенням статистики для рекламодавців. Адже люди хочуть працювати в компанії не лише з найвищою оплатою, але й з найвищою репутацією.

Топ-10 роботодавців світу

У світі, як і в Україні, є декілька поважних рейтингів найкращих роботодавців. Один з найповажніших — “Great Place to Work”, який є партнером журналу “Fortune”. Цьогорічний рейтинг, створений на основі опитування співробітників, став феноменальним. Це спричинено відсутністю в ньому світових технологічних гігантів Google та Facebook, які раніше очолювали подібні рейтинги. Хоча лідерами все ж залишаються IT-компанії.

Щоб отримати право на входження до світового списку “Great Place to Work”, компанія має увійти до переліку найкращих робочих місць в п’яти з 58 країн, де працює рейтинг. Крім того, її штат має складати понад 5 тис. працівників, з яких, принаймні, 40% повинні працювати за межами країни заснування. Перша десятка за результатами 2018 р. виглядає так:

10. SAS Institute, Inc. (США) — IT

SAS створює аналітичне програмне забезпечення, яке перетворює дані про клієнтів, діяльність, фінанси тощо на інсайти. У 149 країнах клієнти використовують SAS для посилення маркетингу, боротьби з кіберзлочинністю, розробки лікарських засобів, вдосконалення мереж постачання тощо.

9. Daimler Financial Services (Німеччина) — фінансові послуги та страхування

Daimler Financial Services фінансує, страхує та здає в лізинг пасажирські та комерційні автомобілі Daimler Group у більш ніж 40 країнах. Понад 15 млн клієнтів користуються брендами компанії, включаючи Car2Go, Mytaxi, Blacklane і moovel.

8. Cisco (США) — IT

Cisco є світовим лідером у галузі технологій, який забезпечує роботу інтернету з 1984 р. Стратегія компанії полягає у вирішенні найважливіших бізнес-завдань клієнтів. Cisco надає інтелектуальні мережі та технологічні архітектури, побудовані на інтегрованих продуктах, сервісах та програмних платформах. Її персонал, продукти та партнери допомагають суспільству безпечно з’єднувати і використовувати цифрові можливості майбутнього вже зараз.

7. MercadoLibre (Аргентина) — IT

MercadoLibre є найпопулярнішим сайтом електронної комерції в Латинській Америці за кількістю відвідувачів. Аргентинська компанія входить до індексу NASDAQ-100 з 2017 р. Вона фокусується на e-commerce- та онлайн-аукціонах, включаючи mercadolibre.com.

6. DHL (Німеччина) — логістика

DHL є провідним світовим брендом у сфері логістики. В компанії близько 100 тис. співробітників у понад 220 країнах та територіях.

5. The Adecco Group (Швейцарія) — професійні послуги

Adecco Group — провідний постачальник рішень щодо робочої сили. Компанія бачить свою місію в тому, щоб надавати послуги, здійснювати трансформацію та втілювати інновації у світі роботи. У підрозділах групи загалом працюють 34 тис. людей.

4. Intuit, Inc. (США) — IT

Intuit вважає, що робота з фінансами має бути простою. Їхні інноваційні програмні продукти у сфері податків та фінансів полегшують життя невеликим компаніям та приватним особам.

3. Mars, Inc. (США) — виробництво

Приватний сімейний бізнес зі сторічною історією та декількома всесвітньо популярними брендами. Щорічний оборот перевищує $35 млрд.

Працівники Mars так кажуть про свою компанію: “Робоче середовище є унікальним. Ми приносимо наших домашніх улюбленців на роботу, всі наші столи відкриті, і всі ми схожі на єдину сім’ю. Ми маємо свободу приходити та йти, коли нам це подобається, і ніхто не займається мікроменеджментом і не перевіряє, чи робимо ми те, що від нас очікують”.

2. Hilton (США) — готельний бізнес

Провідна готельна мережа світу, що нараховує понад 5400 об’єктів в управлінні або франчайзингу в 106 країнах та територіях. Працівники Hilton зазначають: “Наші керівники відкриті та доступні. Ви можете з ними легко спілкуватись. Незважаючи на майже 100-річну історію, ми діємо як стартап: створюємо та опрацьовуємо нові ідеї й інновації та швидко їх реалізуємо”.

1. Salesforce (США) — IT

Salesforce є світовим лідером у створенні CRM (систем управління відносинами з клієнтами). Компанія пишається своїми соціальними та екологічними ініціативами.

От що кажуть працівники Salesforce про свою компанію: “Компанія дійсно віддана допомозі громадам навколо нас: у це вкладаються реальні робочі години, реальні гроші та справж­ня віддача. Я ніколи не бачив і не працював в організації, яка інвестує в те, що публічно проголошує, на користь інших. Поки не прийшов сюди і не пересвідчився на власні очі”.